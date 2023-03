Rodríguez Larreta prometió “sacar el cepo lo antes posible”, “reducir ministerios” y “ver cómo funciona Télam”

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió este viernes a un eventual armado del Gobierno nacional -en caso de ganar las elecciones de este año- y prometió bajar los costos de la política, además de “sacar el cepo lo antes posible”.

En una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre, el dirigente de Juntos por el Cambio explicó que “al reducir la cantidad de ministerios, ya se reduce la cantidad de asesores” y demás empleados y gastos.

Al ser consultado sobre si hay que achicar el Estado, y más precisamente si hay que eliminar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, contestó solamente que los ministerios deben ser “menos de la mitad de hoy”. Puso como ejemplo su gestión: “En la Ciudad tengo un gobierno con 10 o 12 ministerios, más que suficiente. La importancia que el gobierno le da a las políticas públicas no tiene que ver con el rango de los funcionarios; somos el gobierno que más se ocupa de las mujeres”.

Horacio Rodríguez Larreta - Foto Federico López Claro

Respecto a Télam, la agencia estatal de noticias que dirige Bernanda Llorente, Rodríguez Larreta consideró que primero hay que chequear “cómo funciona” y “ver hasta qué punto es importante”.

“Hay que ver cómo funciona Télam, qué función cumple, poner alguien que lo estudie, ver hasta qué punto es importante que haya una agencia de noticias del Estado, ver cómo se hace en otros países del mundo”, comentó.

“Lo que es injustificable es que haya plantas de funcionarios, decían que había gerentes que no iban nunca. Hay que hacer funcionar al Estado”, remarcó el jefe de Gobierno de CABA.

Horacio Rodríguez Larreta prometió quitar el cepo al dólar

Una de sus definiciones más importantes fue en el sector de la economía. Horacio Rodríguez Larreta hizo explícita su intención de eliminar las restricciones al dólar.

“Hay que sacar el cepo lo antes posible, pero para poder hacerlo tenés que tener credibilidad y estabilidad, terminar con la volatilidad de la inflación. Tenés que haber logrado entrar dólares para frenar la incertidumbre en el tipo de cambio. No hay medidas mágicas”, sostuvo.

También fue consultado sobre si la solución a la crisis económica es la dolarización, como propone el diputado nacional Javier Milei, posible candidato a presidente por La Libertad Avanza. El alcalde porteño contestó que “no hay soluciones mágicas” y que los problemas de la economía del país necesitan “un plan integral”.

“Dolarizar suena a magia. No hay soluciones mágicas; si hacés eso solo, no sirve para nada, hay que abrir el mercado en el mundo, hay que modernizar el sistema laboral. Hace 12 años que no se crea empleo privado en la Argentina. Hay que sacar el peso del Estado en cada actividad económica, se vuelve loca la gente que quiere producir laburo, hay que tener un plan integral”, respondió Larreta.