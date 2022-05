Polémica: el Ministerio de Salud de la Nación usará lenguaje inclusivo en sus documentos

El Ministerio de Salud de la Nación dispuso que se promueva “el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva como formas expresivas válidas” en las producciones, documentos, registros y actos administrativos de todos los ámbitos de la cartera.

La medida fue dispuesta a través de la resolución 952/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Carla Vizzotti, donde se destaca que la cartera de Salud “tiene como uno de los ejes centrales de su política el desarrollo de acciones que favorezcan la implementación de políticas sanitarias con perspectiva de géneros y diversidad”.

En la argumentación de la disposición se cita el “Plan Nacional de Políticas de Género y Diversidad en Salud Pública”, creado por la cartera sanitaria, “a partir del cual se establecen los lineamientos, alcances y acciones requeridas para la implementación y concreción de la transversalización de la perspectiva de géneros y diversidad en las políticas de salud pública”.

Carla Vizzotti definió el uso del "todes" en el Ministerio de Salud - Foto Federico López Claro

El Plan “establece como uno de sus fundamentos que revisar el uso que hacemos de la comunicación es una manera de observar cómo se plasman estereotipos aprendidos, para poder pensar en estrategias, lenguajes y formas más igualitarias que no tengan marcas que puedan interpretarse como discriminatorias o excluyentes”.

Por eso, se añade en los considerandos, “resulta central al mismo promover el uso de lenguaje inclusivo no sexista, trabajando en torno a reflexiones y pautas de comunicación con perspectiva de género y diversidad con el objetivo de acompañar a las diversas dependencias, programas y líneas de acción”.

También, la resolución subraya que “el marco normativo en materia de derechos de las mujeres y LGBTI+ debe complementarse con la modificación de patrones socioculturales que implican desigualdades y violencias entre los géneros que naturalizan la segregación, discriminación y exclusión”.

En otro párrafo de la argumentación, indica que “el lenguaje es un producto social e histórico cambiante, a través del cual las sociedades construyen y expresan constantemente ideas, sentimientos, modos de pensar y esquemas de valoración”.

El lenguaje inclusivo desata voces a favor y en contra - Imagen ilustrativa / Web

En ese marco, la disposición de Salud destaca que “el lenguaje inclusivo y no sexista refiere a construcciones lingüísticas y términos expresados de modo oral, escrito y/o visual que abonan al reconocimiento de mujeres y LGBTI+ y que no perpetúan estereotipos corporales, sexuales y de género”.

”En tal sentido resulta conveniente generar nuevas formas de comunicar que construyan y expresen igualdad para la diversidad de géneros, ya sea en la redacción de piezas de comunicación o en la generación de contenido audiovisual, con sensibilidad y perspectiva de género”, añade sobre el final el texto.

¿Qué es el lenguaje inclusivo?

Desde los sectores a favor del lenguaje no sexista aseguran que el uso de las ‘e’ o ‘x’ en algunos sustantivos y pronombres apunta a mostrar las distintas realidades, como es el caso del género no binario, con el que se identifican personas que no se asimilan en los espectros dominantes (masculino y femenino).

Sin embargo, en varias ocasiones, la Real Academia Española (RAE) expresó su rechazo al lenguaje inclusivo. En las primeras páginas de su “Libro de estilo de la lengua española”, la entidad que se arroga la tarea de velar por la lengua castellana considera innecesarias las variables que se han desarrollado en Hispanoamérica para incluir el género masculino y femenino en su formulación

La institución considera que el género masculino de las palabras, “por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos”.