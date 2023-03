Aquí están, ellos son: los alfiles de Javier Milei en Mendoza

En Mendoza se está viviendo una de las batallas políticas más intensas para la “derecha” argentina. La reciente aprobación de la personería jurídica del Partido Libertario en la provincia significa la irrupción partidaria real de la figura del liberalismo, que tiene como emblema nacional al economista Javier Milei.

En febrero de este año, el Partido Libertario logró dejar atrás su condición de protopartido y se convirtió en una fuerza política propia que sumará esfuerzos al Frente Libertario Democrático conjunto al Partido Demócrata, Partido de los Jubilados, el espacio del empresario Carlos Iannizzotto y Unidos por Tunuyán.

Sin embargo, el camino hacia el éxito político para este joven partido no será fácil. El armado político de Milei al parecer no pasaría por el PL, sino por el Partido Demócrata. Aún no hay dirigentes fuertes con trayectorias en el ámbito público que les permita negociar y manejar una campaña política. Como un equipo que recién asciende a primera, debe aprender a jugar con las reglas de los más grandes.

Según los resultados de una encuesta realizada por More Innovación, la figura del diputado Milei está ganando terreno en Mendoza. Un 47% de los encuestados manifestó que votaría por él, mientras que un 40% no lo haría, y un 13% se encuentra indeciso. Incluso hay sondeos aún más alentadores para Milei : según Alejandro Catterberg, director de Poliarquía, Milei se posiciona como el candidato preferido por los mendocinos. Sin embargo, a nivel nacional parece no correr la misma suerte ya que se encuentra 6 puntos por debajo de Juntos por el Cambio, de acuerdo a una medición realizada por Management & Fit.

Contrario a lo que se podría pensar, la alianza liberal que se ha formado ha criticado fuertemente, por separado, a la gestión de los radicales en Mendoza. Han expresado su preocupación por lo que consideran una concentración excesiva del poder público en manos de los radicales, comparándolo con estructuras cuasi-feudales que se observan en otras provincias. Además, han acusado a la UCR de ser poco republicana en sus prácticas políticas, ya que, presionan a Omar de Marchi para que no rompa con el PRO y continúe en la alianza cambiemita. A su vez han sido fuertemente criticados por Alfredo Cornejo, “Algunos liberales hablan desde la tribuna, pero no han entrado al sector público con ejemplos de este tipo. Cuando fui intendente de Godoy Cruz casi dejé la planta de personal un 50% de lo que tenía al recibirlo”, ha dicho el diputado nacional.

Es por ello, que uno de los objetivos del frente libertario, es captar el tercio de votos que solía ir a los radicales, no porque estén satisfechos con su gestión, sino porque muestran un descontento con el kirchnerismo.

¿Quiénes son los alfiles de Milei en Mendoza?

En Mendoza, Mercedes Llano se ha consolidado como una figura importante para el crecimiento del fenómeno Milei. Ella fue una de las integrantes de la Junta Central del Partido Demócrata que votó a favor de la salida de Cambia Mendoza en 2020, y que luego decidió aliarse con el resto de la coalición libertaria. Actualmente es diputada por la provincia de Mendoza (2019–2023) y anteriormente se desempeñó como concejal en el municipio de Godoy Cruz (2010–2014). En 2020 formó la alianza “Vamos Mendocinos” integrada por el PL, el PD, la Coalición Cívica, Uni2 y Mendoexit. Ha sido autora de proyectos como el que busca añadir un artículo a la Ley de Información pública para que el dato sobre cuánto gana cada uno de los integrantes de la administración de la provincia, de los órganos descentralizados, las empresas concesionarias de servicios públicos, y los distintos poderes del estado, sea pública y accesible a todos los ciudadanos. Al ser consultada acerca de su futuro en la política, dijo que este año está concentrada en terminar su tarea legislativa y contribuir a la construcción del proyecto liberal en el ámbito nacional y local.

Mercedes Llano, diputada provincial por el PD. Integro el frente Vamos Mendocinos y candidata a senadora nacional.

Otra figura de peso es Jorge Difonso, diputado provincial por Unión Popular (2019–2023) y actual presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Difonso gobernó el municipio de San Carlos durante 12 años (2007–2019), y en un principio estuvo afiliado al Partido Demócrata. Sin embargo, posteriormente se acercó al Frente Renovador de Sergio Massa, momento en el que UP se sumó a Cambia Mendoza. Actualmente, Difonso y su partido decidieron su salida de CM para formar un nuevo espacio político llamado “Encuentro por San Carlos” que está conformado por las siguientes agrupaciones: Partido Demócrata, el Partido de los Jubilados, Compromiso Federal, Unión Popular y el Partido Libertario.

En la legislatura, Difonso ha promovido diversos proyectos, entre ellos, uno en 2022 en el que solicitó al Poder Ejecutivo Provincial que eximiera del pago de agua, Irrigación y sus respectivos impuestos durante el verano. Además, fue el artífice de un proyecto en 2020 que establece que las personas que tomen tierras perderán la posibilidad de acceder a designaciones y beneficios sociales del Estado mendocino.

