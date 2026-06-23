23 de junio de 2026 - 23:10

"Abróchense los cinturones": el mensaje de Milei sobre el futuro de la economía argentina

Durante una exposición en la Fundación Faro, el presidente cuestionó a medios y opositores, defendió su programa económico y sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de recuperación.

Milei cargó contra la oposición y los medios durante un acto de la Fundación Faro.

Milei cargó contra la oposición y los medios durante un acto de la Fundación Faro.

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Javier Milei disertó en la Fundación Faro que dirige Agustín Laje.

Javier Milei disertó en la Fundación Faro que dirige Agustín Laje.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei encabezó una nueva actividad organizada por la Fundación Faro, donde realizó una extensa defensa de su gestión económica, cuestionó a sectores de la oposición y a medios de comunicación, y proyectó un escenario de crecimiento para la Argentina en los próximos años.

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El encuentro se desarrolló en el Yacht Club Argentino y contó con la presencia de funcionarios nacionales, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

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Defensa de los indicadores económicos con críticas a la oposición y al Congreso

Durante su exposición, Milei destacó la evolución de la actividad económica y sostuvo que algunos sectores minimizaron los resultados obtenidos por el Gobierno. Según expresó, la economía mostró crecimiento en comparación con el mismo período del año anterior y aseguró que el desempeño registrado supera los promedios históricos observados en el país.

El mandatario también cuestionó la cobertura realizada por determinados medios de comunicación sobre los datos económicos y sostuvo que los avances de su administración no recibieron la difusión que, a su criterio, merecían.

En otro tramo de su discurso, el presidente recordó las tensiones políticas que enfrentó su gestión y criticó iniciativas legislativas impulsadas desde distintos sectores del Congreso. Milei afirmó que determinadas medidas promovidas por la oposición generaron incertidumbre económica y sostuvo que, pese a ese contexto, el oficialismo logró sostener su programa de gobierno y obtener respaldo electoral.

El presidente, Javier Milei, disertó en un nuevo evento de la Fundación Faro
El presidente, Javier Milei, disertó en un nuevo evento de la Fundación Faro.

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El presidente, Javier Milei, disertó en un nuevo evento de la Fundación Faro
El presidente, Javier Milei, disertó en un nuevo evento de la Fundación Faro.

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Pronóstico de crecimiento y baja de inflación

El jefe de Estado aseguró que la economía continuará expandiéndose gracias al ingreso de inversiones y al desarrollo de proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). "Ya tenemos 150 mil millones por RIGI y la economía se va a acelerar, además de las licitaciones por corredores viales", explicó.

Además, sostuvo que los salarios reales muestran una recuperación frente a la inflación y anticipó una mejora del consumo en los próximos meses.

"Ya empezamos a ver que el salario real le está ganando a la inflación y la inflación va a seguir bajando. El consumo va a despegar. Abrochense los cinturones que Argentina va a ser grande nuevamente”, afirmó el presidente durante su intervención, al tiempo que defendió la apertura económica y la profundización de las reformas impulsadas por su administración.

Y completó: “Si seguimos apostando a la apertura, eso va a generar más crecimiento. Es la idea de la división del trabajo. Y con todo lo que estamos haciendo, vamos a aniquilar la inflación”.

Elogio a Adrián Ravier y mensaje final

Durante la actividad, Milei también elogió al vocero presidencial Adrián Ravier, a quien definió como una figura clave para explicar las transformaciones impulsadas por el Gobierno y acercarlas al conjunto de la sociedad.

Hacia el cierre, el mandatario insistió en que su gestión continuará avanzando con reformas estructurales y reafirmó su compromiso de profundizar las políticas orientadas al crecimiento económico, la reducción de la inflación y la expansión de la actividad privada.

"El Gobierno no está inmovilizado. Redoblamos la apuesta, cumplimos todo por marzo y abril y vamos por más. Nunca vi algo tan agresivo pero la falta de pautas hace mal. Pero les digo: el camino de la libertad está en la Argentina, para la prosperidad de todos, con una batalla en todos los frentes. Y no nos vamos a detener hasta que Argentina sea el país de mejor nivel de ingresos", concluyó Milei.

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