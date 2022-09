Política en Off: la UCR no cree en “vacas sagradas”, la silla vacía en la Feria del Libro y el misil alvearense a la misa K

Reforma de la Corte: la despedida de la sala 2

Las mesas de café y cualquier otro conciliábulo de la política y la justicia mendocina se concentran en el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo para modificar el funcionamiento de la Suprema Corte.

Toda la atención está puesta ahí. La grieta está en carne viva como nunca en el máximo tribunal. “Es todo una disputa de poder” se sinceran algunos ante el proyecto que busca repartir las causas que llegan a la Corte por sorteo, para evitar que la mayoría de las causas complejas para el Gobierno lleguen a la famosa Sala 2, conformada por mayoría filokirchnerista-PJ.

Esa sala, que está en el ojo de la tormenta, desaparecería si la ley se sanciona con ese articulado. Por ese motivo, y a sabiendas de que hay estructuras administrativas que se pierden algunos ya tienen nostalgia.

Así, los chistes sobre los últimos días de la sala, se han vuelto moneda corriente. “Aprovechen que todavía es Sala 2″ dijo con humor un funcionario judicial que se había acercado a preguntar por unos expedientes en Tribunales.

Mientras esto se discute, ya se sabe que la sala seguirá funcionando con las causas que están pendientes más las que entren hasta que se promulgue la ley. Muchos dudan sobre cómo se acoplarán los relatores y demás funcionarios con este nuevo funcionamiento.

Reforma II: el radicalismo no cree en “vacas sagradas”

Más de la reforma de la Corte. En el mar de opiniones a favor y en contra de la iniciativa, impactaron las que hizo la ex ministra de la Corte y reconocida jurista Aída Kemelmajer.

La letrada tuvo fuertes críticas con algunos puntos centrales del proyecto que está en comisiones, sobre todo en la idea de que todas las causas se sorteen.

Aida Kemelmajer fue una de las especialistas convocadas por el Senado para el debate de la legalización del aborto.

Según dijo Kemelmajer a Los Andes, “si todos los expedientes que llegan a la Corte se sortean, aumenta el riesgo de que esa revisión sea por personas menos calificadas. Esta situación trae otra consecuencia nefasta: como los jueces no están especializados, se ponen en las manos de lo que llamo el ejército de secretarios relatores que son, en realidad, quienes redactan las sentencias”.

Ante esto, apuntaron desde el radicalismo contra la ex ministra: “Es tremendo lo que dice porque ella asumió en una Corte que no tenía especialistas. Todos eran civilistas menos (Herman) Salvini, que era penalista”.

También acotaron que “la Corte Nacional no tiene salas ni especialistas. Tiene ministros que resuelven. Si vas a poner en duda la capacidad técnica de los jueces, estás en problemas”.

Y agregaron: “Ella se dedicó a derecho de Familia, y era un momento en que la justicia de Familia funcionaba pésimo”.

Reforma III: tiros a Omar

En la “cruzada” radical también cayó el ministro Omar Palermo, que también tuvo críticas duras contra el proyecto del gobernador Rodolfo Suárez.

Sobre la mencionada polémica por el sorteo de las causas, en el oficialismo indicaron que hoy “la Sala II tiene dos jueces penalistas con distintas visiones (Palermo y José Valerio), pero termina desempatando el laboral (Mario Adaro). Y en las causas laborales, termina desempatando un juez penal. ¿Eso es lógico?”, se preguntaron.

No obstante, acto seguido cruzaron a Palermo con un tiro por elevación: “Lo que se tiene que discutir es si los jueces deben ser jueces que gestionen la Corte… y que los intelectuales, que se la pasan dando clases 6 meses por el mundo y trabajan 6 meses siendo jueces, no tendrían que escribir libros sino avanzar en sus sentencias. La calidad de las sentencias y la especialidad las dan los relatores, que son los que las escriben”.

