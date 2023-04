La Cámpora anunció su fórmula para gobernador y vice

La conducción del PJ mendocino, a cargo de La Cámpora, anunció la probable fórmula oficial para gobernador y vice.

El candidato a gobernador sería Omar Parisi, ex legislador, ex intendente de Luján y ex titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). En segundo lugar iría Lucas Ilardo, actual jefe del bloque de senadores provinciales del justicialismo.

La noticia fue dada a conocer desde el sector de Unidad Ciudadana, que está liderado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. También aclararon las fuentes que el sector kirchnerista “está abierto al diálogo, pero ahora con una fórmula sobre la mesa”.

La conducción consideró además que la fórmula Parisi-Ilardo “es una propuesta para una PASO que movilice”.

De este modo, La Cámpora intentará presionar al grupo de los intendentes del peronismo para que tome una decisión respecto de su participación en las elecciones provinciales. Hay que recordar que la conducción partidaria ha tentado en numerosas oportunidades a Roberto Righi (Lavalle) y Emir Félix (San Rafael) para que asuman el desafío.

Sin embargo, con ambos las relaciones son muy tensas. Con Félix directamente existe un enfrentamiento, debido a que La Cámpora presentó un candidato a intendente de San Rafael que dará pelea contra el elegido de Emir: su hermano Omar Félix.

En este escenario, la última amenaza de la conducción ha sido que armará una lista completa de precandidatos y que por ello no habrá negociación por los cargos en las listas, lo que pone en riesgo las bancas legislativas que poseen los caciques del PJ.

Sin embargo, en el sorpresivo anuncio de hoy, Unidad Ciudadana aclaró que estará abierta a negociar hasta el sábado próximo, día en que cierran las listas para los comicios provinciales.

Parisi e Ilardo se suman a una lista diversa de precandidatos que ya se han lanzado desde el frente Elegí. El primero fue el presidente del INV, Martín Hinojosa, a quien le siguieron Nicolás Guillén (por los movimientos sociales ligados al PJ, que están agrupados en el “Partido por el trabajo y el pueblo”), el abogado K Alfredo Guevara y el titular del Enacom nacional Guillermo Elizalde, quien representa a un sector denominado “Agenda Mendoza”.