La discusión por el roll over impactará en las paritarias estatales

El Gobierno provincial y los gremios estatales se volverán a ver las caras mañana en el Centro de Congresos y Exposiciones. No hay detalles sobre qué ofertará el Poder Ejecutivo, aunque sí avisa que no contar con roll over para el año próximo condicionará los aumentos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvo una reunión con el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. Le plantearon incluir gremios que forman parte de la central obrera a la discusión salarial, lo cual fue rechazado porque no es una “nueva paritaria”, sino reanudar la que ya tiene acuerdo y revisión.

Un nuevo frente se abre, luego de marchas y declaraciones cruzadas, entre el Gobierno provincial y los gremios estatales por la revisión del acuerdo salarial. Estaba previsto para setiembre, pero luego de la inflación, se decidió adelantarla. En este contexto, la CGT visitó la Casa de Gobierno con un petitorio: aumento acorde a la inflación “para empezar a recuperar el valor de nuestros salarios”.

Miembros de la CGT se reunieron conel ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.

“Plantearon la recomposición salarial y la participación de algunos gremios que no tienen mayoría en los regímenes y la necesidad de paritar en forma conjunta. Les expliqué que no estamos convocando a una nueva paritaria. No es nada más, ni nada menos que la revisión de la paritaria que se terminó y acordó con los 18 regímenes en marzo”, indicó Víctor Ibáñez luego de la reunión.

El funcionario provincial agregó que “tenemos que cumplir con la representación de los gremios que están, por disposición de la ley, en la mesa paritaria. Lo cual no quita que no escuchemos sus planteos”.

La discusión que se viene

El gobernador Rodolfo Suárez había puesto al roll over sobre el tapete nuevamente, y antes de que ingresara el Presupuesto provincial, que será en setiembre. La autorización legislativa para rolear deuda es parte de la negociación con la oposición por la pauta de gastos.

“Le voy a implorar a la oposición que nos dé la herramienta del roll over”, había dicho el mandatario provincial a radio Nihuil. En ese sentido dijo que necesitan “insistir con ese planteo y que la oposición lo entienda”.

Víctor Ibáñez volvió a hablar del tema en medio de la discusión salarial. “Vamos a tratar de llegar a un acuerdo con una propuesta razonable, considerando que estamos adelantando la revisión por una situación de la macroeconomía que nos excede a todos. Una revisión que fue pactada con los 18 regímenes para el mes de setiembre”, dijo.

Negó una cláusula gatillo e insistió en un acuerdo “cuidando los ingresos del Estado”. En ese sentido subrayó que “esta situación no afecta sólo a los estatales” sobre todo “con una oposición, que frente al pedido del Gobernador de que necesita el roll over, salen a decir que no. En ese escenario es que vamos a trabajar”.

Es decir, que en el Gobierno evaluarán la oferta mirando los vencimientos que tienen para el 2023 y ante un escenario en donde no haya roll over. Eso implicará sacar recursos de un lado para destinarlos a aumentos salariales.