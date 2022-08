El peronismo denuncia discriminación de fondos a municipios para obras

Una denuncia por discriminación a municipios administrados por el peronismo agitó las diferencias entre el oficialismo y la oposición. Motorizado por el senador Alejandro Bermejo, el pedido de informe para que el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de detalles sobre los Aportes No Reembolsables que integran el Programa de Infraestructura Municipal (PIM).

El maipucino difundió luego, una planilla que asegura se confeccionó con datos oficiales, en donde exhibe que hay departamentos con administración del Frente de Todos que no han recibido recursos. Y los que sí, son muy pocos comparados con el resto. La respuesta oficial de la cartera que conduce Mario Isgró llegará mañana.

El programa Programa de Infraestructura Municipal que ejecuta el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública fue motivo de críticas por parte del Frente de Todos. Así lo manifestó Alejandro Bermejo quien denunció discriminación a los municipios administrados por el PJ por parte del Gobierno provincial.

“Me llama poderosamente la atención la discrecionalidad de los recursos y la discriminación con la oposición cuando este Gobierno se está quejando de la discriminación del Gobierno nacional cuando hay obras por mas de 60 mil millones de pesos. Aunque con el redireccionamiento de recursos que está haciendo la Nación, puede que alguna se vaya a frenar”, dijo el legislador a Los Andes. No estaba en conocimiento, al menos al momento de hablar con este medio, de las gestiones de Maipú por ese programa ni sobre las obras que se habían solicitado para el PIM.

El pedido de informe que ya fue enviado al Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública pide “un detalle de los aportes no reembolsables que integran el Programa de Infraestructura Municipal. En los fundamentos de la iniciativa, Bermejo cita los datos oficiales del programa publicados “en enero del 2020″ con una suma invertida de $40.000.000 por municipio, “con destino al mantenimiento y mejora de la traza vial, remodelación de plazas, ampliación de la red de conexión de servicios, construcción de ciclo vías entre otras obras”. Lo cierto es que los datos corresponden al 2022, según el Gobierno provincial tiene publicado en su sitio oficial.

También extrae las declaraciones de Ana Daher, directora de Gobernanza Territorial, quien declaró según precisa Bermejo: “Son fondos no reembolsables y en un principio, para que un municipio presente un segundo proyecto, deberá haber certificado el 50% del primero”.

“La información oficial no amplía más de lo dicho, sólo agrega que los municipios deben firmar un convenio, que las obras a realizarse no podrán superar los doce meses de ejecución, y que el plazo del proceso de licitación de los trabajos será de treinta (30) días, contados a partir de la firma del convenio”, expresa el ex intendente de Maipú.

Hay datos más recientes, y publicados por el Gobierno provincial en agosto de este año: 27 proyectos presentados y 20 convenios firmados con los intendentes. Además hay 11 obras en ejecución y una ya finalizada. A estos trabajos, la cartera de Infraestructura suma 8 obras que comenzaron en el ejercicio anterior y que terminarán en los próximos meses.

Un dato que surgió del listado de obras presentadas es que, este año, las comunas mayormente se inclinaron por proyectos de pavimentación (representan el 40%), en segundo lugar se ubican las obras en espacios públicos como plazas y parques (25%) y luego vienen los pedidos de financiamiento para ciclovías (15%), el resto pertenecen a otros tipos como conexión de servicios básicos.

Los datos de Bermejo

Junto a la información del pedido de informe, Bermejo hizo circular una planilla “con datos que conseguí del Ministerio de Obras Públicas” que muestra la ausencia de fondos en Maipú, La Paz, Santa Rosa y Tunuyán. Son los únicos cuatro departamentos ausentes.

Las 14 comunas restantes han recibido fondos, incluso dos peronistas como San Rafael y Lavalle que tienen computados $1.020.699,93 y $262.608,87, respectivamente. Los dos departamentos que más han recibido son Las Heras, con $154.870.472,55 y Guaymallén con $105.460.991,50, que a su vez son los departamentos más populosos. “100 veces más que San Rafael con una población similar” se queja Bermejo.

“Rivadavia, con 38 millones, San Carlos, con 33 millones y Capital con 30 millones cierran el top 5 de los municipios más favorecidos. Les siguen San Martín, Tupungato y Godoy Cruz, todos comandados por intendentes de Cambia Mendoza. Hay una definida y clara discriminación del Gobierno provincial a los departamentos opositores. También a Luján de Cuyo, por ejemplo, y esto debe tener que ver con su interna”, resaltó el senador en relación al $1.171.938 millones que recibió, unas 5 veces menos que General Alvear, por ejemplo.

El Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública responderá mañana con datos oficiales, utilizando el mismo canal legislativo que Bermejo utilizó para hablar de discriminación.