La campaña a favor de Cristina reflotó diferencias en el PJ mendocino

El brete judicial de Cristina Kirchner y en particular la campaña a su favor que el peronismo empuja en todo el país reavivó las diferencias en el peronismo mendocino.

El disparador fue un duro comunicado que más de 500 intendentes del interior del territorio nacional firmaron en apoyo a la Vicepresidenta, pero que, en el caso de la provincia, sólo fue acompañado por dos de los seis jefes comunales del partido.

En el texto se hablaba de una “persecución judicial” contra Cristina en la que colaboran “numerosos medios de comunicación” con el objetivo de proscribirla. Hay “una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente” a Cristina, decía el texto.

Esta expresión surgió el fin de semana pasado y obtuvo una notable cantidad de firmas en varias provincias. Pero en Mendoza, solo los intendentes vinculados en forma directa a La Cámpora la suscribieron: Flor Destéfanis y Fernando Ubieta. Los otros cuatro (Roberto Righi, Emir Félix, Matías Stevanato y Martín Aveiro) no aparecieron entre los firmantes.

Algunos de los intendentes locales que no suscribieron el documento federal del peronismo aclararon ante la consulta de este diario que no se enteraron de su existencia o dijeron no les llegó el escrito. Otros, directamente hicieron silencio ante la consulta periodística.

EN CONTRA

Pero además, hubo quienes cuestionaron explícitamente la estrategia. Fue el caso de Righi (Lavalle) quien tras aclarar que no le correspondía opinar sobre la realización o no de este pronunciamiento, consideró que la confrontación no es el camino.

Roberto Righi, intendente del departamento de Lavalle. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Es un proceso que se está iniciando y faltan muchos pasos todavía. Se ha mediatizado como si ya estuviera presa Cristina y eso es exagerado”, afirmó el intendente de Lavalle a Los Andes. Y agregó, en tono crítico: “Estamos dividiendo más aún el país de lo que estamos”.

Otro jefe comunal afirmó que, si bien no le llegó este texto, tampoco quería intervenir en el conflicto, al menos poniendo la firma en una carta como la que circuló días atrás.

Ninguno expresó tener dudas sobre la inocencia de Cristina, pero sí hubo quienes opinaron que no tiene sentido salir a dar la pelea ahora debido a que el juicio de la obra pública (en el cual Cristina arriesga una pena de 12 años de prisión) podría “caerse” luego del fallo en primera instancia, previsto para fin de año, cuando llegue a Casación.

“No creo en Comodoro Py, pero los que peleamos en los municipios estamos en otra”, se sinceró un jefe comunal que criticó la carta. El clima se enrareció en el justicialismo local también con la sospecha de que podría haber existido una “operación” para generar una supuesta diferencia entre aquellos que apoyaron a Cristina explícitamente y quienes no se han expresado al respecto del proceso, al menos poniendo sus nombres y apellidos.

EL COMUNICADO DEL PJ LOCAL

El peronismo mendocino tuvo una expresión formal de respaldo a la Vicepresidenta, pero esto se produjo después de la carta de los intendentes del interior y luego de que Cristina ejerciera su enfático “derecho de defensa” desde su despacho en el Senado nacional. Ocurrió este martes, cuando ya habían aparecido diversos mensajes de respaldo del PJ a la Vicepresidenta en otras partes.

Este texto tuvo como origen en el Consejo partidario provincial, que es el máximo organismo del PJ mendocino. La carta afirma que el PJ y los partidos que componen el Frente de Todos se encuentran en estado de “alerta y movilización”. También señala que podrían llevar a cabo, en línea con lo que dispongan las autoridades nacionales del partido, “las acciones que sean necesarias ante el cada vez más evidente caso de lawfare con el que sectores concentrados de poder buscan proscribir a la Vicepresidenta”.

El tono enfático de la carta del Consejo provincial quedó de manifiesto en sus términos: calificó el juicio a Cristina de “circo judicial y mediático” y advirtió que “si el partido mediático judicial continúa adelante con su afán de conseguir en las cortes lo que no logran en las urnas, nos encontrarán en la calle peleando para que siempre se respete la voluntad popular”.

Aunque este comunicado no lleve la firma de nadie, hubo quienes señalaron que los dichos engloban a todos los intendentes del partido, en forma directa o indirecta. “Este es un comunicado del Partido Justicialista y los intendentes son parte”, aclararon desde el kirchnerismo local.

No obstante, en este mismo sector admitieron que piensan que algunos jefes comunales del partido “no quisieron” firmar la carta anterior, emitida por el conjunto de los jefes comunales del interior del país. También reconocieron que “hubo quienes quisieron corregir” la postura tras el comunicado del PJ mendocino.

📣 No van solo contra @CFKArgentina, van por el peronismo y todos los partidos que anhelan una 🇦🇷 justa donde todos y todas podamos vivir dignamente 👇🏽 pic.twitter.com/8GAAmQClJ4 — PJ Mendoza (@PJ_Mza) August 23, 2022

En efecto, el Consejo está presidido por la senadora nacional cristinista Anabel Fernández Sagasti, pero el trío principal de autoridades se completa con los jefes comunales Aveiro y Stevanato, que son los vicepresidentes.

Otros dos intendentes ocupan secretarías: Ubieta (de Finanzas) y Destéfanis (Administrativa). En cambio, Félix y Righi no participan en persona y sólo tienen representantes en la cúpula peronista. Se trata de la diputada nacional Liliana Paponet (secretaria de Formación Política) y el diputado provincial Edgardo González (secretario de Afiliaciones).

Según La Cámpora, el texto surgido de allí refleja que en Mendoza apoya a Cristina todo el partido, además de las jefaturas departamentales y los partidos aliados del Frente de Todos. También se indicó que nadie se diferenció explícitamente del comunicado en las redes sociales.

La disidencia existió, pero fue más silenciosa y e incluso varios disimularon. Por ejemplo, Mauricio Sat, senador provincial y presidente del PJ de San Rafael, retuiteó el comunicado del Consejo provincial a favor de Cristina, a pesar de que el intendente Félix todavía no se ha expresado sobre el proceso a la Vicepresidenta en sus redes.

Eso sí, ante la consulta de Los Andes, varios intendentes del PJ demostraron, con sus manifestaciones e incluso con su no respuesta, que no estaban tan dispuestos a hacerse cargo del mensaje.