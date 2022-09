Obras en municipios: para el Gobierno, a Bermejo “lo asesoraron mal”

El Programa de Infraestructura Municipal (PIM) que ejecuta el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública generó rispideces con el peronismo. El senador Alejandro Bermejo pidió explicaciones por los fondos entregados y denunció discriminación.

Desde el Gobierno provincial responderán formalmente en estos días pero anticiparon que el ex intendente de Maipú está equivocado con los planteos, y que incluso Maipú tiene firmado un convenio por $40 millones. “Creo que a Bermejo lo asesoraron mal”, sostuvo Los Andes Mario Isgró, titular de la cartera que tiene bajo su órbita el programa.

Alejandro Bermejo presentó un pedido de informe con la intención de conocer “un detalle de los aportes no reembolsables que integran el Programa de Infraestructura Municipal. En los fundamentos de la iniciativa, Bermejo cita los datos oficiales del programa publicados “en enero del 2020″ con una suma invertida de $40.000.000 por municipio, “con destino al mantenimiento y mejora de la traza vial, remodelación de plazas, ampliación de la red de conexión de servicios, construcción de ciclo vías entre otras obras”. Lo cierto es que los datos corresponden al 2022, según el Gobierno provincial tiene publicado en su sitio oficial.

En la explicación brindada por el funcionario provincial, “la provincia da a los municipios fondos propios para que hagan obras de su interés, lo liciten y lo construyan. Partimos de $720 millones y estamos por los $1.300 millones. No devuelven esos fondos. Este año convocamos a todos los municipios en febrero donde los invitamos a que cada uno presentara en un tiempo límite, proyectos para ejecutar. Extendimos el plazo hasta fines de marzo”.

“A mí me extrañó mucho el pedido de informe, porque estaba muy claro que queda en el campo de cada municipio cómo selecciona, presenta, licita los proyectos. Hay algunos municipios que todavía no completan el proyecto sobre el cual va este dinero”, agregó Isgró.

Con respecto al funcionamiento del programa, comentó que “la Provincia paga los certificados, con lo cual en algunos casos puntuales al día de hoy, por motivos propios no han presentado los proyectos. Otros han trabajado muy fuerte y no sólo accedieron a los $40 millones, sino también a una ampliación que estaba prevista según los proyectos”.

“Me da la sensación de que al senador lo han informado mal por cómo está hecho el pedido. Da la sensación de que contamos con un determinado monto y es a elección. Cada municipio pide dentro de ese máximo de $40 millones, que el proyecto sea ejecutable con celeridad y que puedan certificar rápido”, precisó el titular de Planificación e Infraestructura Pública.

En ese sentido, aseguró que “hay municipios de todos los colores políticos que no han certificado rápido y no han podido recibir los $40 millones. Otros aparecen después, mientras vos dejás ese dinero imputado y después no pueden ejecutarlo. Esa plata queda en un limbo sin que pueda usarse. Queremos hablar con varios y pedirles que liberen el fondo para que otros municipios con posibilidades de ejecutar”.

Se refirió al caso de Santa Rosa que “querían hacer una calle, presentaron el proyecto pero además de la idea debe tener desarrollado el proyecto ejecutivo y no pueden llamar a licitación porque no pueden solucionar algunos temas. Malargüe lo mismo, hay departamentos del oficialismo provincial”.

Puntualizando en los departamentos peronistas que de acuerdo a la planilla que hizo circular Bermejo, no han recibido fondos, Isgró indicó que “con Tunuyán firmamos por los $40 millones y los está ejecutando, incluso nos pidieron si podíamos ampliarle”. Y sobre Maipú aseguró que “ellos presentaron un requerimiento para obra urbana, el PIM lo firmamos hace bastante, con el intendente y en esa erogación el plan según la ejecución de obra quedaban $5 millones para este año y los $35 millones para el 2023, que eso también pasa con las obras”.

