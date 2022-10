Política en Off: los colgados del pincel, el eficiente esquivador del juicio oral y la guerra de encuestas oficialista

Stevanato y los que quedaron “colgados del pincel”

Dícese en algunos sitios de internet respecto de la expresión: “Nos dejó colgados del pincel”: “Es lo mismo que ‘quedar colgado de la brocha’, esto es, quedarse sin piso, sin dónde apoyarse, quedarse solo”.

Pues bien, esa fue la expresión que surgió de un cuartel del peronismo no kirchnerista ante la carta con la cual el intendente de Maipú, Matías Stevanato, renunció a competir por la presidencia del PJ de Mendoza.

🫂• A cada mendocina y mendocino, a cada compañera y compañero: pic.twitter.com/GupmuBB84t — Matias Stevanato (@MatiasStevanato) October 29, 2022

Aunque nadie esperaba una elección interna “hecha y derecha” para dirimir el cargo que deja vacante Anabel Fernández Sagasti a fin de año, la opción de que Stevanato se postulara fortalecía al peronismo tradicional, constituido por los intendentes Emir Félix y Roberto Righi. Ese grupo había sumado a Guillermo Carmona, un “disidente K”.

“Ciertamente Matías puede generar consenso”, afirmaron días atrás desde estos grupos. Pero no. Todos mascullaban la bronca el sábado en la tarde. Hubo epítetos más fuertes que mejor dejaremos de lado, pero la frase antes dicha marcó el estado de ánimo ante la declinación del intendente de Maipú: “Quedó todo el mundo colgado del pincel”, aseguró un militante sureño.

El dato económico la fallida interna

Uno de los hechos poco conocidos de las peleas internas es que para presentar las listas hay que comprar los formularios en los que se inscriben los candidatos a cargos partidarios provinciales y municipales. Es un hecho que no se cuenta mucho, pero que funciona como filtro, es decir, para evitar que los aventureros de la política armen cualquier lista, sin sustento.

Un detalle es que la lista de “los intendentes” o antikirchnerista había comprado sus formularios para inscribir al intendente de Maipú al tope de la lista y todos los que van después. Incluso también compraron esos documentos para el armado municipal.

El costo de los formularios provinciales trascendió casi de casualidad, por un documento que circuló en redes sociales de algunos periodistas: 60.000 pesos.

Así, la defección de Matías Stevanato también viene con reproche económico. No sólo se bajó de la candidatura y dejó a todos los que lo acompañaban en la patriada “colgados del pincel”, sino que también un costo económico inútil, porque nadie se presentará a competir con la candidata de Anabel Fernández Sagasti y Carlos Ciurca.

Alguien recordaba que hace dos años, el costo de esos formularios era de 5.000 pesos. Hoy es 12 veces mas. Claramente la inflación también llegó al peronismo local.

Otra pelea en la sala 2 de la Corte

Con la reforma del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia en marcha, la famosa Sala Segunda a la que acuden los opositores a las decisiones del Gobierno, seguirá con el mismo formato hasta mediados del año que viene. Y podría hacerlo hasta fin del 2023.

No son pocos los que cuchichean sobre este año de despedida. Un dirigente opositor como es Marcelo Romano tiene una causa penal, por aquel conflicto policial en 2019. En la Justicia, observan atónitos cómo se las ingenia para esquivar el juicio oral al punto que ha irritado a varios.

“Apela todo, hasta los sorteos”, dicen enfurecidos en los pasillos judiciales y despachos radicales. Ya en la recta final para el debate, sigue el festival de apelaciones. La última se hizo en setiembre para evitar sentarse en el banquillo y al ser una causa penal, recae en la Sala Segunda.

Romano fue en queja ante la Corte luego de que el tribunal colegiado le rechazara un recurso de casación. Al llegar a la Sala 2 a principios de setiembre, precisamente el 7, quedó el recurso sin resolver.

