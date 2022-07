Política en Off: el despacho oculto, la grieta sindical y los mitos ausentes

Despacho oculto en el Ministerio Público Fiscal

El nuevo edificio ubicado en el Polo Judicial destinado al Ministerio Público Fiscal convocó a dirigentes políticos, funcionarios judiciales y a la prensa para el corte de cintas. Algunos empezaron a chusmear, previo a la recorrida, las flamantes instalaciones.

Sin embargo, algunos quisieron subir algunos pisos pero como hay oficinas que no están terminadas (sí las más importantes para el funcionamiento de la justicia) no pudieron conocer todo el edificio. No hubo reproches, pero otras personas presentes hicieron una mueca cuando escucharon las intenciones de conocer en profundidad la nueva infraestructura.

Resulta ser, según cuentan por los pasillos nuevos y también los viejos, que el despacho que ocupará Alejandro Gullé, el Procurador de la Suprema Corte de Justicia, tiene finísimas terminaciones.

Tan finas son, que no sólo explican la demora por algunos materiales que demoraron en llegar, sino que esto incomodó a otros funcionarios que sabían del diseño de la nueva oficina. Para algunos, no representa la austeridad que pretenden dar desde la Justicia en cuanto a privilegios.

Una de las justificaciones es que lo compartirá con la nueva Defensora Pública, Cecilia Saint-André y por eso las amplias dimensiones. Lo cierto es que al asumir hace un par de meses, no estaba al tanto de la decoración del interior que pretendía y habría logrado Gullé.

Grieta sindical menduca

Este martes comenzará la primera de las dos jornadas de paro que resolvieron los gremios estatales de la provincia. Tal como se presenta, será el más importante del año, teniendo en cuenta que, para algunos sindicatos fuertes, como el SUTE, será el primero en todo este 2022; y además porque marcharán todos a Casa de Gobierno.

Sin embargo, no lo harán todos juntos. De hecho, entre los gremios también hay internas. Por un lado, en Patricias Mendocinas y Godoy Cruz lo hará el SUTE, Ampros, Juegos y Casinos, la CTA de los Trabajadores, Judiciales y Sadop.

Los profesionales de la salud realizamos un paro por 48 horas el martes 26 y miércoles 27. Nos concentramos el martes 26 a las 10 con otros gremios en Godoy Cruz y Patricias Mendocinas de Ciudad. 🥼🥼👨‍⚕️👩 https://t.co/hFfvQFGDmX — AMProS Mendoza (@AMProSMendoza) July 24, 2022

En tanto, se aguarda desde el Nudo Vial la marcha de ATE en conjunto con UPCN, Sitea y APEL; con Roberto Macho a la cabeza, que fue uno de los 4 imputados por precisamente corte de calles la semana pasada.

Lo cierto es que no se trata de una estrategia entre los gremios para realizar mayores cortes y movilizaciones, sino que desde hace tiempo hay un distanciamiento, al menos entre ATE y otros gremios fuertes como Ampros y SUTE.

Recordemos que, al menos en el ámbito de la Salud, ATE, que lidera la paritaria del régimen 15 de no profesionales, intenta ingresar al espacio que hoy nuclea Ampros, que es el régimen 27 de los profesionales. De hecho, a comienzos de año, sostuvieron que “reivindicarían” a los profesionales participando de las paritarias como gremio minoritario.

Además, hay otras actividades importantes, al menos en el rubro sindical, del cual no han participado. Por ejemplo, en el intento de conformar, por parte de la CTA, de un Frente Gremial; pero también en la presentación de un proyecto de ley para “sanear” la OSEP. Aquel día estuvieron Ampros, Casinos, Judiciales, SEOSEP, SITRAVI, SUTE y CTA; pero tampoco lo hizo ATE.

El gustito de Carlos

Carlos Iannizzotto arrancará con una serie de encuentros junto con Valores para la Argentina y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). La idea de estos encuentros, dicen los cercanos al dirigente cooperativo, “es sacar adelante a Mendoza y Argentina con propuestas de la sociedad civil. Comienzan en San Rafael y Ciudad de Mendoza”.

La comunicación del ciclo habla de un “Plan para la Recuperación de la Cultura del Trabajo” que cuenta con referentes de distintos sectores: “Carlos Iannizzotto de Coniagro y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), todos nucleados en el Movimiento por los Valores de la Argentina presidida por el periodista Mariano Obarrio”.

Detrás de esta crisis dramática hay esperanza. Miles de argentinos y mendocinos quieren poner el hombro para salir adelante. Gracias #Mendoza y #SanRafael: se agota el cupo para los encuentros. Quedan pocos lugares y podés inscribirte aquí https://t.co/toHHumgTdP 👉 pic.twitter.com/BtF2z6tJPE — Carlos Iannizzotto (@c_iannizzotto) July 23, 2022

La primera jornada será el martes 26 de julio a las 19.30 en el Auditorio Vida y Paz San Rafael. El segundo será el 27, a las 19.30, en el Hotel Raíces Aconcagua, en Mendoza.

Para propios y extraños, resulta evidente que, tras la candidatura a diputado nacional del histórico dirigente agropecuario, le tomó el gustito a la política y empezó a construir su carrera a la gobernación de Mendoza.

Mitos ausentes

Lucas Ilardo sigue recorriendo la provincia con su ciclo de charlas “Derribando mitos”, esta vez en San Rafael. La militancia acompañó la visita del senador kirchnerista, incluso algunos dirigentes del Gran Mendoza se hicieron tiempo para ir al departamento del Sur para dar el presente.

Entre los que viajaron, se cuentan el senador provincial Alejandro Bermejo, los diputados provinciales Natalia Vicencio y Duilio Pezzutti y el secretario gremial del SUTE Gustavo Correa.

Obvio, también hubo sanrafaelinos, como el presidente del PJ departamental Mauricio Sat y el ex senador provincial Samuel Barcudi.

Lucas Ilardo, rodeado de dirigentes del peronismo.

No se los vio a los pesos pesados del peronismo de San Rafael, los hermanos Emir y Omar Félix. La ausencia llamó la atención, justamente por el peso de sus nombres: el primero es el actual intendente del departamento, el otro lo fue y actualmente es diputado provincial.

Quizá a Emir se lo pueda disculpar por el ausente, dado que hace poco retomó actividades, tras una larga enfermedad. Pero a su hermano...

La defensa musical de un funcionario

El miércoles pasado se presentó “Tocaores”, un destacado grupo mendocino de música flamenca que tiene entre sus integrantes al ministro de Gobierno Víctor Ibáñez.

Tal como contamos en esta sección la semana pasada, la afición por la música que a la par de su tarea política mantiene Ibáñez genera algunas críticas.

Pues bien, contra los cuestionadores, Ibáñez avisó que, a pesar de lo que por ahí se diga, tiene la firme decisión de seguir tocando (es segunda guitarra en Tocaores). Lo hizo al tomar la palabra en el propio concierto, que se realizó en el museo Carlos Alonso.

Al funcionario, que es asiduo lector de Los Andes, le pedimos lo de siempre: que no se enoje con el mensajero.

Por cierto, el recital de música instrumental fue muy disfrutado por los asistentes.