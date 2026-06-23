"Abróchense los cinturones": el mensaje de Milei sobre el futuro de la economía argentina

El presidente Javier Milei encabezó una nueva actividad organizada por la Fundación Faro , donde realizó una extensa defensa de su gestión económica, cuestionó a sectores de la oposición y a medios de comunicación, y proyectó un escenario de crecimiento para la Argentina en los próximos años.

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El encuentro se desarrolló en el Yacht Club Argentino y contó con la presencia de funcionarios nacionales, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el ministro de Salud, Mario Lugones ; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger ; y el vocero presidencial, Adrián Ravier .

Durante su exposición, Milei destacó la evolución de la actividad económica y sostuvo que algunos sectores minimizaron los resultados obtenidos por el Gobierno . Según expresó, la economía mostró crecimiento en comparación con el mismo período del año anterior y aseguró que el desempeño registrado supera los promedios históricos observados en el país.

“Damos una batalla en todos los frentes: la batalla cultural, la batalla política y la batalla de la gestión. No nos detendremos hasta que la Argentina sea el país más libre del mundo, el país donde sus ciudadanos disfruten de todos los frutos de la libertad humana”. -Presidente… pic.twitter.com/NGfFFF8oyA

El mandatario también cuestionó la cobertura realizada por determinados medios de comunicación sobre los datos económicos y sostuvo que los avances de su administración no recibieron la difusión que, a su criterio, merecían.

En otro tramo de su discurso, el presidente recordó las tensiones políticas que enfrentó su gestión y criticó iniciativas legislativas impulsadas desde distintos sectores del Congreso. Milei afirmó que determinadas medidas promovidas por la oposición generaron incertidumbre económica y sostuvo que, pese a ese contexto, el oficialismo logró sostener su programa de gobierno y obtener respaldo electoral.

El presidente, Javier Milei, disertó en un nuevo evento de la Fundación Faro El presidente, Javier Milei, disertó en un nuevo evento de la Fundación Faro. X / @LLibertadAvanza

El presidente, Javier Milei, disertó en un nuevo evento de la Fundación Faro El presidente, Javier Milei, disertó en un nuevo evento de la Fundación Faro. X / @LLibertadAvanza

Pronóstico de crecimiento y baja de inflación

El jefe de Estado aseguró que la economía continuará expandiéndose gracias al ingreso de inversiones y al desarrollo de proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). "Ya tenemos 150 mil millones por RIGI y la economía se va a acelerar, además de las licitaciones por corredores viales", explicó.

Además, sostuvo que los salarios reales muestran una recuperación frente a la inflación y anticipó una mejora del consumo en los próximos meses.

"Ya empezamos a ver que el salario real le está ganando a la inflación y la inflación va a seguir bajando. El consumo va a despegar. Abrochense los cinturones que Argentina va a ser grande nuevamente”, afirmó el presidente durante su intervención, al tiempo que defendió la apertura económica y la profundización de las reformas impulsadas por su administración.

Y completó: “Si seguimos apostando a la apertura, eso va a generar más crecimiento. Es la idea de la división del trabajo. Y con todo lo que estamos haciendo, vamos a aniquilar la inflación”.

Elogio a Adrián Ravier y mensaje final

Durante la actividad, Milei también elogió al vocero presidencial Adrián Ravier, a quien definió como una figura clave para explicar las transformaciones impulsadas por el Gobierno y acercarlas al conjunto de la sociedad.

Hacia el cierre, el mandatario insistió en que su gestión continuará avanzando con reformas estructurales y reafirmó su compromiso de profundizar las políticas orientadas al crecimiento económico, la reducción de la inflación y la expansión de la actividad privada.

"El Gobierno no está inmovilizado. Redoblamos la apuesta, cumplimos todo por marzo y abril y vamos por más. Nunca vi algo tan agresivo pero la falta de pautas hace mal. Pero les digo: el camino de la libertad está en la Argentina, para la prosperidad de todos, con una batalla en todos los frentes. Y no nos vamos a detener hasta que Argentina sea el país de mejor nivel de ingresos", concluyó Milei.