Parisi dijo qué hará con el Ítem Aula si gana las elecciones

El precandidato a la gobernación por el kirchnerismo, Omar Parisi, apuntó este viernes contra una de las leyes fuertes que se propuso en la gestión de Alfredo Cornejo y que tuvo un debate sumamente controvertido: el Ítem Aula.

El referente del espacio “Ahora Peronismo”, consultado sobre este tema en Radio Andina, expresó que él fue “uno de los que votó el ítem aula en su momento en contra”, y manifestó: “Nunca estuve de acuerdo”.

Según el ex titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la gestión de Francisco Pérez, el Ítem Aula es una ley que “se ha revisado no menos de cuatro veces” (fue dictaminada como constitucional por la Suprema Corte de Justicia), a lo que el peronista concluyó: “Teníamos razón cuando la votamos en contra”.

En relación a qué hará si resulta electo dijo: “Seguramente la vamos a revisar pero no de espaldas con los docentes, no de espaldas con ninguno de los afectados, sino en una mesa, vamos a dialogar, vamos a discutir, creo que hay que pasarlo al básico y dejar solamente el tema del presentismo como control de ausentismo”.

Por último comentó: “No se puede estar castigando a quien está con enfermedades, con enfermedades terminales, no se puede vivir con la cuello y la verdad que en este marco y en esta circunstancia lo primero que hay que hacer es discutirlo”.

Parisi lanzó su precandidatura junto a Lucas Ilardo

Se espera que tanto Parisi como Lucas Ilardo, precandidato a la vicegobernación, anuncie su eventual gabinete que los acompañará si ganan las elecciones. Esto ocurrirá el próximo 11 de mayo, en el comienzo del periodo legal de campaña electoral. “Desde entonces se va a poder hablar de cada tema con el gabinete”, prometió Parisi a Los Andes en la edición del 26 de abril.

Sobre la propuesta electoral, el precandidato a gobernador señaló que consistirá en “mejorar la matriz productiva de la provincia y mejorar los salarios que son de los peores del país, para tratar de que con ese crecimiento, y con una buena relación con el gobierno nacional, que no sea genuflexa ni de pelea, podamos generar las inversiones necesarias para Mendoza”.

También señaló Parisi que, cualquiera sea el ganador por el PJ, el día después de la PASO “vamos a estar todos juntos”.

El precandidato señaló también que no le preocupan los malos pronósticos para el PJ. “Que nos den terceros no me preocupa, lo preocupante sería que no diéramos la lucha y que no tuviéramos ideas y equipo”, aseguró.