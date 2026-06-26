Pidieron la detención de Martín Insaurralde por la causa de enriquecimiento ilícito.

El fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires , Martín Insaurralde , en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero .

Peritos intentarán determinar el monto de dinero exhibido en las grabaciones de Jésica Cirio

El video con dólares de Jésica Cirio desató un fuerte rechazo en redes y tuvo 66% de menciones negativas

El pedido se produjo luego de que la investigación cobrara un nuevo impulso tras la difusión de un video protagonizado por Jésica Cirio, expareja del exfuncionario, en el que se observan varios fajos de dólares guardados en un vestidor .

Ahora será el juez federal Luis Armella quien deberá analizar el planteo del fiscal y resolver si hace lugar o no a la solicitud de detención.

El video completo de Jesica Cirio mostrando millones de dólares en el vestidor de Insaurralde. Con su voz en off cuenta todo. “Todo el cajón y del otro lado. Todo. Y abajo, y más abajo. Tiene esa profundidad”. pic.twitter.com/yKyRSBHn4S

El expediente comenzó en septiembre de 2023 luego de que se difundieran imágenes de Insaurralde disfrutando de un viaje por el Mediterráneo a bordo del yate "Bandido", junto a la modelo Sofía Clerici .

La repercusión pública de esas imágenes derivó en la renuncia de Insaurralde a la Jefatura de Gabinete bonaerense y dio inicio a una investigación judicial destinada a determinar si su patrimonio era compatible con sus ingresos como funcionario .

Martín Insaurralde y el escándalo con su presunto enriquecimiento ilícito saltó por las fotos en el yate con Sofía Clerici.

Entre lujos y regalos costosos, así surgió el amor entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici.

En paralelo, hace cuatro días la Justicia allanó dos domicilios vinculados a Jésica Cirio y a su expareja, Elías Piccirillo, luego de que trascendieran las imágenes en las que aparecen importantes cantidades de dólares guardadas en bolsas plásticas transparentes.

Jesica Cirio entregó su celular a la Justicia tras la difusión de videos con dólares Difundieron videos de Jesica Cirio mostrando millones de dólares guardados en un vestidor.

En ese contexto, el fiscal Mola también solicitó la realización de un peritaje técnico sobre los videos difundidos durante el fin de semana con el objetivo de establecer el monto aproximado del dinero que aparece en las grabaciones.

Tras los procedimientos judiciales, Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia. El dispositivo quedó en manos de peritos informáticos, que trabajan para recuperar los metadatos de los archivos originales y determinar la fecha en que fueron grabados los videos, así como su procedencia.

Cómo avanza la causa

La Justicia ordenó la realización de una inspección ocular a la vivienda del barrio privado "Fincas de San Vicente" para "constatar si las imágenes del video divulgado en los medios de comunicación, o bien, los que sean agregados a la presente, han sido obtenidas en ese lugar".

Jésica Cirio y Martín Insaurralde ya son marido y mujer Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

Además, a patir de la semana que viene comenzarán declaraciones en las que se presentarán como testigos los policías que participaron en 2023 del allanamiento a la casa de Insaurralde, testigos que participaron del procedimiento y dos empleadas que trabajaron en el lugar.

Según informaron, el objetivo es que "manifiesten como estaba dispuesto el lugar en aquella oportunidad y si el espacio del cambiador que se observa en las imágenes publicadas por los medios de comunicación responde al sitio que observaron durante el procedimiento".

En este marco, Gendarmería Nacional se llevó los libros de visita del barrio para determinar si ingresó personal a la vivienda para realizar refacciones.

Tanto la defensa de Martín Insaurralde y Jésica Cirio, pidieron la nulidad de algunas pruebas que están en el expediente.