Hace un mes la Suprema Corte en pleno, llegó a Legislatura con un proyecto de consenso para modificar su funcionamiento interno. Ignacio Blanco / Los Andes

Esta situación ha generado mucho enojo en la justicia y en el oficialismo. Los dardos van contra la mayoría peronista que hay dentro de la sala, que integran Mario Adaro y Omar Palermo; además del filo radical José Valerio.

Los conocedores del tema dan por hecho que el recurso duerme en uno de los despachos con la única intención de seguir dilatando el proceso. “Los plazos ya están vencidos”, aseveran. Entonces, la creatividad empieza a ser un elemento importante de cara a la resolución del recurso y algunos funcionarios evalúan estrategias para apurar el asunto.

¿Guerra de encuestas “a medida”?

Como en todo año electoral circulan encuestas, mediciones y muchos rumores sobre quiénes son los candidatos mejor posicionados. Hay un codiciado lugar como es el sillón de San Martín y hay varios anotados en la carrera.

A modo de exhibir credenciales que coincidan con sus aspiraciones, hay algunas mediciones que han llamado la atención. Una de ellas es la que realizó Santiago Alé y dio como ganador a Daniel Orozco, el intendente de Las Heras que ha blanqueado abiertamente sus intenciones de ser candidato. La diferencia es abrumadora con un 26,23% en favor del jefe comunal, muy atrás con un 9,84% aparece Ulpiano Suárez, el intendente de Capital.

Luis Petri es otro de los que ha dado a conocer sus aspiraciones. Y en los últimos días apareció un estudio de DC Consultores en el que aparece con un 32,5% de intención de voto en segundo lugar después de Alfredo Cornejo que ostenta un 44,6%. Lo curioso acá es el lugar de Daniel Orozco con un 6,8% debajo de varios, inclusive la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti que tiene un 7,1%.

El estudio de Martha Reale, que hace mediciones para el radicalismo aportó otros datos. Detrás de Cornejo y Omar De Marchi se ubica Ulpiano Suárez, otro de los probables aunque sin haberlo dicho tan abiertamente como los otros candidatos.

En esta medición, el que no viene tan bien posicionado es Tadeo García Zalazar, el intendente de Godoy Cruz y delfín del cornejismo. En los mentideros de la política, varios se preguntan cuándo aparecerá la encuesta que lo de como ganador, a sabiendas de que suele encargar estudios a otra consultora.

Candidatos con banca

Siguiendo con las candidaturas radicales, es sabido que Tadeo García Zalazar cuenta con el aval del ex gobernador Alfredo Cornejo. Pero otros nombres también tienen sus apoyos aunque no son precisamente cercanos al cornejismo.

Luis Petri viene haciendo agenda en San Rafael y hasta se sacó una foto con Ernesto Sanz. El histórico dirigente mantiene una relación tensa con Cornejo y si bien no lo dice públicamente, las diferencias parecen irreconciliables. El ex diputado nacional busca un lugar y el ex intendente de San Rafael aparece como alguien cercano en sus aspiraciones.

El otro que parece tener apoyo radical, y también con distancia de Cornejo es el intendente de Las Heras, Daniel Orozco. El jefe comunal proviene del “cobismo” y ha dicho en alguna ocasión que uno de sus jefes es Julio Cobos, aunque también lo es Alfredo Cornejo.

Sin embargo, el actual diputado nacional estaría más cerca de Orozco. No sólo asistió al anuncio sobre la firma con una empresa extranjera que se haría cargo de los residuos, sino que colaboraría con su agenda de actividades.

Fecundo encuentro en el Congreso con la senadora @carolinalosada. Estuvimos hablando de los temas nacionales que preocupan a la ciudadanía. También de la paridad de género y del lugar que ocupa la mujer en ámbitos de representación pic.twitter.com/9DqiCH9cEd — Daniel Orozco (@mdanielorozco) October 28, 2022

En estos últimos días, Daniel Orozco se reunió con la senadora nacional Carolina Losada (Juntos por el Cambio) y también con el diputado nacional Facundo Manes (UCR). Más de uno ve la mano del ex gobernador en los contactos para facilitar estas actividades.