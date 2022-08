Política en Off: una ruptura inesperada, los 300 de Ulpiano y el empresario que “rebota” en San Juan

Curiosa metáfora en la política mendocina

La vida privada de las personas no es tema de discusión para los medios. Sin embargo, hay parejas que se imponen en la opinión pública por su trascendencia, para bien o para mal.

Un caso mendocino es el del presidente del Tribunal de Cuentas, Néstor Parés, y la senadora provincial Ángela Floridia.

Parés y Floridia fueron motivo de debates porque adonde iba a trabajar Parés, iba Floridia. Primero en la Cámara de Diputados, donde Parés contrató a Floridia y cuando llegó a presidente, la designó como su mano derecha en un alto cargo para el manejo administrativo de la cámara. Eso se consideró un caso de nepotismo y hubo polémica.

Pero no fue la única. Luego, cuando Parés llegó a la presidencia del órgano de control, trató de incorporar a Floridia en un cargo. Sin embargo, el intento esta vez fracasó.

Lo cierto es que, con el tiempo, Floridia logró lo que tal vez quería para ella de verdad: hizo su propio camino en política y consiguió llegar a una banca legislativa.

Quien sabe si será una metáfora o qué, pero lo cierto es que después de tanto tiempo juntos en cargos políticos, y luego de que el largo vínculo laboral entre ambos dejara de existir, la pareja, llamativamente, se separó.

Deuda 1: la jugada “clave” de los bonistas en 2020

La estrategia del gobernador Rodolfo Suárez para rollear la deuda que vence en 2023 tomando otra en pesos sin necesidad de contar con aval legislativo, ya generó jun sinfín de repercusiones.

Más allá de las declaraciones políticas, en las pesquisas de Los Andes para hacer esta nota, surgió un dato interesante de lo que fue la negociación entre los bonistas y el gobierno de Rodolfo Suárez, en el cual es clave la fecha de comienzos de pago del bono en dólares por U$S 500 millones que reestructuró la provincia en 2020.

Según se pudo conocer en estos días, en medio de la durísima negociación entre el Gobierno y los bonistas extranjeros que ocurrió a mediados del 2020, hubo una condición por parte de los acreedores que terminó de destrabar la negociación. La misma fue que comenzara a pagarse el capital en 2023, un año electoral, y dentro de la gestión del propio Suárez.

Esta condición se estableció debido a que el Gobierno pudo torcer el brazo de los bonistas al generar una deuda con mejores condiciones al bajar tasas (del 8,375% al 5%, con quita de intereses del 40%) y ampliando plazos de pago (del 2024 al 2029).

“El Gobierno de Suárez quería generar una estructura con un número ‘manejable’ para pagar, y son esos U$S 120 millones, que equivalen a un año de regalías, más menos. Sólo iban a aceptar si Mendoza empezaba a pagar en la misma gestión de la que se tomó; por eso se acordó el 2023″, dijeron a Los Andes.

Deuda 2: la catarata de rechazos peronistas

Hablando de deuda y de la nota publicada en la edición dominical de Los Andes acerca de la estrategia que encara el Gobierno provincial para saltearse la necesidad de dos tercios de los votos de las dos cámaras legislativas para obtener el ya ampliamente conocido “roll over”.

Para los desprevenidos, rolear deuda es algo que alguna vez todos los mortales hemos hecho: sacar un crédito para pagar otro. Muchos recordarán que alguna vez se buscó una plata para cancelar la tarjeta de crédito, por ejemplo. Esa operación, no hace que la deuda desaparezca, ni se achique, ni se agrande, sino que se “reprograman” los pagos y se estiran en el tiempo, buscando el desahogo en un determinado momento difícil.

Sucesivamente, los gobiernos de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez han pedido la autorización para hacer roll over con los vencimientos de deuda provincial y sistemáticamente el Frente de Todos-PJ ha dicho que no y seguirá haciéndolo. Como hacen falta dos tercios de los votos para obtener esa autorización, las dos gestiones han carecido de ese instrumento que, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández si tiene.

Hoy domingo, una nueva tapa de @LosAndesDiario, también @jmtorrez nos cuenta que el gobernador va a intentar hacer la maniobra inconstitucional de tomar deuda sin aval legislativo y para eso necesitara de la ayuda de quien? Exacto, adivinaste:

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA pic.twitter.com/egdKCOSnDJ — Lucas ilardo (@lucasilardo) August 21, 2022

La novedad publicada ayer por Los Andes, acerca de buscar un camino de interpretación legal que le permita al Gobierno contar con esa herramienta, generó una marea de rechazos peronistas en las redes sociales.

