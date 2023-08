Revuelo en Cambia Mendoza por la fiscalización de un departamento clave

Los argentinos se acercan a una elección clave este domingo, fecha en la que se elegirán a los candidatos para competir en los comicios generales del 22 de octubre. No obstante, la máxima expectativa se deposita en el espacio Juntos por el Cambio, debido a que uno de los dos precandidatos a presidente, Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, quedará fuera de la carrera según los resultados que obtengan en esta primaria.

Más allá que en los últimos días ha bajado la tensión entre ambos dirigentes con una foto entre ellos en conjunto con el expresidente Mauricio Macri; así como también en la decisión de utilizar el mismo bunker de campaña el próximo domingo; las segundas y terceras líneas aún se mantienen en pie de guerra.

De hecho, Mendoza no está ajena a la rivalidad entre el bullrichismo y el larretismo, y ejemplo de esto es la fiscalización que se dará este domingo. Si bien el frente Cambia Mendoza dispuso una medida para que haya un solo fiscal por mesa que “cuide” las boletas y los votos de Rodríguez Larreta y Bullrich, en algunas comunas no ocurrirá esto, y se sumarán otros fiscales partidarios.

Será particularmente en Capital, donde parte del sector bullrichista “desconfía” del intendente capitalino Ulpiano Suárez, quien manifestó abiertamente que haría campaña por el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Cambia Mendoza resolvió la fiscalización unificada. El fiscal que se sienta es de ambas listas, con la posibilidad que uno u otro pueda poner un fiscal por distrito o por escuela”, destacaron fuentes radicales de la Capital.

No obstante, desde el sector de Bullrich dispararon contra Suárez: “Según los últimos movimientos, no hay nada que nos dé seguridad en Capital. Ya tenemos a 400 fiscales para cuidar los votos de Patricia el domingo”, aclararon, por lo que se verá este mismo domingo qué ocurrirá .

Por el lado de la Unión Cívica Radical (UCR), principal partido -al menos en Mendoza- de Juntos por el Cambio, relativizaron esta situación y marcaron que “los que quieran agregar fiscales de mesa, de ambos espacios, pueden hacerlo”, pero bajaron el tono al tema y dejaron en claro que “no hay polémica, sino que algunos dirigentes están en la ‘chiquita’ y no viendo que se trata de un trabajo en conjunto”.

Y advirtieron que “quien tenga para poner dos fiscales pueden hacerlo. El tema es que no tienen para toda la provincia”.

Desde el espacio de Ulpiano Suárez, se decidió no salir en términos públicos a contestar sobre la fiscalización en Capital para no alimentar el revuelo, pero sí se limitaron a indicar, con un tiro por elevación al espacio de Petri, que “en todas las elecciones los fiscales han defendido los votos de todo Cambia Mendoza, incluso en las PASO del 11 de junio, donde hubo muchas mesas en las cuales el sector de Petri no presentó fiscales”.

“Es inexplicable lo que se ha dicho. Hay audios circulando y montando desconfianza donde no debería haberla. Siempre se ha trabajado en conjunto”, acotaron.

Y lanzaron: “Con esa idea, la gente de Rodríguez Larreta debería pensar en fiscalizar con más gente departamentos como San Martín, Godoy Cruz, o cualquiera en el cual sus dirigentes políticos estén más cercanos a Bullrich. Pero eso no va a ocurrir, porque siempre confiamos en el trabajo en conjunto dentro de la UCR, así como también en el Frente Cambia Mendoza”.