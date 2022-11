Política en Off: Cleto milita el peaje y el tren, la familia judicial de la UCR y sigue la interna maipucina

Cleto milita el pago de peaje

Julio Cobos piensa casi siempre como ingeniero y esa vocación le hace advertir sobre problemas de infraestructura. Dice, por ejemplo, que las rutas como la 7 se están deteriorando marcadamente y plantea la necesidad de mejorarlas, aunque haya que cobrar peaje.

El pago por el uso de rutas permitiría, cree, tenerlas en buenas condiciones, e incluso completar los tramos de autopista que no existen en un proyecto con participación pública y privada a diez años.

“Bienvenido que no cobren peaje para los mendocinos, pero las rutas nacionales se empiezan a caer. No sé por qué no se cobra”, comenta. “Si no se hace un tratamiento simple, con microaglomerado, no se agranda la vida residual y después reconstruir sale más caro”, advierte el dipu-ingeniero Cobos.

Una vaquita para que vuelva el tren

Otra idea del ex gobernador es invertir para que vuelva el tren a Mendoza en buenas condiciones. Recuerda que el servicio funcionaba bien en los años 60, pero que, ahora, sin buen financiamiento, podría generar viajes tortuosos para el pasajero.

A su juicio, depende principalmente de levantar todas las vías y remplazarlas por nuevas. Pero casi en sintonía con otros fanas del tren, no es pesimista y hasta calcula que no sería muy caro. “Levantar todas las vías en su momento eran 800 millones de dólares, en 2010 más o menos, y no debe ser mucho más que eso ahora. Pero las dejás en condiciones”, señala. Habrá que juntar dinero…

La grieta tuitera por la muerte de Hebe

El fallecimiento de la líder de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, volvió a abrir la grieta tuitera. Es que no faltó el mensaje polémico de la dirigente y ex legisladora del Pro mendocino, Hebe Casado. La médica sanrrafaelina es conocida por sus publicaciones en la red social del pajarito. El ejemplo más conocido es cuándo salió al cruce por la cantidad de fallecidos por la pandemia de Covid-19 comparándo la cifra con la de desaparecidos en la dictadura militar.

Cuando Argentina llegó a los 30 mil muertos comentó: “#Son30Mil no como los otros 30Mil. Un éxito la estrategia del #gobiernoDeCientificos, pero como no reconocen errores, en 15 días dicen que seguimos sin derechos a la libre circulación, ni a la educación, ni a la salud”. Esa publicación desató una ola de indignación en todo el Frente de Todos -PJ de Mendoza.

#Son30Mil no como los otros 30Mil. Un éxito la estrategia del #gobiernoDeCientificos, pero como no reconocen errores, en 15 días dicen que seguimos sin derechos a la libre circulación, ni a la educación, ni a la salud https://t.co/KiHxZjHnXM — HEBE CASADO (@hebesil) October 29, 2020

Ayer, lanzó otra polémica semblanza. Lanzó crípticamente: “Se cumple lo de “No hay mal que dure 100 años”. Y la publicación tuvo rápida respuesta.

Se cumple lo de “No hay mal que dure 100 años” — HEBE CASADO (@hebesil) November 20, 2022

“Festejar la muerte de otro, te rebaja a la peor calaña de persona. Lq Dra que reivindicaba la dictadura, hoy muestra su felicidad en twitter con mensajes disfrazados. Su cobardía explica su amor por la dictadura. Q le hayan puesto su nombre, es justicia divina”, lanzó el senador provincial kirchnerista Lucas Ilardo.

Festejar la muerte de otro, te rebaja a la peor calaña de persona.

Lq Dra que reivindicaba la dictadura, hoy muestra su felicidad en twitter con mensajes disfrazados.

Su cobardía explica su amor por la dictadura.

Q le hayan puesto su nombre, es justicia divina.

😘 — Lucas ilardo (@lucasilardo) November 20, 2022

Después de la respuesta del senador, Casado salió al cruce otra vez. “No se me ocurre a quién se refiere el compañero Lucas”, lanzó la macrista del sur.

Todo queda en familia

En la Suprema Corte de Justicia hay dos grupos bien diferenciados y esto no es ninguna novedad. Por el lado del peronismo están Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez (los tres fueron postulados por gobernadores del PJ). Y en el ala radical están Pedro Llorente, María Teresa Day, José Valerio y Dalmiro Garay (estos dos últimos, postulados por Alfredo Cornejo).

La famosa grieta suele quedar expuesta en cada movimiento político, ya sea de la justicia, como el Poder Ejecutivo. Pero parecía haberse dado tregua después de acordar la reforma de la Suprema Corte de Justicia que terminaron firmando los siete ministros.

