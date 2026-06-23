"Hace mucho tiempo que somos tres": Lorenzetti insistió en sumar nuevos jueces a la Corte

El ministro de la Corte Suprema de Justicia , Ricardo Lorenzetti , volvió a plantear la necesidad de completar la integración del máximo tribunal. Al respecto consideró que es momento de avanzar con la designación de nuevos jueces para cubrir los cargos vacantes.

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Este martes, durante una entrevista en TN, el magistrado señaló que la actual conformación de la Corte, integrada por solo tres miembros, representa una situación excepcional que se prolonga desde hace tiempo. "Hace mucho tiempo que somos tres, no es normal" , expresó Lorenzetti al referirse al funcionamiento del tribunal, al tiempo que remarcó la importancia institucional que tiene la cobertura de los cargos pendientes.

El juez sostuvo que la incorporación de nuevos integrantes permitiría ampliar la diversidad de opiniones dentro del máximo órgano judicial del país.

Si bien destacó que habitualmente existe consenso entre los actuales miembros del tribunal, consideró que una Corte plenamente integrada contribuiría a fortalecer el debate jurídico y la calidad de las decisiones. "En general, siempre nos ponemos de acuerdo, pero hace falta diversidad", apuntó.

Cabe recordar que Lorenzetti es el integrante con mayor antigüedad dentro del cuerpo, ya que asumió en diciembre de 2004. Actualmente comparte funciones con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes ingresaron en 2016.

Jueces de la Suprema Corte Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Críticas por la falta de recursos y la independencia judicial

En otro tramo de sus declaraciones, el magistrado se refirió a las limitaciones que enfrenta el Poder Judicial y cuestionó la falta de herramientas tecnológicas disponibles. Como ejemplo, mencionó la utilización de sistemas de inteligencia artificial (IA) en otros países y sostuvo que ese tipo de recursos podría contribuir a agilizar los procesos judiciales y reducir los tiempos de resolución de las causas.

Además, planteó que la independencia judicial continúa siendo un desafío pendiente y afirmó que históricamente los distintos gobiernos no avanzaron en garantizar plenamente esa autonomía. "Podríamos trabajar con Inteligencia Artificial, como en Brasil, pero no la tenemos", reclamó.

Cuestionamientos por la demora en la causa Cuadernos

Lorenzetti también se refirió a la denominada causa Cuadernos y cuestionó los tiempos que demanda el expediente judicial. El ministro consideró que la demora registrada en ese proceso representa una situación que afecta la credibilidad del sistema y sostuvo que la celeridad judicial es una demanda compartida por toda la sociedad.

En ese sentido se refirió al caso y calificó como "una falta de respeto la lentitud en la causa Cuadernos".