Política en Off: el invitado estrella que se hizo esperar, encuestas escondidas y el plagio seguro

El invitado “estrella” que hizo esperar a todos

La mesa, en el que seguramente es el mejor restaurante de Malargüe, llamaba la atención por su extensión: estaba preparada para 25 comensales. Por el tamaño se intuía que se trataba de un festejo. Pasadas las 21 del jueves, prólogo del fin de semana extra largo, los invitados empezaron a llegar en grupos familiares. De a poco, la mesa se empezó a poblar ordenadamente, como si los lugares hubiesen estado fijados de antemano.

En la punta, se sentó el anfitrión, por supuesto. Pero a su izquierda, el lugar más cercano permanecía vacío. Los minutos pasaban y seguía así. Recién después de las 22.30, apareció el que claramente era el invitado estrella, más por estos días: Celso Jaque, el intendente electo, que volverá a conducir la comuna después de 20 años.

El malargüino más famoso saludó a un par de personas en el centro de la mesa y al resto hizo el típico saludo a la distancia para ir a sentarse rápidamente en la silla vacía. Recién entonces vino el primer brindis. E inmediatamente después, Jaque empezó a hablar con el agasajado y así estuvieron toda la noche.

Celso Jaque, intendente electo de Malargüe.

Al día siguiente, fue uno de los protagonistas en la visita de campaña de Sergio Massa a San Rafael y volvió a Malargüe con la promesa de una obra muy esperada: el gasoducto para la ciudad. Para compensar tamaña atención, el sábado hubo un Corsa blanco con un parlante que recorrió una y otra vez las calles malargüinas invitando a votar por el candidato presidencial de Unión por la Patria. En la vida hay que ser agradecido.

La ausencia de Patricia

“¿Alguien ha visto una foto de Patricia Bullrich en la vía pública?”, se preguntaba un preocupado dirigente de Juntos por el Cambio mendocino. Falta una semana para las elecciones presidenciales. Los carteles de Sergio Massa abundan en los accesos a la Ciudad de Mendoza, se ve algún cartel en colectivos del libertario Javier Milei junto a la aspirante a diputada nacional del Partido Demócrata Mercedes Llano; pero la cara de Bullrich no tiene presencia en las calles.

Hay quienes destacan la austeridad de Pato, hay que decir que mucho más austera que sus socios de Cambia Mendoza en la campaña para las elecciones de gobernador, cuando Alfredo Cornejo tuvo una amplia presencia en vía pública.

La candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich en el segundo debate presidencial. En Mendoza no se ven fotos de vía pública. (Foto: Clarín)

Dónde si tiene presencia Bullrich es en los spots gratuitos en medios electrónicos (radio y TV) y en plataformas como You Tube. Incluso hay quienes han recibido una “llamada” de Cornejo pidiendo a receptor el voto para Bullrich, pero no mucho más. Es como si los militantes de Juntos por el Cambio hubieran desaparecido para colgar carteles de Patricia, carteles que, además, parece que no existen.

Si no ganan, no se difunde

Ha sido un año plagado de encuestas en Mendoza. Se siguen haciendo estudios. Algunas encuestadoras en Mendoza tienen mañas a la hora de entregar su trabajo y ningunean a medios importantes. Pero lo que más pasa es que en la mayoría de los casos el cliente político pone severas condiciones de difusión.

Eso ocurrió todo el año con Cambia Mendoza, agrupación que ha sido restrictiva con los sondeos: los entregaba a los medios sólo cuando daban muy bien o dejaba que se conociera sólo la parte que los favorecía.

Así y todo, fue extraño lo que pasó con el último sondeo serio, que midió candidatos presidenciales en la provincia y que estuvo listo antes del fin de semana. La encuesta dio a Javier Milei primero, Patricia Bullrich segunda y Sergio Massa tercero. O sea, se trataba de un estudio con resultados predecibles, teniendo en cuenta las PASO del 13 de agosto. Sin embargo, se decidió bloquear el acceso a la encuesta y su consecuente difusión con meras excusas ¿Si los números no los ponen como ganadores no vale?

El copy paste que se notó

La edición de Los Andes del domingo de la semana pasada se contó la historia del GES, el grupo de élite de la Policía de Mendoza que interviene en allanamientos, tomas de rehenes y custodias presidenciales, entre otras tareas. Un equipo de este medio se trasladó hasta la Base Cóndor para conocer de primera mano, cómo es el día a día de los comandos tácticos.

El lunes 9, desde el Ministerio de Seguridad partió una gacetilla con la noticia del reconocimiento a dos miembros que entrenaron en el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) en Brasil. Además, se encontraba información que se había publicado en este medio sobre la historia del GES, estadísticas, requisitos y demás curiosidades.

Una de las imágenes que tomó Los Andes a efectivos del Grupo Especial de Seguridad G.E.S. de la policía de Mendoza que se publicaron la semana pasada. Después llegó el plagio. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Según cuentan, recién cuando Los Andes hizo las gestiones con la cartera de Raúl Levrino para contar la historia, algunos funcionarios se enteraron que dos agentes habían estado en Brasil. “Ni siquiera se enteraron por los diarios, se enteraron por los periodistas. Y encima en lo que mandaron, estaba casi toda la nota que después publicaron”, contaron en los pasillos del ministerio.

Sergio no hipnotizó a nadie

En esta sección esperábamos ansiosamente la visita del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. Nuestra ansiedad no estaba vinculada a escuchar su palabra o alguna promesa específica para Mendoza, sino a una saga que venimos siguiendo desde noviembre del año pasado, cuando llegó a la provincia para prometer beneficios para los productores que habían sufrido heladas tardías.

El "rayo massificador" del ministro de Economía al intendente de San Rafael Emir Félix en noviembre del año pasado. Foto: Orlando Pelichotti

En esa oportunidad, no fueron las promesas lo que nos interesó sino el “rayo masificador” que lanza al ministro-candidato a algunos eventuales interlocutores, una mirada fija y penetrante, que más adelante también le lanzó hasta la titular del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva.

Sergio Massa lanza su mirada hipnótica sobre Kristalina Georgieva.

Pero esta vez no hubo “rayo masificador”. O Sergio se cuidó muy bien de no lanzar públicamente esa mirada hipnotizante o los fotógrafos que lo siguieron por San Rafael no se ocuparon en conseguir ese documento periodístico revelador de la personalidad de Massa. Tal vez para ocultar su naturaleza de encantador de serpientes es que se fue de campaña por San Rafael y no pisó el Gran Mendoza, dónde estábamos esperando para volver a retratar esa mirada.