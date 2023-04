Otro socio de Cambia Mendoza amagó con irse

Autoridades nacionales del Partido Federal en Mendoza habían determinado que el distrito Mendoza, presidido por Adolfo Innocente debía abandonar el frente Cambia Mendoza de cara las elecciones. Días después, el dirigente formó la nota de renuncia que empezó a circular ayer por la tarde.

No hay notificaciones partidarias y las versiones son cruzadas. Algunos dicen que hubo presiones nacionales pero que había hecho alguna presentación, pero por otro lado no habría ingresado en ningún lado ¿Habrá querido cotizar el sello partidario?

Cambia Mendoza vive días agitados porque si bien había inscripto el frente para las elecciones provinciales con mucha anticipación, esperaba por la intervención del Pro. Con esa acta adentro, hubo alivio por un rato.

Esa misma mañana circuló fuerte la versión sobre la salida del Partido Federal y empezaron a sonar los teléfonos. Hay que recordar que se hizo una pomposa presentación de fuerzas con la presencia del Auditor General de la Nación en la provincia, dando la bendición a la alianza electoral con el radicalismo.

Adolfo Innocente, Miguel Ángel Pichetto, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Julio Totero en el lanzamiento del nuevo aliado de Cambia Mendoza.

Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza, es un espacio para la producción y el empleo compuesto por empresarios. El anuncio fue hecho en noviembre, mientras la Scaloneta precalantaba para debutar en el Mundial de Qatar por parte de referentes nacionales como son Rogelio Frigerio y Miguel Ángel Pichetto junto al senador nacional Alfredo Cornejo.

El nuevo aliado nació en octubre del año pasado y está compuesto por partidos como el MID (Movimiento de Integridad y Desarrollo) que lidera Frigerio a nivel nacional, el Partido Federal, Tercera Posición, Alternativa Republicana Federal (el espacio de Pichetto) y Comunidad Organizada.

El cruce de notas

Todo empezó el 4 de abril cuando el presidente del Partido Federal, Daniel Madeo, envía una nota dirigida a Adolfo Innocente haciéndole saber la decisión tomada en por el Consejo Nacional Partidario.

El escrito, al que tuvo acceso Los Andes, dice que se ha determinado ‘’en particular en el distrito Mendoza’' que deberá ‘’abandonarse por inconducentes, toda negociación con el Frente Cambia Mendoza, en virtud de no otorgar las garantías ideológicas que este partido Bicentenario defiende y que esta directiva debe ser acatada por la conducción partidaria provincial en forma perentoria’'. Hasta se habló de máximas sanciones disciplinarias en caso de no acatar.

Lo curioso es el archivo que acompaña esta nota, con fecha del 8 de abril y firmada por Adolfo Innocente.

El escrito está dirigido a la Junta Electoral provincial y en el contenido se lee claramente: ‘’vengo en este caso a comunicar la voluntad irrevocable de renunciar a partir del día de la fecha a la Alianza Cambia Mendoza de cara a los próximos comicios a realizarse en este Distrito Mendoza’' y también a las elecciones primarias en los departamentos donde suscribieron: Maipú, Lavalle, Santa Rosa, La Paz y San Rafael.

Los runrunes

Adolfo Innocente no respondió y le clavó el visto a Los Andes por lo que no se sabe a ciencia cierta qué sucedió. En la reconstrucción de los hecho, donde puede no haber certezas, está la versión sobre el amague del dirigente y la intención de llamar la atención porque faltan sólo 48 horas y todos quieren cotizar en la marquesina electoral.

Otros hablan de presiones, de sustos y de una nota de renuncia a las apuradas. La Junta Electoral le aseguró a este medio que la nota no ingresó. No sabemos si Innocente la firmó, llegó hasta la sede de la Junta Electoral ubicada en la calle Almirante Brown y después se arrepintió.

O si recibió un llamado, o si se juntó en alguno de los coquetos cafés de la zona a meditar la decisión. O si fue una picardía del presidente del Partido Federal en Mendoza para llamar la atención o presionar por alguna cuestión dentro de las negociaciones.

Sí se sabe que Innocente lleva años en la política, por lo que algunos dudan que haya cedido a presiones nacionales. ¿Habrá hecho circular la nota el propio dirigente buscando dar un golpe efectista?

En Cambia Mendoza no fueron notificados de ningún cambio. ‘’A esta hora, el Partido Federal está adentro del frente’', sentenció una alta fuente partidaria que está al tanto de estos movimientos.