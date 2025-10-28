Polarización, "campaña del miedo" y gestión: las claves de la victoria de Cornejo en Mendoza

Las recientes elecciones legislativas dejaron una serie de hechos que fueron analizados por diferentes especialistas políticos de la provincia. Entre los puntos señalados se encuentran la amplia victoria de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza , la derrota del Frente Justicialista Mendoza y el nivel de participación ciudadana.

"Sería una oportunidad": Cornejo no descarta impulsar una reforma de la Constitución con la nueva Legislatura

Previo al inicio del acto electoral se esperaba una victoria de la fusión entre radicales y libertarios, pero la duda era por cuánto sería la diferencia. También el foco estaba puesto en qué porcentaje de votos obtendría el peronismo, tras su magro desempeño en los comicios generales de 2023.

A esa lista de incógnitas se sumaban cuál fuerza se consolidaría como tercera opción a nivel provincial y, sobre todo, qué nivel de participación tendrían los mendocinos este domingo. Esto, en referencia a las elecciones legislativas que se realizaron en otras provincias, donde la concurrencia registró pisos históricos.

En concreto, los comicios legislativos arrojaron una participación del 71,5% , casi cuatro puntos por encima del promedio nacional, ya que la Cámara Nacional Electoral informó que la cifra en todo el país fue del 67.8% , el valor más bajo desde 1983.

“El porcentaje de asistencia sorprendió a más de uno. Evidentemente, hubo una movilización tanto interna como de la sociedad. Los mendocinos aprovecharon que el día estaba lindo para votar y fueron”, precisó el analista Elbio Rodríguez , quien consideró que el alto nivel de participación “refleja un interés ciudadano sostenido en la política provincial, pese al contexto nacional de apatía”.

El consultor y analista político Elbio Rodríguez. El consultor y analista político Elbio Rodríguez.

Rodríguez destacó además que “no es fácil proyectar una tendencia de participación”, aunque subrayó que “en Mendoza hay un electorado que valora la institucionalidad y eso se traduce en las urnas”.

Para el director de Sociolítica Consultora, Roberto Stahringer, la cifra de votantes superó las expectativas previas. El especialista reveló que no esperaba una participación superior al 70% y atribuyó ese comportamiento a la estrategia del Gobierno provincial.

“No pensamos que iba a superar el 70% de participación, pero la campaña invitó a que suceda esto. El Gobierno puso en valor su modelo de orden y gestión y la gente compró eso”, comentó Stahringer a Los Andes.

Según el consultor, el oficialismo logró “movilizar a su electorado con un mensaje claro de estabilidad y continuidad”, mientras que la oposición “no consiguió instalar un motivo suficiente para ir a votar”.

Roberto Stahringer responsable de la consultora Sociolítica. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes Roberto Stahringer responsable de la consultora Sociolítica. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Previo al inicio de la veda electoral, Reale Dalla Torre Consultores había revelado un informe en el que proyectaba una participación cercana al 72% a nivel nacional y del 70% en Mendoza.

La directora de la consultora, Martha Reale, explicó que la provincia mantiene históricamente niveles de concurrencia por encima de la media nacional. En la misma línea, interpretó que “el votante mendocino respondió a un discurso de continuidad institucional más que a uno ideológico”.

“Mendoza es una provincia con una alta conciencia cívica y un respeto a las instituciones considerable, por eso siempre está por encima de la media nacional. A eso se suma la estrategia del Gobierno de que no se podía volver al pasado, y eso funcionó”, sostuvo Reale.

Los motivos de la victoria de LLA + CM

Los resultados provisorios arrojaron que La Libertad Avanza + Cambia Mendoza ganó en 16 de los 18 departamentos de la provincia y de esta manera se impuso en todas las categorías legislativas nacionales, provinciales y municipales. En concreto, el frente oficialista obtuvo un poco más del 53,6% frente al 25,2% del Frente Justicialista Mendoza.

Los tres analistas coincidieron en que entre los principales motivos de la victoria oficialista se encuentra la participación activa del gobernador Alfredo Cornejo, al que definieron como quien “ se puso la campaña al hombro”. A su vez, señalaron que la “campaña del miedo” impulsada por el Ejecutivo también tuvo impacto en el electorado.

“El resultado era un poco previsible, pero la diferencia fue mayor de lo que se esperaba, sobre todo en San Rafael. Cambia Mendoza quedó muy fortalecido y con un PJ más débil, aunque también logró mantenerse en pie. Ahora el kirchnerismo va a volver a pedir tener lugar en la toma de decisiones”, analizó Stahringer.

CORNEJO PETRI festejo bunker Mendoza Fue exultante el festejo de Alfredo Cornejo y Luis Petri en el búnker del oficialismo. Daniel Caballero / Los Andes

El consultor destacó además que la estrategia del oficialismo combinó gestión y mensaje político: “La diferencia se dio por dos factores. Primero, porque el Gobierno provincial se puso la campaña al hombro con las obras y la gestión, con un Cornejo muy presente junto con los intendentes. El otro factor es que la campaña del miedo, de que era esto o volver al kirchnerismo funcionó y consolidó el voto oficialista”.

