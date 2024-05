Milei en el Luna Park: a qué hora canta hoy y cómo será el show musical

El presidente Javier Milei presenta este mi√©rcoles su nuevo libro ‚ÄúCapitalismo, socialismo y la trampa neocl√°sica‚ÄĚ con entrada gratuita en el Luna Park. Lo que en un principio se cre√≠a una cumbre pol√≠tica de referentes de La Libertad Avanza, tendr√° adem√°s un show musical: el jefe de Estado cantar√°.

La presentaci√≥n de la obra se produce luego de la suspensi√≥n del acto que el Presidente hab√≠a planeado inicialmente en la √ļltima Feria del Libro. Denunci√≥ que hab√≠a un intento de ‚Äúsabotaje K‚ÄĚ, por lo que desisti√≥ a √ļltimo momento, en medio de un cruce con los organizadores del evento cultural y literario.

Javier Milei cantó en 2018 en el programa de Guido Kaczka: imitó a Leonardo Favio (El Trece)

Ahora, finalmente, Milei lanzar√° ‚ÄúCapitalismo, socialismo y la trampa neocl√°sica‚ÄĚ rodeado de referentes y militantes del oficialismo, adem√°s de simpatizantes que retirar√°n esta misma tarde su entrada gratuita por plaza Roma (avenida Leandro Alem 528) desde las 18. Se espera una nutrida concurrencia.

Lo más llamativo del evento es que Milei participará de un show musical y cantará, tal como anunció ayer el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.

‚ÄúLa presentaci√≥n va a tener dos partes: una que ser√° la presentaci√≥n propiamente dicha del libro, donde expondr√° el presidente Milei en un atril, y va a haber otra parte donde el presidente Milei va a participar de un show donde √©l mismo va a cantar. In√©dito por supuesto en la Argentina‚ÄĚ, inform√≥ el portavoz, desatando la viralizaci√≥n inmediata de la noticia.

De todos modos, ante las cr√≠ticas por el gasto del espect√°culo, Adorni aclar√≥ que no es con plata del Estado. ‚ÄúEl presidente no festeja absolutamente nada, est√° simplemente en un evento que √©l mismo financia presentando el libro que no pudo en su momento hacerlo en la Feria del Libro. Si hay algo de lo que el presidente en tal caso est√© satisfecho en lo personal, es promover nuevamente un libro, divulgar sus ideas a trav√©s de las ideas‚ÄĚ, se√Īal√≥, aunque sin dar m√°s precisiones econ√≥micas.

A qué hora canta Milei en el Luna Park

El ingreso al estadio Luna Park será desde las 18, pero el show empezaría más cerca de las 20. El evento podría durar hasta pasadas las 23. Se transmitirá por televisión y las redes sociales del Gobierno.

Primero, la presentaci√≥n del libro ‚ÄúCapitalismo, socialismo y la trampa neocl√°sica‚ÄĚ estar√° a cargo del diputado nacional Jos√© Luis Espert, que compartir√° una especie de living montado en el escenario, junto con Milei y el vocero Manuel Adorni.

El Presidente de la Nación presentará su libro en el Luna Park.

Despu√©s vendr√° el momento tan esperado: Javier Milei cantar√° durante el espect√°culo musical, del que no trascienden a√ļn muchos detalles.

En IP Noticias se inform√≥ que estar√° en vivo ‚ÄúBanda Liberal‚ÄĚ, que est√° integrada por el diputado nacional Bertie Benegas Lynch (bater√≠a), su hermano Joaqu√≠n Benegas Lynch (guitarra), el bi√≥grafo Marcelo Ducl√≥s (bajo) y hasta un bombo con la cara del economista Ludwig von Mises.

Estadio Luna Park. / Archivo

No es la primera vez que Milei muestra sus dotes para el canto en p√ļblico. Lo hizo durante la campa√Īa presidencial, al ritmo de ‚ÄúPanic show‚ÄĚ de La Renga, algo que deriv√≥ en duros cuestionamientos por parte de la banda de rock.

Más atrás en el tiempo, en 2018, el libertario estuvo en el programa de Guido Kaczka en El Trece. Allí rindió tributo al cineasta mendocino, artista y militante peronista Leonardo Favio.

