Luis Petri habló de una Mendoza "estancada" y aseguró que su lista “es la renovación”

“Mendocinos por el Futuro” es la propuesta de Luis Petri en sus aspiraciones de gobernar la provincia. El precandidato al sillón de San Martín hizo el lanzamiento oficial de la lista que conformó tanto para intendencias, Concejos Deliberantes y cargos legislativos. En el Salón de los Espejos del Hotel Hyatt, el sanmartiniano habló de las propuestas y marcó la diferencia con el resto de las alternativas.

Además, contó que su primera medida en caso de llegar al cuarto piso de la Casa de Gobierno, será “colocar inhibidores de señal en las cárceles”. “Queremos otra Mendoza, porque la vemos estancada. No desde ahora. Hace 20 años que la provincia no crece y esto se ve reflejado en sus indicadores”, expresó ante un salón lleno y con Julio Cobos sentado en primera fila.

La incursión de Luis Petri en las listas con intenciones de gobernar la provincia tomó forma la semana pasada cuando venció el plazo para la presentación de precandidaturas. Una de las diferencias que remarca en su discurso es la de comprobar que la lista que encabeza aporta “mucha renovación” porque los mendocinos “están pidiendo urgente un cambio, no solamente por la crisis nacional, sino para que se resuelvan definitivamente los problemas que tiene Mendoza”.

“En esta fórmula hay emprendedores, hay productores, hay trabajadores, hay empresarios, pero fundamentalmente el 95% de quienes se integran a la lista, no viven de la política, no viven del Estado porque nosotros creemos que recogimos el guante de lo que nos pedían los mendocinos. Nos pedían que trajéramos gente nueva, gente que sufra y padezca el Estado porque esa es la gente que lo puede cambiar”, fueron las palabras de Luis Petri en la conferencia de prensa antes del acto político.

También destacó a Patricia Giménez, su compañera de fórmula. “Es un verdadero honor contar con Patricia, porque es una mujer que defendió la verdad. En momentos en donde había fuertes embates del kirchnerismo para manipular las cifras de la inflación, para manipular las cifras de la pobreza, ella defendió las estadísticas y lo que hizo fue no invisibilizar a los pobres y no invisibilizar los problemas. Y hoy eso es lo que tenemos que hacer con Mendoza”, agregó el ex diputado nacional.

Luis Petri y Patricia Giménez con los precandidatos de Mendocinos por el Futuro.

Uno de los principales problemas que forman parte de su diagnóstico es el de la generación de empleo. “Lo que podemos hacer los mendocinos es generar las condiciones para que haya trabajo en la provincia y para resolver los problemas de inseguridad que tiene Mendoza”, dijo sin dejar de lado las condiciones económicas como la inflación. “Tenemos un presupuesto de más de 900 mil millones de pesos, donde 170 mil se recaudan por Ingresos Brutos. Hay que bajar impuestos. Y para bajar impuestos, hay que bajar el gasto del Estado para generar mejores condiciones de competitividad”, expresó.

Ya metiéndose en uno de sus temas preferidos, como es la seguridad, planteó que hay dos opciones: “o se administra la inseguridad o se combate la delincuencia. Y vamos a combatir la delincuencia, vamos a combatir el principal flagelo que tienen los mendocinos cuando salen a la calle y vamos a tener propuestas para eso. Yo ya lo he dicho, la primera medida que voy a tomar si soy gobernador de la provincia es colocar inhibidores de señal en las cárceles mendocinas. Hay que prohibir el uso de celulares en las cárceles porque de allí se planifican muchos de los delitos que sufren los mendocinos todos los días”.

Siguiendo con el empleo, indicó que hay que hacer obras, obras de infraestructura vial, caminos viales, “una fuerte apuesta en obras hídricas para que la provincia de Mendoza pueda contar con agua a lo largo y a lo ancho del territorio mendocino, algo que actualmente no ocurre”. Comparó a Mendoza con San Juan y destacó la labor de la vecina provincia que “en 20 años, San Juan construyó tres diques y nosotros no fuimos capaces de construir uno”.

Las diferencias con Cornejo y la gestión

En las elecciones primarias, Luis Petri competirá con Alfredo Cornejo para que la gente elija quién será el candidato a la Gobernación por el frente Cambia Mendoza. Sobre el ex gobernador aseguró que hay semejanzas “en cuanto a lo que tiene que ver con el orden fiscal y además yo valoro mucho lo que se ha hecho en política de transparencia, con ficha limpia, extinción de dominio”.

El Salón de los Espejos del Hotel Hyatt lució colmado. Desde afuera escucharon los que no pudieron ingresar.

“Sí tengo diferencias respecto de la Mendoza que viene, de lo que necesita Mendoza para solucionar los problemas de empleo, para solucionar los problemas de inseguridad. Pensemos que la ley de inhibidores de señal, hace 15 años que se aprobó en la Legislatura de la provincia y hoy no se aplica en Mendoza. Entonces, claramente tenemos diferencias respecto de cómo encarar los problemas que tiene la provincia de Mendoza, que requiere de mucho coraje, de mucha valentía, de mucho sentido común, de mucha razonabilidad. Estamos dispuestos a dar esa pelea”, aseveró.

En cuanto a la vitivinicultura pidió eliminar el Acuerdo Mendoza - San Juan y “dejar de generarle negocios a las mosteras. No podemos permitir que los productores malvendan sus uvas”. También criticó al sistema de la lucha antigranizo porque “estamos gastando 1.300 millones de pesos y no funciona. Tenemos que invertir ese dinero para garantizar que todos los productores, sobre todo los más pequeños, tengan acceso a la malla antigranizo. Esto con el fin de que se salven sus producciones cuando azota el granizo o la piedra. Deben tener como herramienta también el riego por goteo”.