Roberto Lavagna confirmó las sospechas sobre cartelización de la obra pública en favor de Lázaro Báez

El exministro de Economía de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna declaró este martes en calidad de testigo en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra vial a favor de Lázaro Báez en Santa Cruz y aseguró que hubo una “cartelización” de la obra pública en 2005.

Según lo señaló Clarín, el economista detalló que tras una “advertencia del Banco Mundial” pidió una investigación a la Comisión de Defensa de la Competencia para determinar si el estado de situación y si había sobrecostos producto de la presunta cartelización.

Ante una pregunta del fiscal sobre un programa del Banco Mundial que financiaba obra pública en Argentina, Lavagna contestó que “sobre finales del último trimestre de 2005 el Banco Mundial dejó trascender que probablemente iba a iniciar un análisis de cómo marchaba este proceso de rutas”.

“No clarificaron el motivo y fue de manera informal. Por eso el Ministerio de Economía tomó la decisión de hacer algún análisis preliminar por parte de la Secretaría de Política Económica”, explicó el exfuncionario.

Según la reconstrucción que hizo dicho diario sobre el testimonio del economista, la primera conclusión “fue que había algunos elementos preliminares que hacían suponer la posibilidad de la cartelización de la obra pública, un acuerdo entre las empresas participantes de las licitaciones”.

Aclaró que la ejecución de las obras dependía del Ministerio a cargo de Julio De Vido, uno de los procesados en esta causa junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Previo a las elecciones legislativas de octubre de 2005, el entonces ministro de Economía pidió con carácter de urgente que Defensa de la Competencia una investigación sobre el tema de la cartelización. No obstante, los resultados no los llegó a ver: “No sé las conclusiones porque en noviembre de 2005 se produjo mi cambio y no tuve más información. Con el correr de los años hubo algún tipo de denuncia y por el 2008 se cerró el tema. El Presidente de la Nación tomó conocimiento” de la investigación que había iniciado porque él se lo informó personalmente.

