Petri abrió la última semana de campaña con una charla sobre seguridad en Mendoza

Mendoza es una plaza importante para Juntos por el Cambio y después de haber sido superados por Javier Milei en las elecciones PASO, quieren recuperar el primer puesto que supieron defender en reiteradas elecciones aquí. En ese contexto concentran dos días intensos de actividades en la recta final de la campaña electoral.

Un día antes de que llegue Patricia Bullrich para encabezar un acto en el Parque O´ Higgins, el candidato a vicepresidente Luis Petri llegó a nuestra provincia para llevar adelante una charla sobre seguridad, que fue conducida por la abogada especialista en causas de corrupción, Silvina Martínez. Vale decir que ella se sumó a la campaña hace unos meses y actualmente es la presidenta de la Fundación Pensar Argentina.

El evento se realizó en el hotel Crillón de Ciudad y asistieron los principales dirigentes del PRO mendocino. El anfitrión fue el diputado Enrique Thomas, quien es el titular de dicha fundación en nuestra provincia. Lo acompañaron la vicegobernadora electa Hebe Casado, la legisladora electa Sol Salinas y el diputado Guillermo Mosso. También asistió la candidata a diputada nacional Patricia Giménez, quién fue la única cara visible del radicalismo presente.

Luis Petri, candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio. Foto. Orlando Pelichotti

La doctora Martínez destacó que Petri participó en “más de 600 proyectos de ley” cuando fue diputado nacional y mencionó algunas iniciativas que impulsó en el Congreso como un nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, presentación de declaraciones juradas para los sindicalistas y Ficha Limpia.

Petri ahondó en los detalles de esos proyectos y se contrastó con Unión por la Patria y La Libertad Avanza. “El Frente de Todos defiende a los delincuentes, no es solamente un slogan. Liberaron más de 4 mil presos, eliminaron la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico ni bien llegaron, eliminaron las reglas de entrenamiento de armas letales y no letales, liberaron la hidrovía y abandonaron a Rosario. Ellos consideran que los delincuentes son víctimas de una sociedad inequitativa e injusta que los coloca en esa posición. Claramente no defienden a la sociedad, sino por el contrario la desprotegen”.

Y por el lado de los libertarios, Petri aseguró que “copian muchas de nuestras propuestas” y prometen “analizar la baja de imputabilidad y el dictado de un nuevo régimen penal juvenil o eventualmente eliminar todas las normas garantistas incluidas en el Código Penal, pero no señalan nada”. “Cuando uno revisa el historial de productividad, tanto de Milei como de Villarruel, quien es supuestamente especialista en seguridad, en estos 20 meses no hay una sola norma ni proyecto presentado para modificar ni una pena”, apuntó.

Petri desarrolló varias críticas al sistema de seguridad actual y defendió sus propuestas. “Le estamos dando ventaja al crimen organizado cuando no tenemos reglamento de uso del arma de fuego, cuando no incorporamos a las Taser para tratar determinados delitos vinculados a personas con problemas psiquiátricos o de consumo de drogas y cuando no tenemos un registro de ADN en todo el país. En Mendoza lo logramos y hoy tenemos 60 mil huellas genéticas incorporadas”, sostuvo.

Luis Petri, candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio. Foto. Orlando Pelichotti

Y desarrolló: “Si tuviéramos un registro con todas las huellas de todos aquellos que fueron imputados, con una buena técnica forense sí se descubre que tal persona cometió un delito, inmediatamente se lo puede enjuiciar por ambos y se elimina la reincidencia. Por lo general los delitos se cometen por las mismas personas, pero el Estado es tan ineficiente que se termina condenando a solo el 3% de las personas que efectivamente los cometen”.

En cuánto al nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, Petri indicó que el actual “fracasa todos los días cuando una persona, entre los 14 y los 18 comete un delito”. En ese sentido explicó que el actual régimen, dónde pueden ser imputados jóvenes que tienen entre 16 y 18 le permite “atribuciones” a los jueces para eximir de pena o otorgarles la pena del delito en tentativa, por lo cual “prácticamente también son inimputables”.

Petri también señaló que se necesita hacer hincapié en el “control de las fronteras y las rutas del narco. Todos sabemos que la Ruta 11 es utilizada para traer cocaína desde el Norte. Es necesaria la radarización en la ley de arribos también, porque hoy te bombardean con avionetas que van hasta campos argentinos para meter droga”.

El compañero de Bullrich aseguró que impulsarán también la “ley del defensor del policía” para que “aquel efectivo que arriesgó su vida y tuvo un acto heroico no termine sentado en el banquillo de los acusados y pagándose el abogado, arriesgándose a perder su trabajo e ir preso”. Aquí puso como ejemplo el caso Chocobar.

Por último, señaló que es necesaria “una ley que desaliente los delitos que hoy se cometen por motochorros”. Según indicó, muchas veces la policía encuentra al delincuente no al momento de una sustracción, sino con una moto robada o sin patente. “Es evidente que esa persona va a cometer un delito. Lo califican como encubrimiento y es excarcelable. Hay que agravar esas penas para que tengan una sanción”, sostuvo.

Petri completó su exposición alentando a los presentes a convencer a los ciudadanos que no fueron a votar a las PASO, en estos pocos días que quedan de campaña. Esta tarde llevará adelante otra actividad con el Coronel Retirado Marcelo Rozas Garay sobre defensa nacional y Fuerzas Armadas. Iba a participar de esta charla Miguel Ángel Pichetto, pero por motivos personales, finalmente no viajará a nuestra provincia.