Poco duró la paz porque cuando empezó el trabajo para el funcionamiento que debía reglamentarse, saltaron las chispas, que ya venían con la elección del representante para el Consejo de la Magistratura. Y esto quedó evidenciado en la inauguración de los juzgados de familia en Godoy Cruz la semana pasada.

Por el lado de la Corte, asistieron los cuatro ministros del ala radical. Además estuvo el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino (cumplió la misma función en la era de Cornejo); el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar y el diputado Diego Costarelli, ambos de inocultable admiración por el ex mandatario provincial.

🗣️ "El resultado para nosotros es muy satisfactorio. El lugar quedó con todas las condiciones para atender al justiciable", destacó Dalmiro Garay Cueli, Pte. de la Suprema Corte de Justicia.



💻 Para conocer más detalles e información, pueden ingresar en: https://t.co/0IUs58okbA pic.twitter.com/JLu1xY7gCx — Prensa Poder Judicial de Mendoza (@PrensaJudicial) November 15, 2022

Al ver las imágenes en Twitter, algún funcionario judicial alejado del cornejismo no ocultó la ironía. “Fue toda la familia de Cornejo a la inauguración. El presidente de la Corte (Garay), y los otros tres radicales, su procurador (Alejandro Gullé), su subsecretario de Justicia, su intendente. No es familia judicial, es familia cornejista”, dijo entre risas.

Arde la interna maipucina: ahora por un ¿partido?

Desde hace semanas se ha evidenciado en el peronismo maipucino una interna que está pasando límites, o que al menos se mantiene en el tiempo. Hablamos del enfrentamiento entre el legislador provincial Duilio Pezzutti y el intendente Matías Stevanato.

Más allá de las críticas pasadas y denuncias cruzadas entre diferentes dirigentes cercanos al intendente con Pezzutti, quien además es presidente del PJ de Maipú, ahora la bronca llegó al diputado por un partido político.

Hablamos del Partido Impulsar, cuyo titular es Marcelo Guevara, flamante director de Modernización municipal, el cual congrega a militantes del departamento desde el 2018.

Lo cierto es que Pezzutti asestó contra Stevanato al asegurar que ese partido que el intendente nombró “no existe”. “Cuando llega una información errónea como en este caso, es difícil saber si es por desconocimiento o si es una ‘fake news’, cuyo objetivos es desinformar. Sería bueno que Matías Stevanato explique las motivaciones. El Partido Impulsar no existe”, manifestó el legislador en Twitter.

Y añadió: “El martes vamos a realizar una presentación para conocer detalles del Partido Impulsar”.

Lo cierto es que quien contestó fue el propio Guevara, quien expresó: “Que Usted nos niega porque forma parte de la vieja política que no quiere que los jóvenes participemos en la gestión pública por un lado y, por otro, me falta el respeto enormemente. Usted me conoce. Es una pena, su actitud habla más de usted que de mí”.

Además quisiera mostrarle la notificación al Partido Justicialista del cual usted es parte, más aún preside la sede departamental de Maipú a saber: pic.twitter.com/EMgUDSdUgK — Marce G (@marce_guevara) November 19, 2022

El actual funcionario acompañó su respuesta con una notificación del propio PJ al partido Impulsar, y manifestó: “Quedo a su disposición para toda aclaración pertinente, pero le solicito tenga a bien ocuparse de su partido, no se entrometa en el trabajo ajeno”.

Yapa: una fiesta de la educación que terminó a los gritos

Argentinos por la Educación celebró su aniversario y convocó a dirigentes de ambos lados de la disputa política, con el objetivo de buscar acuerdos. Sin embargo hubo un fuerte cruce entre los dos invitados: la ministra de Educación de Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña y el líder piquetero Juan Grabois.

El momento más tenso de la noche llegó cuando Grabois dijo que los únicos responsables de la crisis educativa del país son los ministros de educación del país, tanto los nacionales como los provinciales, que no hacen lo que tienen que hacer. Según relató Clarín, apareció otro protagonista en la pelea Acuña-Grabois. Quien respondió a viva voz desde la platea fue el titular de la DGE de Mendoza, José Thomas, quien le dijo que no son todos lo mismo e invitó a Grabois a que venga a Mendoza para ver cómo están las cosas en las escuelas.

El dirigente social le retrucó: “¿No hay problemas en la educación de Mendoza?”. Cuando Thomas le dijo que claro que sí, Grabois le dijo entonces “esforzate más papá. Si no funciona esforzate más, para eso te pagan el sueldo hermano. Esforzate. Y bánquense la responsabilidad que tienen como funcionarios”.