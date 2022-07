Paritarias: el Gobierno se reúne con los gremios, que vuelven a las movilizaciones a la espera de una oferta

El Gobierno provincial arrancó hoy con las negociaciones paritarias salariales con diferentes gremios estatales, a la vista de la situación económica cada vez más grave en el país; más una inflación que dejó desfasado el acuerdo que se tuvo a fines de marzo.

Mientras tanto, las reuniones, que se van a llevar a cabo en el Centro de Congresos y Exposiciones en el microcentro de la Capital, están acompañadas por medidas por parte de algunos sindicatos, que decidieron marchas por las calles -cuyo inicio será el Nudo Vial- y una concentración en la explanada del auditorio Ángel Bustelo, a la espera de una oferta superadora del Poder Ejecutivo.

Marcha ATE.

La reunión entre las partes llega con una inflación altísima en Mendoza y a nivel país, que ha sido en lo que va del 2022 del 38,2% (acumulada).

En tanto, el acuerdo salarial firmado por ambas partes contempla a la fecha un incremento del 40% (12% con los haberes de marzo, 4% con los de abril, otro 4% en junio, un 5% en julio, un 5% con los sueldos de agosto, otro 5% en septiembre, 5% en octubre) más una suma fija remunerativa de $7.200 desde marzo a diciembre.

La primera reunión será entre el cuerpo paritario del Gobierno con los representantes de SUTE, a las 9. Luego continuará con Administración Central y, por último, con Ampros.

Mañana será el turno de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Ecoparque, Parque y Paseos Públicos, Guardaparques, Régimen 35, Régimen 15 de Salud e Instituto de Juegos y Casinos.

De acuerdo con el cronograma, las reuniones continuarán el martes 26 con los organismos de control y el miércoles 27 será el encuentro con funcionarios y empleados judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Fondo para la Transformación y el Crecimiento, Subsecretaría de Trabajo y Empleo y EPAS.

Dardo a la oposición

Mientras tanto, el Gobierno envió un mensaje en clave a la oposición, particularmente al Partido Justicialista, al avisar que no contar con roll over para el año próximo “condicionará los aumentos” que se les ofrecerá a los gremios.

“Vamos a tratar de llegar a un acuerdo con una propuesta razonable, considerando que estamos adelantando la revisión por una situación de la macroeconomía que nos excede a todos. Una revisión que fue pactada con los 18 regímenes para el mes de setiembre”, dijo ayer el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez a Los Andes.

El Ministro negó una cláusula gatillo e insistió en un acuerdo “cuidando los ingresos del Estado”. En ese sentido subrayó que “esta situación no afecta sólo a los estatales” sobre todo “con una oposición, que frente al pedido del Gobernador de que necesita el roll over, salen a decir que no. En ese escenario es que vamos a trabajar”.

Finalmente, agregó: “No estamos convocando a una nueva paritaria. No es nada más, ni nada menos que la revisión de la paritaria que se terminó y acordó con los 18 regímenes en marzo”.