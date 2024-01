EN VIVO: comenzó la maratónica sesión en Diputados para aprobar la ley base del gobierno de Milei

La Cámara de Diputados inició a las 10.30 la sesión especial en la que buscará aprobar el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, impulsado por el Gobierno nacional, con la presencia de 137 diputados del oficialismo y de los bloques más dialoguistas, en un plenario que demandará al menos 35 horas de debate con al menos un cuarto intermedio.

La sesión, que será un bautismo de fuego para Martín Menem. Antes de la votación en general, se leerán los cambios al dictamen (quedará una versión de 386 artículos por el retiro del paquete fiscal) y, si el proyecto es aprobado en esa instancia, seguirá la votación en particular, que representa el verdadero desafío para el oficialismo.

Comenzó la maratónica sesión en Diputados para aprobar la ley base del gobierno de Milei. Federico López Claro

El PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y otros bloques chicos como Independencia (integrado por los tres tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo) y la Unión Mendocina dieron quórum en la sesión y votarán a favor del proyecto en general junto con La Libertad Avanza.

No obstante, la suerte de muchos artículos se definirá voto a voto, y varios podrían caer o bien ser modificados por la oposición. Los principales interrogantes se posan sobre las privatizaciones: nadie estaba en condiciones de confirmar qué podía suceder con ese tema.

Oliveto adelantó que la Coalición Cívica “va a votar en general y dar discusión en particular”

La diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI Paula Oliveto consideró hoy que durante el tratamiento de la ley “Bases” en el Congreso es importante llegar a “acuerdos sólidos que se construyen desde el diálogo” y adelantó que su espacio “va a a votar en general y dar discusión en particular”.

”Son importantes los acuerdos sólidos que se construyen desde el diálogo, con una base importante. Un gobierno sin legitimidad no puede trabajar bien. Cuando el Twitter le gana a la gestión, la gestión no arranca”, sostuvo Oliveto en declaraciones para CNN Radio Argentina.En esta línea, la diputada, que integra el bloque de Hacemos Coalición Federal, explicó que su bancada “va a dar quórum” para que la sesión comience, y luego “votará en general para dar después la discusión en particular”.Para Oliveto, un punto central tiene que ver con “la moratoria de los jubilados” y señaló que su espacio va a proponer “una redacción alternativa de artículos e insistir que se le dé respuestas a los jubilados”: ”Estamos hablando con una vaguedad, ¿nos fue bien cuando delegamos poderes al expresidente Néstor Kirchner, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner o el expresidente Alberto Fernández.

No, les pido que no nos castiguen por sostener una posición republicana”, aseveró.Por último, Oliveto explicó que el tratamiento “va para largo” y pidió al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que “frene en la madrugada porque hay discusiones difíciles de sostener”.

Bregman afirmó que varios diputados que no iban a acompañar la ley Bases ahora la respaldarán

La diputada nacional por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, afirmó que “llegó la hora de la verdad”, en relación al tratamiento del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que se llevará a cabo hoy en la Cámara baja, y aseguró que muchos legisladores que prometieron no votar la iniciativa están ahora dispuestos a respaldarla.

”Hoy llegó la hora de la verdad. No sabemos en qué momento se van a anunciar los cambios que le hicieron al dictamen firmado la semana pasada en el plenario de comisiones. Parece que hay muchos diputados a los que no les importa, porque lo que quieren es que se mantenga este ajuste. Varios legisladores dijeron en los pasillos que no iban a votar esta ley, y ahora dicen que lo harán”,afirmó Bregman en declaraciones a radio Splendid AM 990.

La diputada destacó además que hay muchas cosas que “realmente le importan a la gente y de las que no se habla” en esta iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

Al respecto, la legisladora remarcó que en el proyecto de la ley “Bases”, “se propone poner a la educación como servicio esencial, pero no como derecho”.”No queremos que una escuela explote por una garrafa como pasó en Moreno. Los establecimientos educativos deben estaren condiciones, no como pasó durante elgobierno del expresidente Mauricio Macri”, remarcó.

Ritondo: “Hay que ayudar al Gobierno para que tenga la mejor ley posible”

El diputado nacional Cristian Ritondo (PRO) aseguró hoy que su bloque respaldará el proyecto de la ley.

Ritondo, quien encabeza el bloque del PRO en la Cámara baja, dijo que su agrupación política “no cogobierna” pero tiene con el oficialismo “una colaboración responsable, porque con una gran parte del proyecto” el macrismo siente “identificación”.

El legislador evaluó que el de Javier Milei es “un Gobierno electo con el 56% de los votos y que tiene una debilidad parlamentaria”, por lo cual remarcó que “hay que ayudarlo y que tenga la mejor ley posible”. Sobre la extensión del debate, que deberá comenzar en minutos más en Diputados, Ritondo evaluó que ?será alrededor de 50 horas, y veremos si podemos tomar un cuarto intermedio luego de la discusión en general y antes de pasar a la discusión en particular” de los distintos artículos que componen la norma.Afirmó que el bloque del PRO respalda la ley aunque tiene algunas disidencias ?en cuestiones como pesca, tabaco o biodiesel”.

Al abordar algunos aspectos de la norma, como los permisos para realizar manifestaciones, Ritondo dijo que “no se prohíbe ninguna protesta, sino que se trata de ordenar el espacio público” tras venir de “un desorden donde durante muchos años el caos ha tomado la calle”. Sobre las privatizaciones previstas de empresas públicas, dijo que las respaldarán porque “tenemos que ser consecuentes con lo que dijimos en la campaña” electoral.

En torno al reclamo de los gobernadores para recibir más fondos de la Nación, explicó que “el planteo en general tiene que ver con lo que han perdido de coparticipación por el impuesto a las Ganancias y están viendo con el Gobierno como lo recuperan”. Ritondo elogió la ley al sostener que “achica el déficit del Estado, desregula, permite la inversión y la seguridad jurídica”.