Quién es el empresario que “insultó” a la diputada Bregman y echaron del Congreso

En el marco del intenso debate sobre la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el empresario Tomás Agote se convirtió en el centro de la polémica al ser expulsado del recinto tras acusaciones de haber insultado a la diputada Myriam Bregman. Agote, quien se define como empresario y emprendedor, se vio obligado a abandonar el lugar acompañado por agentes de seguridad y legisladores luego de que el diputado Germán Martínez, del bloque Unión por la Patria, interrumpiera la sesión para exigir su expulsión.

“Soy un emprendedor creativo con amplia experiencia en la industria de seguros y tecnología. Durante los últimos 20 años he brindado consultoría senior en seguros, tecnología, operaciones y procesos desde pequeñas empresas locales hasta grandes organizaciones globales”, describe Agote en su cuenta de LinkedIn

El incidente generó un impasse en la discusión legislativa, con varios legisladores manifestando que no continuarían la sesión hasta que Agote abandonara el recinto. Si bien fue identificado como el hombre expulsado, Agote se defendió en redes sociales, argumentando que no insultó a Bregman y que sus palabras fueron malinterpretadas.

Así era retirado Agote

En su cuenta de Twitter, Agote expresó: “Solo para aclarar y es lo único que voy a decir sobre el asunto: NO INSULTÉ a @myriambregman. Vean y escuchen las grabaciones (deben estar). Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero ‘Estás confundida’ y ‘Con cuantas PYMEs te reuniste’ no son un insulto”.

El descargo de Agote en X

Aunque su presencia en esa plataforma es limitada, con apenas poco más de 100 seguidores, desde que Javier Milei asumió como Presidente, Tomás Agote ha compartido varios mensajes de respaldo hacia el nuevo Gobierno y sus iniciativas.

El empresario, cuya presencia en el recinto fue vinculada al palco de Comité PEP (Pymes emprendedores y Productores), negó haber realizado insultos y señaló que su intención no era generar disturbios. Al respecto de su presencia en el palco, quienes se encontraban allí aseguran que la persona se coló y que no saben quién es. Sin embargo, su presencia provocó una pausa en el debate parlamentario hasta que fue desalojado del Congreso por personal de seguridad, sin mostrar resistencia.

Seguí leyendo