En la página oficial del Gobierno provincial, hay algunas noticias sobre la firma en el caso de comunas peronistas. Roberto Righi (Lavalle) firmó, a principios de mayo, por $30 millones para obras de cordón, cuneta, banquina y puente. Además, se destinarán más de $10 millones para mejorar las instalaciones eléctricas de familias que viven en el secano lavallino. El plazo de ejecución eran 180 días.

Para Tunuyán, Martín Aveiro firmó hace unos meses, el convenio por una inversión cercana a los $40 millones. El destino de esos fondos será la construcción de cordones, cunetas, banquinas y alcantarillas en el barrio Scaravelli, desde calle 25 de Mayo hasta Emilio Civit y desde Avenida San Martín hasta calle Güemes. Se realizarán similares tareas en el sector suroeste del radio urbano, desde avenida Pellegrini hasta calle Mitre y desde avenida San Martín hasta calle Godoy Cruz.

Matías Stevanato estampó la rúbrica, en junio, por una suma cercana a los $40 millones para bacheo mecanizado para rellenar pozos, restitución del galibo para asegurar el escurrimiento del agua de lluvia hacia las cunetas, fresado de las partes deformadas de la carpeta actual y finalmente la colocación de una carpeta de concreto asfáltico.

Los trabajos, de acuerdo a lo que se informó en ese momento, se iban a completar con la demarcación horizontal de pintura de sendas peatonales y líneas de detención, para mejorar el tránsito en las calles de los barrios Tropero Sosa y Peñaflor de Coquimbito.

El PIP abrochó a la mitad de los municipios

Por otro carril, avanza Programa de Inversión Productiva Municipal que tiene destinados $4.500 millones “a distribuir bajo un criterio objetivo y transparente calculado en base al índice de coparticipación municipal, el objetivo es financiar a municipios en sus proyectos estratégicos de carácter productivo y que promuevan el desarrollo económico local”, destacó el Gobierno provincial.

Desde su lanzamiento, todos los municipios presentaron sus propuestas y se han firmado convenios con la mitad de ellos, algunos con más de un proyecto porque hay 15 avalados formalmente.

El programa busca incentivar proyectos que tengan como eje “el impacto en la producción y el desarrollo económico (acceso a los servicios básicos, obras hidráulicas, intervenciones de los entornos con equipamientos), infraestructura vial en caminos productivos (renovación de calzadas, pavimentación, accesos, señalización) y otros proyectos de inversión que sean de carácter productivo y promueven el desarrollo económico local. Para participar en el programa, cada municipio presenta sus proyectos estratégicos y la Provincia aporta fondos por hasta el 50% de los costos de inversión.

En el caso de la Ciudad de Mendoza, se buscará la revalorización de veredas de la avenida Colón. General Alvear apunta a la mejora de la superficie pavimentada actual y pavimentación en zonas de la trama urbano-comercial, rural e industrial del departamento.

Por otra parte, tiene un proyecto de adquisición de maquinaria para la mejora de los servicios de recolección de residuos, asistencia y fortalecimiento del Centro de Servicios Agrícolas e incremento del desarrollo de la red de agua y cloacas en un 20%.

Godoy Cruz remodelará la infraestructura vial para la calle Joaquín V. González desde calle Tiburcio Benegas hasta calle Laguna del Diamante. Y por otro lado, la remodelación de la infraestructura vial para la calle 9 de Julio desde Rodríguez Peña hasta Alsina. Luján de Cuyo hará lo propio con la Calle Guardia Vieja de Vistalba.

Guaymallén buscará la recuperación y ordenamiento del espacio público del carril Godoy Cruz y la calle Higueritas- Proyecto de Planta de Tratamiento de Residuos Secos-Centro Verde Municipal – Proyecto Integral de Recuperación y Ordenamiento de la calle Elpidio González.

En La Paz se avanzará en la adecuación de Planta de Faenamiento municipal y revalorización de los desechos producidos. San Rafael equipará el parque industrial y también La Pulpera, por otro lado, planea la iluminación de la avenida Deán Funes entre las calles Los Sauces y Los Filtros. San Martín destinará los fondos a una red de ciclovías, mientras que Tunuyán irá por la mejora de infraestructura vial del Parque La Lombardía.