El gobernador criticó al PJ por no acompañar el Presupuesto: “Otra vez ponen palos en la rueda”

El oficialismo y la oposición siguen con golpes y contragolpes en términos políticos, sobre todo con el tratamiento del proyecto del Presupuesto 2022. Ante las declaraciones del Frente de Todos, que adelantó que no acompañará la pauta de gastos para el año que viene, el gobernador Rodolfo Suárez respondió con dureza y aseguró que “otra vez ponen palos en la rueda al Gobierno”.

En un acto en el Centro de Empleados de Comercio (CEC), en conmemoración del fallecimiento del dirigente Guillermo Pereyra, el mandatario sostuvo sobre el peronismo que “ya no hay manera de que entiendan de que tenemos que trabajar juntos”.

“Lo gracioso es que hacen campaña que hay que hacer acuerdos, de que eso nos sacará adelante. Nosotros presentamos un Presupuesto consistente, equilibrado, con baja de impuestos para incentivar la producción e inversión en Mendoza. Es un Presupuesto donde no pedimos deuda, donde critican que no invertimos en la provincia, desconociendo la enorme inversión hecha en salud por el Covid”, aseguró.

También Suárez acusó al principal frente opositor de no dar el debate en las comisiones: “No fueron a ninguna reunión donde estuvieron los ministros. Yo no sé si no van a trabajar o qué les pasa, pero ponen palos en la rueda en Mendoza, nos pegan palos de arriba y discriminan a nivel nacional, realmente es una resistencia la que hay que hacer con esta gente que no entiende que no es el camino para sacar el país adelante”, disparó.