“El radicalismo tiene control absoluto de la institucionalidad de nuestra provincia, a la que han pisoteado. Tribunal de Cuentas, Asesoría de Gobierno, Procuración, Contaduría General, Oficina de ética pública y ambas cámaras legislativas. Solo falta la Suprema Corte, es lo que viene”, decía el presidente del bloque de senadores del Senado Lucas Ilardo, en su cuenta de Twitter esta mañana, tras postear la tapa del “hegemónico” diario Los Andes.

Por lo pronto, desde el el Frente de Todos-PJ advierten que no aprobarán una ley que incluya el roll over. “Sería una locura que se dejara salir del pago de U$S 120 millones en un año de elecciones al oficialismo”, lanzaron.

Competencia capitalina: medirse los asistentes

El Comité Radical en la Ciudad de Mendoza abrió sus puertas el miércoles pasado con una nutrida convocatoria y caras conocidas. El anfitrión fue el intendente Ulpiano Suárez y dijeron presente referentes del suarismo como Cecilia Rodríguez, Natacha Eisenchlas, Marcelo Rubio y Alejandro Diumenjo. También estuvo la senadora Claudia Najul y la diputada Daniela García.

Por el lado del Poder Ejecutivo estuvo Nora Vicario, ministra de Cultura y Turismo; además de Beatriz Martínez, la subsecretaria de Modernización que está al frente de la negociación paritaria. María Marta Ontanilla, por el IPV, y varios funcionarios del gabinete de Mario Isgró. El ministro de Infraestructura estaba en Buenos Aires. Otro aliado que estuvo fue Guillermo Mosso, el “ganso frentista” que mira de reojo lo que suceda con las elecciones en el Partido Demócrata.

Las fotos empezaron a viralizarse en las redes sociales con la euforia de contar nuevamente con un lugar para el encuentro. Las conversaciones giraron en torno a la militancia y al 2023, pero además, algunos también hicieron referencia a los movimientos en otras sedes partidarias.

Ya se vienen advirtiendo actividades para juntar a la militancia y que llegan a las redes sociales para generar repercusiones. Incluso al jefe comunal le hicieron un diseño inspirado en la película “300″ con una fuerte impronta épica.

Hoy fuimos 300 en la casa radical, hagamos una publicación



La publicación: https://t.co/h8DnQYt9Vi pic.twitter.com/mngEiy5OxN — Maximiliano Garrido (@Maxi_Garrido1) August 17, 2022

Bajo la premisa de una convocatoria con cientos de militantes, y documentada con imágenes, algunos observadores no pudieron evitar la comparación con otras actividades, organizadas por aliados que se consideran “una muy buena propuesta republicana”. Encuentro que también fue documentado en este espacio la semana pasada.

Julio calienta motores y hace ruido en San Juan

Otro espacio que vuelve al ruedo haciendo reuniones es el MID (Movimiento de integración y Desarrollo Mendoza) que a nivel nacional lidera el ex ministro de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio. Julio Totero se puso al frente del evento y presentó su análisis sobre la preocupante situación económica que viven la provincia y el país.

El espacio, que en las últimas elecciones participó de Cambia Mendoza, expuso el fuerte atraso que registra la provincia respecto de San Juan y otros vecinos en los últimos años.

Gran evento @mid_mendoza . Una alternativa para Desarrollar la Provincia.. Cerca de 100 empresarios y profesionales se reunieron para escuchar nuestra propuesta. Agradecemos el apoyo de otros espacios políticos y el @MID_nacional@CarriqueJP @FIPoli27 . Por más desarrollo. pic.twitter.com/5mkPFoZTGO — Totero Julio César. (@juliot2012) August 20, 2022

Entre los presentes hubo muchos empresarios, varios “de peso” que coincidieron con el diagnóstico del empresario metalmecánico, quien aparentemente quiere volver a jugar políticamente después de su candidatura por Cambia YA, que fue a las primarias por dentro de Cambia Mendoza.

Durante la exposición, Totero explicó sus propuestas para la producción y la generación de empleo privado. Fue muy crítico de las gestiones provinciales de los últimos 20 años y puso de manifiesto el atraso frente al crecimiento de provincias vecinas como San Juan.

“Ellos en 20 años hicieron 4 represas, cuadruplicaron sus líneas de alta tensión, tienen 1000 MW de energía fotovoltaica frente a 25 MW de Mendoza, mientras que nosotros pasamos 4 años sin poder arreglar un puente”, criticó el empresario. Las quejas llegaron hasta San Juan y fueron replicadas por la prensa.

Enojo mendocino: empresarios reconocieron que San Juan creció más que ellos https://t.co/6RkNXPtOkG a través de @tiempodesanjuan — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 21, 2022

El diario Tiempo de San Juan levantó las declaraciones y tituló: “Enojo mendocino: empresarios reconocieron que San Juan creció más que ellos”. Seguramente habrá más.