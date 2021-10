El PJ mendocino anticipó que votará en contra del Presupuesto 2022: “Es un dibujo”

El Frente de Todos-PJ cargó contra el oficialismo y aseguró que si bien se sentarán a dar el debate en la Legislatura, no acompañarán las leyes económicas enviadas por el gobernador Rodolfo Suárez.

“La posición de la oposición es no apoyar el presupuestos en términos generales y particulares. No refleja los problemas de los mendocinos. Es un dibujo. Disminución en salud seguridad y educación. Teniendo en cuenta la situación financiera no está resuelto como se resolverá la deuda que tomó este gobierno. Bono Cornejo. No podemos seguir abusando del roll over sin generar política seria”, indicó Germán Gómez, jefe de bloque del PJ en Diputados.

El senador Lucas Ilardo, agregó que “vamos a dar el debate. El presupuesto no marca una agenda de las necesidades de la provincia. la misma postura en Avalúo e impositiva. Estamos frente a un impuestazo”.