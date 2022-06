Política en Off: padre primerizo en Legislatura, la primavera de Bento y el misterioso custodio del Puente Olive

El senador más duro será papá

La noticia corre discretamente por los mentideros de la política, pero está confirmada. El senador provincial y presidente de la bancada del Frente de Todos-PJ Lucas Ilardo va a ser padre por primera vez. La nueva habitante de Mendoza se llamará Alina y se espera que nazca a fines de agosto.

Mucho se especula acerca de si Alina será sometida a dura presión para que sea hincha de San Lorenzo y, obviamente, kirchnerista como su padre. No faltan quienes ya se solidarizan con el destino de frío que sufrirá la niña abrigada por la camiseta de los Santos de Boedo.

Que linda que es la hinchada de San Lorenzo por Dios — Lucas ilardo (@lucasilardo) June 26, 2022

Pero también hay quienes ya consultan a adivinos y psicólogos, para ver cómo le pegará la paternidad al senador y duro crítico del oficialismo. Ilardo no sólo es presidente del bloque, sino que influye fuertemente en las posiciones intransigente de todo el peronismo.

En radicalismo prenden velas a todos los santos para que la llegada de Alina ablande el duro corazón del camporista.

La primavera de Bento

El Consejo de la Magistratura de la Nación se apresta a deliberaciones muy importantes respecto de la causa Walter Bento. La investigación en ese órgano para definir si el magistrado es suspendido o no de su cargo podría acelerarse en las próximas semanas. Tanto que ya hay algunos pronósticos sobre el momento en que votarán la definición.

No es sencillo el camino hasta allí. Queda claro eso: la Magistratura tiene el expediente de Bento hace un año y todavía no termina de recabar su propia prueba, a pesar de que la Justicia ya lo procesó por asociación ilícita. Primero, la comisión de Acusación, que tiene siete miembros, deberá aprobar un dictamen acusatorio del juez mendocino. Luego, el pleno de 20 integrantes tendrá que votar si avala esa decisión o no.

Desde que asumió el supremo Horacio Rosatti la presidencia, el Consejo de la Magistratura empezó a acelerar su tarea.

El consenso para acusar al juez y suspenderlo debe ser de dos tercios. Nadie tiene la mayoría porque el Consejo está dividido entre kirchneristas y antikirchneristas ¿Se pondrán de acuerdo? En cualquier caso, esa votación definitoria se produciría en la primera quincena de setiembre.

La cumbre académica que fracasó

Entre las innumerables anécdotas que dejó la compleja elección de autoridades de la UNCuyo hay una especial que refleja bastante bien cómo funciona políticamente la casa de altos estudios. El lunes 13, cuatro días después del comicio, el rector Daniel Pizzi y el vice Jorge Barón convocaron a un encuentro a las dos fórmulas que compitieron en las urnas.

Desde el comienzo de las elecciones en la Universidad siempre respetamos a las y los votantes. Por eso queremos compartirles un breve repaso de nuestras acciones en la búsqueda de transparencia en el proceso democrático para elegir a las nuevas autoridades de la #UNCuyo pic.twitter.com/rvVOFQR2pm — Compromiso Universitario (@compromiso_univ) June 14, 2022

Todos aceptaron, es decir que Pizzi y Barón, en medio de la pirotécnica por los votos en blanco, se vieron las caras con la fórmula del Interclaustro (Esther Sánchez y Gabriel Fidel) y Compromiso Universitario (Adriana García y Arturo Tascheret).

La idea era resolver diferencias “puertas adentro” para evitar escándalos mayores, dado que se venía la reunión del Consejo Superior –se hizo dos días después de la cumbre- para debatir la controversia.

El triunfo de Interclaustro en 8 de las 12 facultades de la UNCUYO es una de las demostraciones de la intención mayoritaria en las elecciones del 9 de junio.#EleccionesUNCUYO#Esther2022 pic.twitter.com/jzIdn5Pp9I — Interclaustro UNCUYO (@Interclaustro) June 13, 2022

Pero Compromiso Universitario, que estaba en minoría en esa mesa (eran cuatro oficialistas y dos opositores), no quiso bajarse. Como consecuencia, dos semanas después, todavía saltan inevitables chispas del conflicto.

Misterioso custodio en el Puente Olive

Los vecinos de la zona cercana al Puente Olive ven hace un tiempo a una persona que pareciera ser un custodio. No se viste con indumentaria policial, pero se lo ha visto con un chaleco anti balas. Al parecer, según cuentan, vigila una casa de color “morado claro” que está ubicada en las inmediaciones de calle Juan Manuel Fangio y Cacheuta .

En los últimos días, por el frío, el hombre mira la vivienda sigilosamente desde un vehículo blanco, es decir un móvil civil. Los que frecuentan la zona, pero no viven allí, dicen que en esa vivienda habita un dirigente político, pero no se animan a precisar ni el color partidario porque no lo han visto.

Lo que sí aseguran, es que el hombre no hace rondines con intención de atracar en la zona, sino todo lo contrario, con el fin de prestar servicios de custodia. Pronto más novedades…

El tiro de gracia del PJ

El ambiente en la Legislatura de Mendoza está muy caldeado, demasiado para no ser año electoral. Las oficinas parecen ser trincheras y cualquier cosa es motivo para abrir fuego. El oficialismo resiste los embates por el caso Bonarrico que arremete el peronismo.

Y ha instalado el debate de la reforma constitucional, los días jueves, como el año pasado. La intención era votarla, pero se cambió de opinión, aunque para este año las intenciones son las mismas. En medio de esta tensión, un fósforo inicia cualquier llama.

“La reforma nació muerta, ya está. No la vamos a acompañar”, dicen desde las trincheras del PJ. Pero no sólo sería eso, sino que en las cocinas opositoras se cocina un golpe letal del que por ahora se sabe poco. Eso sí, hay una estrategia en marcha y prometen darle un tiro de gracia al proyecto de Suárez.

Para la oposición, que surfea los desastres del Gobierno nacional, la reforma “tiene la unidad del peronismo como nunca, están todos los soldados en fila”. Hay una advertencia que ya adelantó un columnista de Los Andes en la edición dominical: “quien tenga la mínima picardía de sacar los pies del plato, sufrirá consecuencias durísimas”.

Una entrega para el lechero Gullé

Estaba la cúpula política y judicial en la inauguración del edificio del Ministerio Público Fiscal, cuando en secreto, unos abogados que allí “resisten” en sus funciones llegaron con cajas de leche con un cartel que decía “para el lechero Gullé”, haciendo referencia a la resolución que promovió el titular del ministerio para que los que violaron la cuarentena y no tengan antecedentes, podrán archivar sus causas donando dos litros de leche.

Quisieron dejarlas en la antesala del despacho del titular del Ministerio Público, pero uno de los abogados descartó el plan y dijo: “mejor ejecutemos el plan B que es a más largo plazo, pero más efectivo”. Los mantendremos informados...