Reale consideró que el resultado confirma una tendencia que su consultora ya venía observando desde agosto.

“No me sorprendió la diferencia porque informamos que la alianza podía quedarse con cuatro bancas. Es cierto que en septiembre el oficialismo nacional tuvo una baja considerable en su imagen, pero en octubre empezó a repuntar y se terminó de consolidar en la última semana”, señaló.

Para la analista, “la decisión de Cornejo sobre el acuerdo cobra relevancia con este resultado y lo posiciona a nivel nacional como un estratega”, a la vez que “deja expuestos a varios gobernadores, especialmente a los de Provincias Unidas, que no supieron construir una alternativa sólida”.

Martha Reale, una de las mujeres influyentes en la política. Foto: Mariana Villa / Los Andes La consultora, Martha Reale. Fotos: Los Andes.

Desde su perspectiva, Rodríguez remarcó el papel de los votantes indecisos y la influencia del fenómeno libertario. “Los indecisos terminaron teniendo injerencia en el resultado final. Nuestras proyecciones nos daban que Cambia Mendoza iba a estar por arriba del 50%, y el sentimiento Milei se hizo sentir en la gente cuando fue a votar”, explicó.

El analista sostuvo que “la alianza supo interpretar ese clima de época y canalizarlo dentro de una estructura política más ordenada que la nacional”, lo que le permitió a Cornejo “beneficiarse del impulso libertario sin perder el control político de la provincia”.

La derrota del peronismo

La campaña del peronismo, que apostó por la unidad del partido, se basó en “ponerle un límite a Milei y a Cornejo”. Con el correr de las semanas, el PJ se fue entusiasmando por el apoyo que recibía durante los recorridos por la provincia y por los números que llegaban desde distintas encuestas.

El objetivo del espacio era aumentar el piso de votos obtenido en las elecciones generales de 2023 (donde alcanzaron el 15%), mantener las dos bancas nacionales que ponía en juego y lograr mayor representación en la Legislatura.

Por eso decidieron que en la categoría nacional acompañaran a Emir Félix y Marisa Uceda, los intendentes Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz).

“El peronismo no esperaba esa diferencia y creo que se equivoca al compararse con la elección provincial de 2023, porque ahí no cuentan el factor De Marchi. Su parámetro debe ser el de Sergio Massa en las presidenciales de octubre de ese año, donde también sigue perdiendo votos”, analizó Rodríguez.

Emir Félix, Matías Stevanato y Marisa Uceda Emir Félix, acompañado por Marisa Uceda y Matías Stevanato, los dos candidatos que lo acompañaron en el frente Fuerza Justicialista Mendoza. Daniel Caballero / Los Andes

En contrapunto a la mirada de Rodríguez, para el director Sociolítica Consultora el peronismo "queda bien parado en la opinión pública", pero enfrenta desafíos.

“Félix es del paladar del peronismo tradicional mendocino y no genera rechazo, pero sigue siendo un desconocido en gran parte de la provincia. Ahora el peronismo debe apuntar a una figura más joven, y Matías Stevanato cumple con ese perfil”, añadió Stahringer.

Según el analista, “el kirchnerismo va a querer volver a jugar fuerte y reclamará más presencia en la toma de decisiones, lo que anticipa una nueva disputa interna”.

Mientras que Reale evaluó que el PJ viene manteniendo el porcentaje en las elecciones legislativas, pero sí hizo una mejor elección que la de 2023. "Puede que haya recuperado su base histórica, aunque quedó a mitad de camino, porque perdió en departamentos donde es fuerte como Maipú y San Rafael", subrayó.

¿El fin de las terceras fuerzas?

Cambia Mendoza y el peronismo se encargaron prácticamente de polarizar la campaña, tan es así que se repartieron las bancas que estaban en juego a nivel nacional como provincial. Esto llevó a que el resto de las fuerzas compitiera por ocupar el tercer lugar y consolidarse como una opción por fuera del justicialismo o el radicalismo.

Esa pulseada la ganó el Frente Verde, que alcanzó el 8% de los sufragios. Más relegados quedaron el Frente Libertario Demócrata (5,4%), el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (3,4%), Provincias Unidas + Defendamos Mendoza (3%), Protectora (1%) y Nuevo MAS (0,4%).

Mario Vadillo Los principales candidatos del "Frente Verde", liderado por Mario Vadillo y por Libres del Sur. Foto: Libres del Sur.

“Las terceras fuerzas entraron en el juego de la polarización y no pudieron salir de ahí. Creyeron que criticando tanto al radicalismo como al peronismo por igual les iba a favorecer, pero al final terminaron perjudicadas”, explicó Rodríguez.

Además, consideró que “la falta de estructura territorial y el bajo nivel de conocimiento de sus candidatos también fueron determinantes”.

Para finalizar, Stahringer asegura que todo va encaminado a que la polarización se profundice año a año. "Las fuerzas no logran captar al votante y se presentan con propuestas vacías. La gente lo que pide son hechos concretos", concluyó el director de Sociolítica.