Tratamientos de leyes en Cámara de Diputados Uno de los proyectos es el de saneamiento de la Obra Social de Empleados Provinciales (OSEP), El otro es el de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la exploración de la mina de cobre Cerro Amarillo en la mina de Malargüe. Diputado Jorge Difonso Foto: Orlando Pelichotti

Durante el año 2023, el ex intendente de San Carlos, ha sido muy duro con Rodolfo Suárez, a quien ha calificado de decepcionante y de discriminatorio hacia su departamento. “Ha sido una gran decepción el gobierno de Suárez y la posición que adoptó contra nuestro sector en San Carlos, donde nunca disimuló el desprecio que nos tiene”, dijo Jorge.

El Partido Libertario tiene dos figuras de peso en su estructura: por un lado, Gastón Pescarmona, presidente de la junta promotora que impulsó el armado partidario del PL en Mendoza; por el otro, Jose Caviglia, su actual presidente. A pesar de sus influencias en el partido, ninguno de ellos cuenta con una trayectoria destacada en el ámbito público, lo que puede dificultar su capacidad para negociar una campaña política exitosa. La juventud del partido, como es de intensa, también lo es de novata por lo que deberán aumentar su participación en los ámbitos estudiantiles para lograr reconocimiento. En diálogo con Los Andes, comentaron que aún no hay nada decidido, que son un partido que no adhiere al verticalismo, por lo tanto, quieren dejar que cada distrito mida su fuerza de acuerdo a lo que tiene, y si hay posibilidad de negociar con personas de otros partidos o frentes tiene, según sus palabras, la total libertad para hacerlo. No le cierran las puertas a competir ni a negociar con nadie. Aunque aún, no tienen nombres propios para competir.

El impulsor del Partido Libertario, junto a Mercedes Llano.

Una de las complicaciones a las que se han enfrentado es el calendario electoral corriendo detrás de ellos. Además, su única experiencia electoral previa fue con “Vamos Mendocinos”, y todavía están tratando de comprender cómo funcionan las mesas de negociaciones, los diálogos y el manejo de la política partidaria.

Carlos Iannizzotto es el nombre de otro histórico dentro de la política mendocina que acompaña a Milei. Fue Jefe de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas entre 1997 y 1999, donde coordinó el Plan Fiduciario de Obras Públicas, donde participó en el programa “Aprovechamiento integral del Río Mendoza — Proyecto Potrerillos”, tan importante para nuestra provincia. También ocupó diferentes cargos en la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), donde llegó a ser nombrado presidente, cargo que ocupó hasta este año. En 2018, fundó el Movimiento Político Encuentro por Mendoza un espacio que buscaba representar al campo en el Congreso, pero no pudo obtener el cargo en esas elecciones. El ruralista se dedica a formar una fuerza política por fuera de las alianzas que en ese momento había creado con la dirigente evangelista Cynthia Hotton, acercándose más al área libertaria. La inclusión del empresario Iannizzotto implica la participación del empresariado dentro del espacio libertario, además de su trayectoria y experiencia en su pasado por el sector público que le otorgará al espacio una perspectiva valiosa sobre la gestión y la importancia de la inversión privada.

Carlos Iannizotto, nuevo titular de Coninagro (Prensa Coninagro).

Iannizzotto no fue siempre un paladín de Milei, y esto se evidencia cuando en 2022 lanzó una dura crítica vía Twitter, cuando lo acusó de hablar sobre el tráfico de niños. “Mientras #Milei habla de vender niños, el oficialismo se centra en su interna y @alferdez se va a ver a Milagros Sala, el país sufre. Los ciudadanos de a pie podemos ayudar y es mucha la gente que lo necesita: te dejamos un listado #Prioridades”, escribió en la red social.

Carlos Mario Balter, por su lado, es una figura de renombre por su trayectoria en el PD. Además de candidato a gobernador, fue presidente del bloque de diputados nacionales demócratas de Mendoza (1993–2001) y vicepresidente tercero de la cámara de diputados (2000–2001), además de haber presidido diversas comisiones. Es uno de los principales impulsores de la campaña del diputado liberal.

El diputado nacional Javier Milei arribó este viernes a la provincia y se reunió en la sede del Partido Demócrata para hablar sobre la inflación y su campaña de “dolarización”. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Otro sector importante de Milei y ex integrante de Cambia Mendoza es el Partido de los Jubilados, que se sumó muy recientemente bal proyecto liberal en este 2023. Edgardo Civit Evans es su máximo referente, hijo de Arturo Civit y sobrino nieto de Emilio Civit. Han estado defendiendo los derechos de los jubilados, pensionados y personas con discapacidad desde 2018. En ese momento, a puro corazón, como dicen ellos, pasaron de ser la liga de los jubilados a un partido político como tal. Según Civit Evans, el partido quedó muy decepcionado después de integrarse a CM ya que, según sus palabras, se olvidaron de los jubilados y de aquellos que habían dicho que serían su voz en el Congreso de la Nación, y ni siquiera los mencionaron ni les responden al teléfono.

Los referentes de ambos partidos se reunieron para trabajar en conjunto temas previsionales y mejores condiciones para los jubilados y pensionados. “En una familia con dos jubilados no llegan al umbral de la pobreza que fija el propio INDEC”, dijo Cornejo.

Por otra parte, confían en Milei, quien según Civit Evans, es el único que ha declarado que es inmoral la situación de vida en la que el gobierno tiene a los jubilados.

Pablo Abihaggle