La silla vacía en la Feria del Libro

Ayer concluyó la Feria del Libro en el Espacio Le Parc, y entre tantas presentaciones de obras contó con una especial. Fue el libro del hermano del gobernador, el periodista y escritor Roberto Suarez, el que se lanzó en este marco y que contó con la asistencia de buena parte de la familia sancarlina y, por supuesto, del mismísimo “Rodi” Suarez.

Hasta aquí todo bien, el problema fue que, al llegar tarde el gobernador, el acto de “Crónicas de mi tierra” se estiró más de la cuenta y la sala Tejada Gómez fue entregada más tarde de lo previsto al siguiente evento –Cantos Mujer América- que contaba con un show en vivo y los músicos no pudieron probar sonido.

El gobernador Rodolfo Suárez, posa con su hermano, el periodista y escritor, Roberto Suárez, autor del libro "Crónicas de mi tierra".

El gobernador llegó unos 40 minutos tarde, adentro de la sala ya estaba cantando Daniel Altamirano y en primera fila lo esperaba su sobrino, el intendente Capital Ulpiano Suarez, entre otros funcionarios y dirigentes, además de familiares con los que se tomó varias fotografías.

La misa kirchnerista y las “tetas” de Andrés

La misa contra el odio y en apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner generó un sinnúmero de críticas, al punto que hasta el arzobispo de Luján, Jorge Scheinig, quien ofició de sacerdote en la misa, en el final de la misma pidió disculpas. “Perdón, por no querer hacer algo tan importante, metí la pata”.

El acto religioso-partidario cosechó un comentario extraño acá en Mendoza, de un actor político nuevo, dado que en las últimas elecciones, en la PASO de Cambia Mendoza, compitió la lista Republicanos Unidos que lideraba Rodolfo Vargas Arizu y que llevaba como candidato a legislador provincial al ex presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, Andrés Vavrik.

Quiero saber que opinan de la misa las que hace poco iban con las tetas al aire a pintar iglesias pidiendo aborto.. — Andrés Vavrik (@andresvavrik) September 11, 2022

Ayer, en su cuenta de Twitter, Vavrik lanzó una frase matadora: “quiero saber que opinan de la misa las que hace poco iban con las tetas al aire a pintar iglesias pidiendo aborto”.

El vaticinio más criticado se cumplió

La vuelta del tren a Mendoza viene siendo motivo de agite de varios funcionarios provinciales y nacionales como son el diputado provincial Jorge Difonso y su colega en el Congreso, Adolfo Bermejo. Hace unos dos meses, el presidente de Trenes Argentinos celebraba la llegada del tren de pasajeros a Justo Daract en San Luis, partiendo desde Buenos Aires. En ese momento, Martín Marinucci anunciaba que las formaciones llegarían a Mendoza antes de fin de año.

En Mendoza festejaron y aplaudieron, pero un peronista sembró dudas. Jorge Omar Giménez, el ex intendente de San Martín que es el delegado regional de Trenes Argentinos. “No creo que llegue antes de fin de año”, le dijo a Los Andes a horas del anuncio.

No tardó en generarse revuelo, más aun cuando el gobernador Rodolfo Suarez dijo no estar al tanto del proyecto. En la lluvia de críticas, pocas le cayeron al ex jefe comunal, que con conocimiento sobre el tema, se veía venir que a fin de año no habría tren.

Hace pocos días, Marinucci estuvo en Mendoza inspeccionando las vías, rodeado de los funcionarios y legisladores que vienen levantando la bandera de los trenes, pese a que el viaje de Buenos Aires a Mendoza tardaría un día. Entre otras cosas, dijo que la idea es que el tren vuelva “antes de que termine el verano”.

El verano empieza el 21 de diciembre, y termina el 21 de marzo. Es decir que, como había anticipado Giménez, no llegaría antes de fin de año. No faltó quien le recordara al ex intendente peronista que tuvo razón cuando se despegó del anuncio, pese a las críticas que recibió.