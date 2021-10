Presupuesto 2022: Ambiente, Hacienda e Infraestructura lideran el ránking de ministerios que más crecieron en recursos

El Gobierno de Mendoza consiguió la última semana la aprobación del proyecto de Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados y se aproxima en las próximas semanas a obtener el aval definitivo del Senado. La pauta del oficialismo contempla gastos totales en el orden de los $ 379 mil millones ($ 425 mil millones incluyendo los organismos autárquicos) y se basa en los lineamientos macrofiscales establecidos a nivel nacional para proyectar una inflación del 33% para todo el año y un tipo de cambio del dólar oficial en $ 131,1.

Al comparar las erogaciones totales de la provincia previstas para el año que viene con las fijadas para el ejercicio 2021 se puede observar una variación porcentual, en términos nominales, del 60%. Pero si se analiza cada una de las jurisdicciones, el crecimiento de recursos de los distintos ministerios o dependencias será muy dispar.

Vale resaltar que la base de comparación es el Presupuesto 2021 votado a finales del 2020 y sin considerar las eventuales modificaciones que se han producido durante el corriente año y las que restan por producirse hasta el 31 de diciembre. Con el correr de los meses han ido dictándose decretos que refuerzan recursos para algunas áreas gracias a una mayor recaudación o se reasignan partidas entre ministerios.

Asimismo, hay que considerar que las variaciones han sido calculadas en términos nominales, es decir sin tener en cuenta el impacto de la inflación en los valores. El aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) había sido calculado en el 29% cuando se aprobó la pauta de gastos para el ejercicio actual, pero ahora el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta que el 2021 cerrará por encima del 48%. Asimismo, la propuesta del oficialismo nacional prevé una variación de precios anual del 33% para el 2022.

Teniendo en cuenta estas aclaraciones el ránking de jurisdicciones que mayor incremento de fondos tendrán en el 2022, respecto a lo votado para 2021, lo encabeza la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, con una suba del 134% de recursos. En segundo lugar se ubica el Ministerio de Hacienda y Finanzas con el 115% y el podio lo completa el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública con el 84%.

Más atrás aparecen la Secretaría de Servicios Públicos (76%), el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia (70%), el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes (58%), el Ministerio de Economía y Energía (54%), la Dirección General de Escuelas (51%), el Poder Legislativo (48%), la Fiscalía de Estado (47%), el Poder Judicial (44%), el Ministerio de Seguridad (44%) y el Tribunal de Cuentas (41%).

Mientras que en el último lugar se ubica el Ministerio de Cultura y Turismo, que incluyendo al Ente Mendoza Turismo (Emetur) en su órbita, es el que tuvo una variación más baja entre las jurisdicciones provinciales, alcanzado el 22% respecto al año anterior.

¿A qué se deben las variaciones?

La dependencia pública que mayor aumento porcentual de recursos tendrá es la Secretaría de Ambiente. Se estima que recibirá $ 1.740 millones en 2022 contra los $ 741 millones que se proyectaron para el año corriente.

Este importante salto se explica fundamentalmente por la previsión de realizar distintas obras en espacios verdes por $ 398 millones, lo cual constituye un hecho extraordinario respecto al 2021, ya que no se realizaron intervenciones.

Al analizar la evolución de recursos del Ministerio de Hacienda no se considera la Unidad de Erogaciones No Apropiables, que si bien está bajo la órbita de esta cartera, en ella se presupuestan partidas destinadas a gastos no previstos que dependerán de eventuales sucesos en el próximo año. Estos gastos alcanzan a todos los ministerios y tienen que ver con la participación municipal, el eventual refuerzo de subsidios o el resultado de paritarias 2022, entre otros gastos.

En este sentido Hacienda pasa de tener $ 12 mil millones asignados originalmente para 2021 a $ 26 mil millones para 2022. Según explicaron desde el ministerio presenta una variación en sus gastos propios de funcionamiento del 36%, pero la variación superior al 100% se debe a la ejecución de la obra pública a través los Organismos Multilaterales de Crédito.

