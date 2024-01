Deshidratación, dolor de cabeza y cansancio, los efectos en el cuerpo de la ola sofocante

La extensa ola de calor que atraviesa Mendoza genera inconvenientes físicos en las personas debido a que son muchos los días seguidos con temperaturas extremas, llegando a los 40 grados por momentos. Al golpe de calor se le suman otras dolencias asociadas a las temperaturas elevadas.

“En días de mucho calor, con temperaturas casi en los 40 grados, hay que prestar mucha atención a niños pequeños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, cardíacas, pulmonares o renales. El calor en extremo puede alterar la capacidad del cuerpo para regular la temperatura y por eso es clave tomar medidas para evitar, por ejemplo, un golpe de calor, que es una condición potencialmente mortal que ocurre cuando el cuerpo no puede regular su temperatura”, indicó el médico José Lodovico.

El profesional dijo que un golpe de calor se percibe con fiebre alta de más de 40 grados, piel seca y caliente, mareos, confusión o desorientación, dolores de cabeza, náuseas o vómitos.

Por su lado, el doctor Pablo Deluca explicó que ante días de altas temperaturas son muy frecuentes los cuadros de decaimiento, con fuertes dolores de cabeza, cansancio, sueño o cuadros de deshidratación. “En algunos casos, la deshidratación puede ser severa, como en los adultos mayores, porque pierden la noción de tener sed y no ingieren líquidos, lo cual podría derivar en un desenlace fatal”.

“Lo ideal es consumir líquidos para estar hidratados y mantenerse en lugares frescos evitando la exposición al sol, sobre todo en horarios de la siesta”, recomendó Deluca. En relación a los problemas para conciliar el sueño en noches con alta temperatura, el profesional indicó que no existe una relación directa entre calor y sueño, pero “claramente si uno no puede dormir bien en la noche, al otro día se levantará con menor energía y podría sufrir el agotamiento de no descansar como se debe”.

Los niños son considerados uno de los grupos de riesgo ante una ola de calor. Adolfo Aguirre, coordinador asistencial del hospital pediátrico Humberto Notti, se refirió a las consecuencias que trae el calor en los más pequeños. “Los afecta puntualmente en cuadros de diarrea, vómitos o algún cuadro de mala hidratación. Los menores de un año son los que más sufren el calor porque no pueden pedir un vaso de agua, por ejemplo. Es clave la ingesta de agua en mayores de seis meses o el pecho en los más bebés”, explicó.

El médico señaló que los menores pueden presentar cefaleas, vómitos, estar decaídos e incluso desmayarse cuando su cuerpo no puede regular la temperatura. “Estar en un lugar fresco siempre es lo más conveniente. Hay golpes de calor que requieren internación, pero en la mayoría puede tratarse en el hogar, por eso pedimos a los padres estar atentos a esos síntomas con sus hijos a fin de evitar que tengan que ser internados en el hospital”, cerró.

Recomendaciones básicas

Como es de público conocimiento, los especialistas en salud recomiendan ciertas medidas ante olas de calor como la que se vive en Mendoza y el país, la cual se extendería hasta el fin de semana.

-Si tiene que salir al sol, usar un sombrero, lentes de sol y ropa protectora.

-Mantenga su vehículo fresco y ventilado.

-Ofrezca ayuda a las personas que no puedan protegerse del calor por sí mismas.

-Mantenerse seguro y saludable en días de mucho calor

-Consumir mucho líquido, en especial agua y evitar productos azucarados o que contengan alcohol

-Vestir ropa liviana y clara a fin de sentirse más fresco en caso de tener que salir al exterior

-No hacer actividad física al aire libre en los horarios d e mayor explosión al sol como suele ser entre las 11 y 16.