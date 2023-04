Omar Parisi sobre su precandidatura a gobernador: “Hacía falta que alguien pusiera el cuerpo”

Los precandidatos a gobernador y vice de la línea interna “Ahora Peronismo” se sacaron la primera foto formal de campaña y salieron a mostrarse confiados y convencidos.

Hacía falta: hace una semana, Omar Parisi y Lucas Ilardo anunciaron improvisadamente la fórmula y se sospechó que no era en firme. Por entonces todavía había chances de negociar con los intendentes no kirchneristas un binomio de unidad, en el cual la prenda del acuerdo podría haber sido Ilardo, si algún intendente aceptaba ocupar su lugar.

No ocurrió eso y ahora nadie se baja. Parisi dijo que su compañero de fórmula es “el mejor candidato a vicegobernador de todos” y la carrera está definitivamente en marcha.

El primer paso pretende ser fuerte: la dupla no presentará su plan de gobierno, sino que directamente anunciará el gabinete que la acompañará si gana las elecciones. Esto ocurrirá el próximo 11 de mayo, en el comienzo del periodo legal de campaña electoral. “Desde entonces se va a poder hablar de cada tema con el gabinete”, prometió Parisi.

Sobre la propuesta electoral, el precandidato a gobernador señaló que consistirá en “mejorar la matriz productiva de la provincia y mejorar los salarios que son de los peores del país, para tratar de que con ese crecimiento, y con una buena relación con el gobierno nacional, que no sea genuflexa ni de pelea, podamos generar las inversiones necesarias para Mendoza”.

También señaló Parisi que, cualquiera sea el ganador por el PJ, el día después de la PASO “vamos a estar todos juntos”.

El precandidato señaló también que no le preocupan los malos pronósticos para el PJ. “Que nos den terceros no me preocupa, lo preocupante sería que no diéramos la lucha y que no tuviéramos ideas y equipo”, aseguró.

Y también sostuvo que “es una oportunidad” que se haya dividido el oficialismo provincial. “Por fin vamos a tener una Legislatura con discusión”.

Parisi desembarcó en la fórmula del PJ desde afuera del peronismo y (a pesar de haber ocupado varios puestos) cuando no estaba en ningún cargo público: hoy administra la nueva estación de servicio de Uspallata.

Aunque su origen político estuvo en el PD, Ilardo afirmó que Parisi es “un peronista con más convicción que el que lo recibió en forma heredada”.

En la coyuntura del justicialismo mendocino, la predisposición a candidatearse era lo más valioso. Por eso, aunque no quiso hablar de los “compañeros” que declinaron, resaltó la fórmula con Ilardo. “Hubo oportunidad para muchos y se conversó mucho. Pero alguien tenía que tomar la posta. Hacia falta que alguien pusiera el cuerpo”, afirmó.