Política en Off: radicales VIP, la pelea de Marcelo por un cargo y el animal político de Alvear

Radicales VIP

En Cambia Mendoza se jactan de no hacer ostentaciones como suele hacer el kirchnerismo o algunos dirigentes acaudalados. Hace pocos días se difundió una foto del gobernador Rodolfo Suárez esperando su turno para bajar del avión, como un ciudadano más.

Lo curioso fue que horas antes, disfrutó de las comodidades de la Sala VIP de Aeroparque y no fue el único, también estaba Julio Cobos. Para ingresar a esas salas, se puede hacer teniendo una tarjeta con un cupo de compra demasiado alto, también puede ser pagando una membresía, o con alguna situación similar. No puede ingresar cualquier pasajero, por eso se llama VIP, es exclusivo para algunos

Mientras algunos y algunas hacen del privilegio un modo de vida, en Mendoza vivimos de otra manera. pic.twitter.com/DFQNJDNVPm — Natacha Eisenchlas (@NEisenchlas) May 11, 2022

“Mientras yo estuve, que no fue mucho, no se dieron bola” contó un testigo pero advirtió que quizás se habían saludado antes. Con cierta acidez comentó que “para algunas cosas son comunes, o se hacen, pero para otras les encanta los VIP”.

La pelea de Marcelo por un cargo

Una vez terminado su mandato como senador provincial, Marcelo Romano, ahora dirigente del Partido Verde tiene que volver al llano. En realidad, gracias a su paso por el radicalismo, logró un cargo de planta en la categoría más alta del escalafón del Congreso de la Nación, de cuando Laura Montero era senadora nacional, de quién el ex senador fue asesor.

Hasta siempre Senado de Mendoza.

Ni una bandera arriada.

Luchar sirve!#Mendoza pic.twitter.com/kbB5OI7yJu — Marcelo Romano (@marceloromano11) April 27, 2022

Ahora hay una disputa discreta por ese cargo. Es que Romano, luego de su paso por Protectora y por el Partido Verde, no tiene a qué senador asesorar.

Por eso está haciendo gestiones para entrar en la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. “Soy un especialista en tema ambiental, quiero seguir defendiendo la cordillera en un monitoreo ambiental relacionado a la custodia de los glaciares”. La presidenta de esa comisión es la senadora del Pro, Gladys González.

Según cuentan, Romano está haciendo gestiones con la senadora González, para poder quedar afectado a esa comisión. Pero el Pro es aliado del radicalismo en Juntos por el Cambio y el presidente del interbloque del espacio es el radical mendocino Alfredo Cornejo.

“Ni siquiera tengo la afectación, es un tramite que no se cuanto tiempo va a llevar, ni siquiera tengo situación de revista, y de ninguna manera trabajo para el pro, me llevo bien”, dice Romano y luego señala que el trámite para llegar a esa comisión “va a demorar muchísimo. Cornejo va a hacer todo lo posible para que no quede afectado”, dice Romano apuntando al dirigente a quién señala como el arquitecto de todos sus males.

Sin embargo, en el radicalismo dicen que Romano está equivocando el camino para llegar a esa comisión. “La que tiene que decidir si queda ahí o no, es la presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina Kirchner”.

Otro nombre de la UCR en la UNCuyo

En medio de la campaña caliente por el rectorado de la UNCuyo, los pases de factura están a la orden del día. Son días calientes: en menos de un mes se conocerá quién será el sucesor del radical Daniel Pizzi en la casa de altos estudios, la cual maneja un presupuesto superior a la mayoría de los departamentos de Mendoza.

El principal reproche de la oposición es que varios radicales con cargos o pasado en la gestión oficialista han recalado en la lista de candidatos del Interclaustro universitario. Pero eso también abre la ventana para revisar los casos de aquellos que ya consiguieron “el pase” a la UNCuyo antes.

Uno que ha vivido esa experiencia es el ex titular de OSEP, Sergio Vergara, quien abandonó el puesto en la obra social de empleados públicos en 2019 pero consiguió tiempo después una función similar en la universidad: lo nombraron jefe del Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (DAMSU).

Aunque Vergara no es candidato a nada en esta elección, los problemas que vive la OSEP y su presencia en el equipo de gobierno de la UNCuyo alcanzan para recalentar la pelea política que se vive en ese ámbito.