Por un lado se encuentra el programa de préstamos a Municipios 2022 por $ 1.500 millones. Y por otra parte está la Unidad de Financiamiento Internacional que ejecuta los programas de obra pública financiados por el BID en los cuales Hacienda está obligado por Ley a presupuestar la contraparte.

Allí aparece la ejecución de la obra de Agua y Saneamiento en Malargüe por $1.542 millones (en 2021 sólo contaba con $235 millones), la mejora de la Ruta 82 por $5.780 millones (en 2021 sólo contaba con $1.500 millones) y el Programa Mendoza Tecnológica por $1.100 millones (en 2021 tenía $576 millones).

Siguiendo con la obra pública, la tercera jurisdicción que más crece es Infraestructura que para el ejercicio corriente tenía pautados $ 10.000 millones y se espera que reciba $ 18.500 millones en 2022. En tanto, si se incluye los recursos destinados al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) la variación respecto al 2021 es del 90%.

Para el año que viene se duplican los fondos destinados a infraestructura escolar, se inicia un importante plan de mantenimiento de infraestructura de salud y mejoramiento vial. Asimismo, el IPV destinará más de $10 mil millones -el doble que este año- para construir 2.660 nuevas viviendas y más de 5.000 intervenciones habitacionales.

A su vez, la suba de recursos para la Secretaría de Servicios Públicos de $ 18 mil millones en 2021 a $ 33 mil millones para 2022 se debe fundamentalmente a un incremento en las partidas de subsidios al transporte y los servicios eléctricos. Para el año que viene la provincia destinará más fondos, mientras que habrá una reducción en los aportes nacionales.

En lo que respecta al Ministerio de Gobierno tiene una participación muy chica en el Presupuesto provincial, pero ha incrementado ampliamente sus recursos respecto al ejercicio actual pasando de $ 2.300 millones a $ 3.900 millones. Tiene a su cargo la conectividad de toda la administración pública y por ende el 56% de sus erogaciones van a licencias que se pagan en dólares, eso explica el aumento de 70% nominal. Se suma también el traslado de la Oficina Técnica Previsional a la órbita de esta cartera.

En cuanto al Ministerio de Salud aclararon desde el Ejecutivo que la previsión para el año que viene se hizo bajo un supuesto de salida de la pandemia, por lo que el incremento no es tan grande. Además, tienen en cuenta que los fondos extras cubrirán las eventuales variaciones de precios sobre un funcionamiento normal del sistema sanitario.

Al analizar el presupuesto del Ministerio de Economía no se considera el fondo fiduciario que acumula los recursos destinados a Portezuelo del Viento. Hasta que la obra no se adjudique ese dinero no se usará y una vez que suceda el área responsable de ejecutarlos será Infraestructura.

Teniendo en cuenta esto, la dependencia comandada por Enrique Vaquié tiene una partida presupuestaria 54% superior a la que de este año y está orientada a la continuidad a los planes de reactivación económica y generación de empleo.

Asimismo, la variación del 51% de la DGE se explica por la vuelta plena a la presencialidad que incluye un sistema de meriendas, transporte y jornada extendida que implica no sólo el incremento de cantidades físicas sino también el ajuste de precios ya registrado en los distintos rubros, explicaron desde el Gobierno.

Si bien está previsto que para el año que viene en la Fiesta Nacional de la Vendimia y otros eventos culturales se retorne a la presencialidad, el Ministerio de Cultura y Turismo es el que menor variación de recursos tiene. De $1.289 millones asignados para 2021 pasa a tener $1.583 millones para 2022, es decir un aumento de solo el 22,81% y muy alejado del resto de las jurisdicciones que superan en todos los casos el 40%.

En su defensa de la pauta presupuestaria ante los legisladores provinciales, la ministra Mariana Juri explicó que el monto previsto para su cartera “es un número bien relativo, porque tenemos en la mayoría de los otros ministerios distintas líneas de trabajo que acompañan”.

Asimismo, desde el Ministerio de Hacienda indicaron que generalmente Cultura tiene presupuestos bastante conservadores de base pero con una fuerte posibilidad de crecimiento a lo largo del ejercicio.