Tras la euforia por la aparición de Cristina Kirchner, la militancia volvió a pedirle un tercer mandato

Frente a una militancia ansiosa y eufórica, la ex presidenta Cristina Kirchner hoy reapareció públicamente en la inauguración del microestadio “Presidente Néstor Kirchner”. Según informó Noticias Argentinas, la líder de los militantes peronistas y kirchneristas lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei.

Con el flamante microestadio Presidente Néstor Kirchner colmado, la militancia recordó junto a “la jefa” al fallecido ex presidente agitando miles de globos celestes y blancos. “Néstor vive en el pueblo”, rezaban varios carteles y pancartas en medio de una gran expectativa por las palabras de quien fue jefa de Estado en dos oportunidades.

“Cristina sigue siendo la dirigente política argentina que marca la diferencia con el resto, porque tiene algo distinto para decir”, enfatizó ante Noticias Argentinas un dirigente que integra el círculo íntimo de la ex mandataria.

Con tres tribunas repletas de simpatizantes y en medio de un clima de festejo, la máxima referente de Unión por la Patria habló frente a una multitud que llegó desde Lanús, Ensenada, Lomas de Zamora, y otros municipios del sur del Conurbano bonaerense.

A pesar de que la actividad fue para recordar a Néstor Kirchner y realizar una lectura de la situación económica actual, que incluyó pedidos y recomendaciones a Milei, los militantes tiñeron la jornada con tinte electoralista al pedir un tercer mandato de su líder. “Cristina Presidenta”, corearon los presentes, rememorando el operativo clamor que se vivió en 2023.

En ese marco, Cristina Kirchner vivió un momento emotivo cuando al ingresar al predio se encontró con la estatua del ex presidente Néstor Kirchner, que fue trasladada al municipio que gobierna Mayra Mendoza luego de ser retirada del Centro Cultural Kirchner por decisión del Ejecutivo nacional.

“Néstor no se murió, Néstor no se murió, Néstor vive en el pueblo...”, arengó la militancia presente en el partido bonaerense cuando, minutos antes de las 17, Cristina se hizo presente en el lugar y se acercó junto a la intendenta quilmeña al monumento del ex jefe de Estado.

En medio de un clima festivo, con tintes futboleros, la militancia cantó eufórica el mítico “vamos a volver”, pero en esta oportunidad le sumaron a la letra una cuestión clave y es que sería “de la mano de la jefa”.

La militancia recordó junto a "la jefa" al fallecido ex presidente. Gentileza: Noticias Argentinas.

Si bien la espera fue acompañada con temas musicales que se escuchaban por los parlantes del flamante microestadio, la estrella de la tarde fueron los clásicos bombos y trompetas que le dieron mística peronista a la tarde, donde no faltó la popular marcha peronista.

“Cristina presidenta”, fue otro de los cánticos que más fuerte se escuchó en el microestadio de Quilmes, donde se expresó el fervor y la expectativa de la militancia por un tercer mandato presidencial de la líder de una de las facciones del peronismo que ostenta peso propio.

En esta oportunidad, no abundaron las banderas de agrupaciones políticas entre las miles de personas congregadas en el oeste quilmeño, donde asomaron tímidamente algunos paraguas e indumentaria con la inscripción de La Cámpora. Un dato no menor para la sobrepoblación de insignias a las que nos tienen acostumbrados los actos de la facción política que sigue a CFK.

Al cónclave kirchnerista llegaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el diputado nacional y presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner;el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, y su par de Infraestructura y servicios públicos, Gabriel Katopodis.

También asistieron los senadores Eduardo “Wado” de Pedro, Mariano Recalde y Oscar Parrilli; los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Achával (Pilar); el ex ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; los sindicalistas Roberto Baradel (SUTEBA) y Daniel “Tano” Catalano (Ate Capital), entre otros.