El animal político de Alvear

El radicalismo ha intentado freezar la discusión sobre las candidaturas provinciales del año que viene. Sin embargo, las conversaciones privadas entre los dirigentes políticos y las jugadas de los principales referentes que tiene el partido centenario se mantienen vigentes.

Una de ellas es la precandidatura que quiere tener Daniel Orozco, como también varios más, a ser el sucesor de Rodolfo Suárez en el sillón de San Martín. El intendente lasherino ha sido uno de los pocos que se ha animado a admitirlo sin esperar la venia oficial del Gobernador.

No obstante, en medio de esas deliberaciones apareció en varias ocasiones el nombre del jefe comunal de General Alvear, Walther Marcolini, como un posible compañero de fórmula.

Desde el ámbito del alvearense, que quedó bien parado como anfitrión luego del éxito que tuvo la Fiesta de la Ganadería, negaron completamente la posibilidad, al indicar no solamente que Marcolini “no está pensando en elecciones todavía”, sino que él se ve más alineado al sector del propio gobernador, que tiene como referentes importantes al intendente de la Capital, Ulpiano Suárez (también con aspiraciones a ser gobernador); la senadora nacional, Mariana Juri; o el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez.

“No sabemos de dónde ha salido. Pero claramente es una operación”, destacaron desde el sur. Lo cierto es que a Marcolini se le termina el mandato el año que viene, y no podrá a aspirar a otros 4 años más en General Alvear, por lo que seguramente deberá pensar, así como también lo harán Gustavo Soto, de Tupungato; Miguel Roco, de Rivadavia; Marcelino Iglesias, de Guaymallén; o Tadeo García Zalazar, de Godoy Cruz (uno de los apuntados a pelear por la gobernación; en su futuro político.

“Es un animal político. Seguramente estará en las conversaciones para el 2023″, adelantaron optimistas desde el entorno del alvearense.

El primer picoteo entre Lucas y Martín

La semana que pasó, el senador provincial y presidente del bloque del Frente de Todos, Lucas Ilardo, salió en sus redes sociales con los tapones de punta contra el Gobierno nacional por la inflación. Aunque también aprovechó para fustigar a la Administración de Rodolfo Suárez, porque el IPC mendocino, 6,6 por ciento, es más alto que el nacional, 6%.

“Es un desastre lo de la inflación. No puede ser q se siga poniendo excusas berretas y explicando bonito en TV lo inexplicable. Hablo del equipo económico Nac. SI. También es increíble q en Mza sea más alta. Como puede ser q siempre sea más alta y Suarez no haga nada?”

Es un desastre lo de la inflación.

No puede ser q se siga poniendo excusas berretas y explicando bonito en TV lo inexplicable.

Hablo del equipo económico Nac. SI.

También es increíble q en Mza sea más alta.

Como puede ser q siempre sea más alta y Suarez no haga nada?

[Hilo] — Lucas ilardo (@lucasilardo) May 12, 2022

Un par de horas después, el senador y flamante presidente del bloque de Cambia Mendoza, Martín Kerchner, salió a responderle a Ilardo. “Mi estimado @lucasilardo, como dice su “jefa” política @CFKArgentina: “hay q tener memoria”. Se acuerda cuando en el 2018 se quejaba de la inflación, que era la mitad de la actual y pedía que votáramos a Alberto Fernández porque era la salvación de los argentinos?”

Luego aclaró que “los que vivimos en Mendoza, sabemos que vivir acá cuesta más, porque pagamos por lejanía al ‘gran puerto’ de la provincia de Buenos Aires que dicho sea de paso, es el único lugar al que le interesa ayudar al kirchnerismo”.

Mi estimado @lucasilardo, como dice su "jefa" política @CFKArgentina: "hay q tener memoria". Se acuerda cuando en el 2018 se quejaba de la inflación, que era la mitad de la actual y pedía que votáramos a @alferdez porque era la salvación de los argentinos? — Martín Kerchner Tomba (@MartinKerchner) May 12, 2022

Más allá del “error” de Kerchner sobre la localización del “Gran Puerto” (está en Ciudad de Buenos Aires y no en la Provincia”), para muchos, la respuesta parece augurar un clima caliente en el Senado provincial. Para muchos es la primera respuesta pública de Kerchner a las críticas de Ilardo.