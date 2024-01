Política en off: la relación tensa entre ministerios, unas vacaciones soleadas y el buscador de citas

El colector que colmó la paciencia

En la Municipalidad de Guaymallén hay un elevado nivel de hartazgo con una obra que está prácticamente paralizada. Se trata del colector cloacal que Aysam está renovando en calle Elpidio González., que hace casi dos años incomoda a vecinos y también al intendente Marcos Calvente, quien antes de hacerse cargo de la comuna era el secretario de Obras.

Esa obra se realiza con apoyo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). El dato llamativo es que hay financiamiento internacional para hacerla, por lo que no debería haber problemas, pero a pesar de ello, hace dos años que la comuna no puede asfaltar esa transitada calle para comodidad de la creciente cantidad de vecinos que se instalan en los barrios que se multiplican en la zona.

Marcos Calvente, el candidato a intendente de Guaymallén por Cambia Mendoza Foto: Orlando Pelichotti

Desde la comuna, indican que el Intendente intentó hacer gestiones con el nuevo gobierno nacional para acelerar los trámites, pero en la semana que pasó el presidente Javier Milei echó al ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro y ahora habrá que volver a iniciar gestiones de cero con el nuevo jefe del área, el ministro de Economía, Luis Caputo.

Dicen que Calvente está tentado de hacerse cargo de la obra, tapar todo y asfaltar, hasta que Aysam o Nación tengan la plata y la voluntad de terminar el colector.

Tensión en aumento

Los distintos hechos de inseguridad impactan de lleno en el edificio de calle Salta y Huergo de Godoy Cruz. Allí funciona el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia a cargo de Mercedes Rus. La ministra viene cultivando el perfil bajo y evitando hablar sobre el tema. La visita de Luis Petri a la provincia contó con su presencia pero no habló con la prensa.

El fuego cruzado que hay con el Ministerio Público Fiscal no se disimula. Desde el Polo Judicial reconocieron el aumento de los delitos y la violencia. Todas las miradas apuntaron a la funcionaria provincial que no quiso ampliar. Hay una comunicación constante en la recuperación de cosas robadas. Según dicen, hay tensión entre ambos órganos, que no se harán públicos en el corto plazo, pero habrá que seguir de cerca el tema.

Las gacetillas con fotos de operativos exitosos no es tan habitual. “Muestran eso porque no pueden mostrar que hacen prevención, porque no la hacen”, contaron en un despacho judicial.

Un viaje que dio qué hablar

A Hebe Casado parece no desvelarla el poder. Tenía más de una semana para ejercer funciones en la Gobernación pero prefirió irse a Villa La Angostura por una cuestión partidaria: reunirse con Mauricio Macri.

Nadie lo dirá públicamente, pero el viaje de la sanrafaelina generó algunas incomodidades. “Hay varios hechos de inseguridad, se está negociando la ley ómnibus que nos puede perjudicar según como salga y la vice rosqueando en el sur”, dijeron desde una oficina radical.

Con @mauriciomacri compartimos una distendida reunión en la que hablamos del futuro del @proargentina a nivel nacional y provincial, de la situación política y social del país, de la necesidad de ayudar a la gobernabilidad del presidente recién electo. pic.twitter.com/MudKJrkDPq — HEBE CASADO (@hebesil) January 25, 2024

Hasta se animaron a bromear con sus promesas de campaña. “Ella dijo que quería gestionar desde el sur provincial, no aclaró qué sur”, contaron.

Las vacaciones del senador

El Congreso de la Nación vive tiempos álgidos de negociaciones por la Ley Ómnibus y hay un abanico amplio de actores involucrados entre los que se destacan los gobernadores, funcionarios nacionales y diputados nacionales.

Sin embargo, en el Senado también movimientos porque el peronismo, con la firma de Anabel Fernández Sagasti entre otras, pidió una sesión especial para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia. La legisladora kirchnerista tiene mucho protagonismo en estos tiempos en la Cámara Alta.

El que contrasta con esta ebullición es Rodolfo Suárez, el ex gobernador y actual senador. Mientras en el Senado apuraban el tratamiento y la discusión por el decreto, al senador nacional se lo vio el jueves haciendo compras en Viña del Mar, la famosa ciudad balnearia de Chile.

En búsqueda de citas

Las aplicaciones de citas han contactado a muchas personas y muchos casos hubo casamiento e hijos luego de hacer “match”. Más de una vez ha pasado que en la app se han visto personas conocidas. Lo que no es habitual es encontrarse a dirigentes de la política.

Bumble, una de las app de citas, tiene entre sus usuarios a un funcionario que integra uno de los gabinetes provinciales. El hombre ha publicado algunas imágenes propias que hacen inconfundible su identificación. Entre sus intereses está “Esquiar”, “Vino”, “Café”, “Dormir bien” y algunas más.

Entre cuestiones básicas, dice medir 188 cm de estatura, hacer gimnasia a veces, es de Sagitario, busca una relación y algún día quiere ser padre. Manifiesta su adherencia al catolicismo y ser “de centro”.