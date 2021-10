Cambia Mendoza logró aprobar el Presupuesto, Avalúo e Impositiva pero no tendrá roll over

El proyecto del Presupuesto 2022 quedó entrampado en la campaña electoral. El oficialismo logró dar media sanción a la pauta de gastos del Estado, luego de una sesión que duró más de 9 horas de críticas cruzadas que se dio con la oposición, que decidió votar en contra y que calificó a los proyectos como “un dibujo que no representa la realidad de Mendoza”. Desde Cambia Mendoza hubo una fuerte defensa no sólo por parte de sus legisladores, sino también del gobernador Rodolfo Suárez, quien acusó al Frente de Todos de “poner palos en la rueda”.

Si bien el oficialismo logró imponer los proyectos del Presupuesto, Avalúo e Impositiva, durante la mañana se dieron los ataques cruzados que comenzaron en una dura conferencia de prensa del peronismo, pero que luego se potenciaría dentro y fuera del recinto.

En el día de hoy se votará en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2022, en conjunto con las leyes de Impositiva y Avalúo. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El senador Lucas Ilardo y el diputado Germán Gómez anunciaron que no acompañarían el proyecto antes de entrar a votar. Por ende, al no contar con mayoría especial, el Poder Ejecutivo no tendrá acceso al roll over, es decir, a la posibilidad de renegociar la deuda que vence en 2022.

No obstante, no será un problema para el radicalismo, ya que de los $18.500 millones que vencen el año que viene, más de $14.000 millones tienen como acreedores el Banco Nación y el Gobierno Federal, por lo que puede negociar directamente con ellos.

En números, la ley del Presupuesto, así como también Avalúo e Impositiva, tuvo 28 votos a favor y 20 en contra. El único de la oposición que acompañó, con reparos, fue Mario Vadillo, de Ciudadanos por Mendoza.

Golpe a golpe

“El Presupuesto no refleja los problemas que sufren los mendocinos”, indicó Gómez en una ronda de prensa antes de la sesión. De igual manera atacó Ilardo, al sentenciar que el proyecto “es un dibujo”, y que además las pautas del año que viene traerán “un impuestazo” a los mendocinos. Según el diputado, hay una “disminución real” en áreas como salud, seguridad y educación y que “no está resuelto ni planificado como se resolverá la deuda que tomó este gobierno”.

También criticaron una “subejecución” de la obra pública, en la que destacaron que en este 2021 se aprobaron $11.000 millones para ejecutar, “y sólo lo han hecho en un 23%. El Gobernador usó más plata para salvar la OSEP que para la obra pública”, acotó Ilardo.

En ese sentido, indicó que “cuando el Gobernador habla de que quiere motorizar la economía e impulsar la obra pública, en realidad lo que hace es estar mintiendo”, y además aseguró que “no ha habido ninguna instancia de diálogo ni mesa de discusión. Jamás nos convocaron, ni nos invitaron a participar. No se han comunicado ni con la presidenta del PJ ni con los intendentes. El Gobierno tomó la decisión de tratar el Presupuesto en soledad”.

Respecto al aumento de impuestos, Ilardo sostuvo que el promedio “va del 20 al 50% de todos los impuestos de la provincia de Mendoza, y lo mismo se ve en Automotor e Inmobiliario, con un aumento del 50%. Entiendo que el Gobernador pueda estar entusiasmado por los 39 puntos que sacó en elecciones, pero no le van a permitir que por lo menos nosotros avalemos un Presupuesto de estas características, con un ajuste siniestro sobre las áreas más sensibles y que no resuelve ninguno de los problemas de la gente”.

En tanto, de Cambia Mendoza quien habló, entre otros, fue el propio gobernador Suárez. En una actividad en la sede del Centro de Empleados de Comercio (CEC) por el aniversario de fallecimiento del ex titular Guillermo Pereyra, cargó contra el peronismo y los acusó de otra vez poner “palos en la rueda” al Gobierno.

“Ya no hay manera de que entiendan de que tenemos que trabajar juntos. Lo gracioso es que hacen campaña que hay que hacer acuerdos, de que eso nos sacará adelante”, acotó.

El gobernador Rodolfo Suárez. Prensa Gobierno

En este sentido, defendió el Presupuesto presentado, que es según sus palabras “consistente, equilibrado y con baja de impuestos para incentivar la producción e inversión en Mendoza. Es un Presupuesto donde no pedimos deuda”, agregó. Por otro lado marcó que si bien “critican que no invertimos en la provincia, desconocen la enorme inversión hecha en salud por el Covid”, aseguró.

También Suárez acusó al principal frente opositor de no dar el debate en las comisiones: “No fueron a ninguna reunión donde estuvieron los ministros. Yo no sé si no van a trabajar o qué les pasa, pero ponen palos en la rueda en Mendoza, nos pegan palos de arriba y discriminan a nivel nacional, realmente es una resistencia la que hay que hacer con esta gente que no entiende que no es el camino para sacar el país adelante”, disparó.

Inclusive participó del debate -fuera de la Legislatura- fue el presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, quien apuntó principalmente contra La Cámpora, a quienes acusó de hipócritas. “Ponen por encima los intereses electorales y el mandato de su jefa Cristina antes que los de los mendocinos”, lanzó.

Eso sí, hicieron toda una campaña diciendo que lo mejor para Mendoza es conseguir buenos acuerdos pero cuando tienen la oportunidad de acordar, hacen los mismo de siempre, ponen por encima los intereses electorales y el mandato de su jefa Cristina antes que los de los mendocinos. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 20, 2021

Del resto de los espacios políticos hubo también críticas contra las leyes del radicalismo. Todos votaron en contra salvo Mario Vadillo, quien dio su voto positivo pero también puso reparos. “En relación a estos rechazos que planteamos en la Ley Impositiva tienen que ver con que en el mundo conocido actual, se tiende a buscar la progresividad y no así hacer leyes regresivas”, aclaró.

Por ejemplo, Mailé Rodríguez, del Frente de Izquierda, expresó que “en Mendoza se siguen perdiendo empleos formales. No hay repercusión de los recursos en las escuelas, ni en los salarios de los docentes”, y “no podemos hablar de un mejoramiento en el sector sanitario”, agregó, y remarcó que son “recetas del FMI. No avalamos ninguna de estas leyes”.

En el día de hoy se votará en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2022, en conjunto con las leyes de Impositiva y Avalúo. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Desde el Partido Demócrata, Mercedes Llano indicó: “No vamos a acompañar estas medidas porque afectan e impactan negativamente sobre el bolsillo de los ciudadanos, de los comerciantes, de los empresarios, y desincentiva el fortalecimiento de la economía y el dinamismo de las fuerzas productivas”.

Quien finalizó luego de un sinfín de declaraciones y posturas fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge López, quien también mandó un mensaje al peronismo: “Si tenemos diferencias en la asignación interna del Presupuesto deberíamos cuestionar artículos, pero no podemos votar en contra un Presupuesto que es superavitario y sin un pedido de financiamiento para obras públicas, no lo entendemos. Esperamos que el Frente de Todos se llame a la reflexión y que salga de esa caverna que lo ha insertado el Gobierno Nacional”.