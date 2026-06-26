Pidieron la detención de Martín Insaurralde por la causa de enriquecimiento ilícito.

El fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La aparición de los videos de Jésica Cirio con dólares en un vestidor reactivó la causa. El juez determinará si da lugar al pedido del fiscal.
El fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El pedido se produjo luego de que la investigación cobrara un nuevo impulso tras la difusión de un video protagonizado por Jésica Cirio, expareja del exfuncionario, en el que se observan varios fajos de dólares guardados en un vestidor.
Ahora será el juez federal Luis Armella quien deberá analizar el planteo del fiscal y resolver si hace lugar o no a la solicitud de detención.
El expediente comenzó en septiembre de 2023 luego de que se difundieran imágenes de Insaurralde disfrutando de un viaje por el Mediterráneo a bordo del yate "Bandido", junto a la modelo Sofía Clerici.
La repercusión pública de esas imágenes derivó en la renuncia de Insaurralde a la Jefatura de Gabinete bonaerense y dio inicio a una investigación judicial destinada a determinar si su patrimonio era compatible con sus ingresos como funcionario.
En paralelo, hace cuatro días la Justicia allanó dos domicilios vinculados a Jésica Cirio y a su expareja, Elías Piccirillo, luego de que trascendieran las imágenes en las que aparecen importantes cantidades de dólares guardadas en bolsas plásticas transparentes.
En ese contexto, el fiscal Mola también solicitó la realización de un peritaje técnico sobre los videos difundidos durante el fin de semana con el objetivo de establecer el monto aproximado del dinero que aparece en las grabaciones.
Tras los procedimientos judiciales, Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia. El dispositivo quedó en manos de peritos informáticos, que trabajan para recuperar los metadatos de los archivos originales y determinar la fecha en que fueron grabados los videos, así como su procedencia.
La Justicia ordenó la realización de una inspección ocular a la vivienda del barrio privado "Fincas de San Vicente" para "constatar si las imágenes del video divulgado en los medios de comunicación, o bien, los que sean agregados a la presente, han sido obtenidas en ese lugar".
Además, a patir de la semana que viene comenzarán declaraciones en las que se presentarán como testigos los policías que participaron en 2023 del allanamiento a la casa de Insaurralde, testigos que participaron del procedimiento y dos empleadas que trabajaron en el lugar.
Según informaron, el objetivo es que "manifiesten como estaba dispuesto el lugar en aquella oportunidad y si el espacio del cambiador que se observa en las imágenes publicadas por los medios de comunicación responde al sitio que observaron durante el procedimiento".
En este marco, Gendarmería Nacional se llevó los libros de visita del barrio para determinar si ingresó personal a la vivienda para realizar refacciones.
Tanto la defensa de Martín Insaurralde y Jésica Cirio, pidieron la nulidad de algunas pruebas que están en el expediente.