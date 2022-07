Reconfiguración del Gobierno: Sergio Massa avanza con la unificación de más ministerios

Sergio Massa, el designado “superministro” del área económica, adelantó que el miércoles anunciará sus primeras medidas, pero en la Casa Rosada reconocen que el plan que le presentó en las últimas horas a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner contempla una reconfiguración aún mayor de la estructura del gobierno nacional, con más fusiones de ministerios.

El primer paso es el que se anunció el jueves con Economía, Desarrollo Productivo, y Agricultura, que forzó la salida de Silvina Batakis, Daniel Scioli y Julián Domínguez. Pero Massa va por más: según reconocieron fuentes gubernamentales consultadas por este medio, en las próximas horas se definirá la fusión no sólo de Transporte y Obras Públicas, sino también de Cultura y Turismo.

“El miércoles vamos a anunciar una serie de medidas porque la asunción recién va a ser el martes después de la asamblea, de la reunión del Parlamento para aceptarme la renuncia como presidente de la Cámara”, se limitó a señalar el todavía titular de Diputados tras verse nuevamente con el presidente Fernández en la Quinta de Olivos.

Massa evitó anticipar los próximos movimientos que dará ya en el rol de superministro, pero en los pasillos del palacio presidencial reconocieron que la próxima etapa incluirá la unificación de otras áreas del Gabinete nacional. Se estima que la definición podría presentarse el lunes, junto con los nombres de quienes acompañarán al supermistro.

Tras el cónclave en Olivos, el presidente Fernández se manifestó por primera vez su apuesta para tratar de superar la crisis económica y social. “Concentrar la definición de la política económica permitirá trabajar de manera más rápida, ágil y eficiente para salir del punto donde estamos”, escribió en sus redes sociales.

Massa hizo lo propio poco después: “No soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo”.

“Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones a sus problemas. Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo. Soy consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el Presidente, del presente y el futuro del país”, agregó.

En un breve contacto con la prensa, al ser consultado sobre la buena reacción en los mercados (el viernes los dólares financieros cayeron con fuerza y quedaron entre los 276 y los 288 pesos, y los bonos continuaron con su rally alcista), el empoderado referente oficialista dijo que “todavía falta mucho”.

Por lo bajo, en Casa Rosada ya es vox populi que el Presidente cedió poder y quedó en un lugar simbólico. Dicen que fue la única salida que encontró frente a los incesantes embates de Cristina Kirchner, pero también señalan que el costo será aún mayor porque Massa aspira a centralizar la toma de decisiones.

“La sensación de muerte que se percibía días atrás no está más. Ahora entusiasma la idea de que alguien va a mandar, aunque no sea el Presidente”, grafican en Balcarce 50. La continuidad de esa suerte de alivio depende de la habilidad de Massa para superar los conflictos políticos aún latentes en el Frente de Todos y en la efectividad de sus primeras medidas para revertir las expectativas inflacionarias y cumplir con la recuperación del poder adquisitivo tan exigida por Cristina Kirchner y sus laderos.

El silencio que predominó tras el encuentro entre Massa y Vicepresidenta confirma que existen asignaturas pendientes. La ex presidenta reapareció públicamente el viernes pero evitó hablar sobre el cambio de mandos en el gobierno nacional.

El nuevo mapa de poder continuó tomando forma, con otros enroques menores pero que permiten vislumbrar el reacomodamiento de las fuerzas. Uno de los fieles colaboradores del presidente Fernández, el peronista porteño Juan Manuel Olmos, dejará de ser el jefe de asesores para asumir como vicejefe de Gabinete.

El pase surgió de un acuerdo entre Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el exponente de los gobernadores peronistas que se ocupó en las últimas horas de mostrarse junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el mayor representante de Cristina Kirchner en el Poder Ejecutivo.

El pacto entre Fernández y Manzur supone la incorporación del hasta ahora vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, en el equipo económico de Massa. Por ahora, en Casa Rosada solamente confirmaron el futuro de Olmos.

En las últimas horas se descartó una reforma en la sensible área de Energía, donde Cristina Kirchner tiene a los incondicionales soldados que supieron hacerle una encerrona al ex ministro de Economía Martín Guzmán. Y todo indica que esa será la trinchera del kirchnerismo para condicionar también a Massa.

El representante del Frente Renovador aprovechó la alta exposición para protagonizar un llamativo episodio con Daniel Scioli, con quien mantiene fuertes diferencias. Massa y el nuevamente embajador en Brasil se reunieron para organizar la “transición” y luego improvisaron una conferencia de prensa. Apenas se sentó ante las cámaras, el superministro reiteró que sus anuncios los dará el próximo miércoles, agradeció la expectativa, se levantó y lo dejó a Scioli solo ante las preguntas.

También el viernes, el ruido en el gobierno nacional obligó al Fondo Monetario Internacional a desmentir una información que hicieron circular voceros gubernamentales (y que replicó la agencia oficial Télam) sobre un contacto entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva para hablar sobre la transformación de Gabinete.

Sin embargo, consultados por este medio, en el organismo multilateral negaron la comunicación.