Así será el cronograma de las paritarias entre el Gobierno y los gremios de Mendoza

El Gobierno de Mendoza confirmó que este jueves comenzarán las reuniones paritarias con los gremios que agrupan a los empleados de la Administración Pública, en medio de reclamos que vienen trayendo los sindicatos de forma sistemática en las calles de la provincia.

La primera reunión será entre el cuerpo paritario del Gobierno con los representantes de SUTE, a las 9. Luego continuará con Administración Central y, por último, con Ampros.

Al día siguiente será el turno de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Ecoparque, Parque y Paseos Públicos, Guardaparques, Régimen 35, Régimen 15 de Salud e Instituto de Juegos y Casinos.

De acuerdo con el cronograma, las reuniones continuarán el martes 26 con los organismos de control y el miércoles 27 será el encuentro con funcionarios y empleados judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Fondo para la Transformación y el Crecimiento, Subsecretaría de Trabajo y Empleo y EPAS.

La reunión entre las partes llega con una inflación altísima en Mendoza y a nivel país, que ha sido al mes de junio del 38,2%.

En tanto, el acuerdo salarial firmado por ambas partes contempla a la fecha un incremento del 40% (12% con los haberes de marzo, 4% con los de abril, otro 4% en junio, un 5% en julio, un 5% con los sueldos de agosto, otro 5% en septiembre, 5% en octubre) más una suma fija remunerativa de 7.200 pesos desde marzo a diciembre.

Gremios en pie de guerra

Desde el Gobierno no darán información al respecto del nuevo aumento que se entiende, presentará a los diferentes sindicatos. Mientras tanto, los gremios ya avisaron que no aceptarán sumas fijas no remunerativas.

En ATE, que vienen desde hace días en estado de movilización, asamblea permanente y retención de servicios, que ha afectado el desarrollo normal de actividades en los organismos públicos, continuarán con las mismas medidas. El mismo jueves, se reunirán en el nudo vial a las 9.30 para marchar hasta la sede de la paritaria, cuyo horario de inicio es a las 11.

Por el lado del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) indicaron que tienen “cero” expectativas en la reunión, porque aseguran que la intención es desactivar un paro previsto para el 26 de julio, el día después del receso invernal. “Venimos desde el 1 de mayo planteando esto. Es la cuarta movida que hacen para parar el paro que venimos construyendo. El mayor problema fue no haber tenido aumento en el 2020, por eso estamos tan lejos de los salarios del resto del país. Además los aumentos son sobre el sueldo de diciembre, es algo que tenemos que discutir”, expresó Gustavo Correa, secretario gremial del Sute a Los Andes ayer.

En tanto, desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), señalaron que seguirán pidiendo la indexación por inflación. La secretaria general del gremio, Claudia Iturbe, remarcó que no aceptarán sumas fijas de ningún tipo porque “nos achata la pirámide; entre la clase 1 y la 8 hay poca diferencia, una suma fija se achata, aunque sea en blanco, queremos un porcentaje del básico”.

El ambiente también está caldeado entre las partes por las últimas reuniones de la Comisión Negociadora. “Hemos estado sentados para ver si podíamos hablar de adicionales específicos por la crisis sanitaria pero no hemos tenido mucho avance”, indicó Iturbe quien espera que haya “un reconocimiento” al personal de salud en la reunión del jueves, a las 15.