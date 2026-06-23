Cae el impacto político de Milei en redes, mientras Bullrich logra un fuerte crecimiento: las razones

Aunque la presencia de Javier Milei continúa liderando la conversación política en redes sociales, su nivel de interacción sufrió un desgaste en comparación con meses previos . Así lo indicó un informe de la consultora QSocial, que detectó una caída en el impacto de las publicaciones vinculadas al presidente.

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A su vez, el estudio también destacó el crecimiento de Patricia Bullrich , quien pasó de registrar unas 17.000 acciones por posteo en abril a superar las 50.000 en mayo. El crecimiento se produjo gracias a la reciente actitud que ha tomado la senadora, especialmente por diferenciarse de Milei en algunos hechos.

No obstante, el análisis asume que gran parte de ese salto, donde la actual jefa de La Libertad Avanza en el Senado triplicó sus números , estuvo impulsado por el rendimiento de sus contenidos en TikTok.

Estas confirmaciones surgieron del último monitoreo digital de la consultora QSocial, en el que también se aseguró que el caso que tiene como eje al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , continúa “fracturando” el discurso “anti-casta” del Gobierno Nacional .

"Milei sigue como eje de la conversación digital, pero con un desgaste medible. Su trascendencia comunicativa cayó de 194.000 acciones por publicación en octubre 2025 a 56.000 en mayo. La 'presidencia retuitera' comenzó a leerse como un problema reputacional. Por su parte, Bullrich casi triplicó su impacto en redes y pasó de 17.000 a más de 50.000 acciones por publicación entre abril y mayo (+194%), impulsada principalmente por TikTok", aseguraron desde la consultora.

Si bien el primer puesto en la interacción en redes sociales lo mantiene el mandatario, está inmediatamente seguido por la diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman. Asimismo, quien llegó este último tiempo al tercer puesto fue la senadora libertaria.

Respecto a los casos de corrupción que presentó, en estos dos años y medio que lleva la gestión de Milei, como sucedió con la criptoestafa $LIBRA, los sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucra a la secretaria de Presidencia Karina Milei y los créditos del Baco Nación, otorgados a funcionarios y allegados del oficialismo "erosionaron uno de los principales activos morales del proyecto libertario", señaló el análisis de QSocial.

"Si bien el Mundial domina el volumen en redes con el 57,2% de las publicaciones, los temas político-sociales generan mayor impacto emocional: con solo el 15,8% del contenido, concentran el 20,5% de las visualizaciones", explicaron.

La red social con mayor incidencia política

Para finalizar, remarcaron que TikTok se presenta como una red social con una gran eficiencia política porque con el 10% de las publicaciones "genera el 22% de las interacciones y casi el 30% de las visualizaciones".

"El oficialismo conserva iniciativa y relato y cuenta con una maquinaria de influenciadores que fabrica el clima emocional de las redes. Sin embargo está atravesado por una interna feroz, y rodeado por una ciudadanía que cada vez se moviliza con más fuerza. La estabilización existe en los datos, pero ya no se sostiene sola", concluyeron.