Otra figura nacional del Pro llega a Mendoza para promover la “unidad” de Juntos por el Cambio

Otra figura nacional del PRO hará pie en Mendoza para fomentar la “unidad” de Juntos por el Cambio.

Durante la Fiesta de la Vendimia vinieron a la provincia or esta fuerza, entre otros, Patricia Bullrich (presidenta del partido) y Horacio Rodríguez Larreta. Bullrich y el jefe de gobierno porteño son adversarios declarados en la puja por la candidatura presidencial de JxC, pero no están solos.

Ambos, con distinto tono, proclamaron que los principales partidos de la coalición debe encaminarse a las elecciones en unidad, a pesar de los fuertes cruces que han habido entre Alfredo Cornejo (UCR) y Omar de Marchi (Pro).

Pero no son los únicos que tienen esta prédica. Otra dirigente que piensa lo mismo es María Eugenia Vidal, ex gobernadora de Buenos Aires y actual diputada nacional de la coalición opositora. Vidal también forma parte del lote de dirigentes con aspiraciones presidenciales, aunque en su caso, la condición sería que Mauricio Macri decida no competir. Si el ex presidente se presenta como postulante, ella se bajaría.

Vidal vendrá mañana a la provincia y desde su entorno indicaron que para la diputada es “una prioridad” la unión entre los partidos de JxC. Todavía no está confirmada la agenda de la legisladora, que permanecerá en la provincia entre jueves y viernes, aunque es probable que se encuentre con el gobernador Rodolfo Suárez a lo largo de la estadía.

La diputada nacional María Eugenia Vidal en el programa Voz y Voto. (Nicolás Bravo / La Voz)

La agenda de Vidal en cada visita suele ser amplia y no privilegia los encuentros políticos, sino que busca mostrar “cercanía” con gente de la producción y de la sociedad civil. Esta vez no sería la excepción.

Por el momento no se ha confirmado alguna reunión con el líder rebelde del Pro, De Marchi, quien sigue postergando la decisión de ser candidato a gobernador por dentro de Cambia Mendoza (reflejo local de Jxc) o por fuera. Hasta aquí, si elige la segunda opción, debería abandonar el sello del Pro, que lo presiona para acordar con los radicales.