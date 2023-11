Massa y Milei volvieron a cruzarse en la última entrevista antes de la veda electoral

Dos entrevistas, una detrás de la otra en el programa A dos voces de TN. Primero estuvo el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, inmediatamente después, el de Unión por la Patria Sergio Massa. Podría decirse que es la última entrevista de ambos, antes de la veda electoral, que comienza el viernes a las 8 de la mañana.

No fue un debate, pero hubo algunas preguntas similares para los dos y otras que iban surgiendo de la misma charla. Los dos aspirantes que competirán en el balotaje del próximo domingo se mostraron en estado zen, sin levantar la voz, respondiendo moderadamente. El único que tiró alguna munición contra el adversario fue Milei, quien acusó a Massa de tirarle “tres carpetazos” durante el debate del domingo pasado y reiteró el calificativo de mentiroso. Massa, por el contrario, dijo que Milei no es su enemigo, “es un adversario”.

En los dos casos, la charla de los conductores, Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, con los candidatos arrancó con la pregunta sobre los indecisos y cómo convencerlos. Milei respondió con un breve resumen de la realidad económica de la Argentina: “el planteo que estamos haciendo es qué tipo de país quiere usted. Un país que explota de inflación o uno que tiene estabilidad, un país está estancado hace 12 años con un PBI per cápita 15% abajo, donde los salarios durante la gestión de Massa cayeron 33% en dólares, que tiene 45% de pobres, 10% de indigentes con la inflación caminando al 300% en la punta y que están dadas las bases para que haya una hiperinflación o usted quiere un país donde se crece, donde se generan puestos de trabajo y que esos trabajos sean de calidad y donde caiga la pobreza y caiga la indigencia; usted quiere un modelo como el de Massa, que propone la tiranía de las mayorías, o sea, una deformación de la democracia que se llama populismo o la República, el formato liberal donde se respetan las minorías”.

Javier Milei en TN

Por el lado de Massa, para aclarar las dudas, prometió “la derrota de la inflación en el 2024 a partir de recuperar exportaciones, que este año fueron dramáticas porque la sequía dejó la Argentina sin 5.000 millones de dólares de recaudación y 20.000 millones de dólares de exportaciones; la normalización del intercambio comercial el año que viene, que generará el crecimiento de exportaciones en el sector minero, en el sector hidrocarburífero: el año que viene por primera vez vamos a tener saldo exportador neto de más de 7.000 millones de dólares en energía por el gasoducto y los oleoductos; vamos a déficit cero y además a un cambio muy profundo en el funcionamiento de la Administración Pública, unificación de empresas públicas y vamos, además a un esquema que permita no sólo de achicar el gasto sino de hacer más eficiente las contrataciones del Estado”.

La otra pregunta repetida a ambos candidatos fue qué va a pasar el lunes después de la elección. En el caso de Milei, los periodistas le indicaron que se repite que el lunes estalla todo por las dudas que genera la dolarización. El libertario respondió que “es el terror que trata de sembrar el el kirchnerismo. Es muy interesante. ¿Hay alguien más promercado que yo en Argentina? Voy a las dudas: yo digo soy un candidato que propone un ajuste fiscal para alcanzar el déficit financiero cero, con lo cual no sube más la deuda con lo cual usted entra en un sendero que se llama sustentable, no solo eso. Además propongo arreglar el problema del Banco Central para que se termine la emisión monetaria para que no haya más inflación en Argentina después o este tiene puede tener distintas variantes pero conceptualmente dejar de emitir es el fin de la inflación. Es más hasta tenemos pensados mecanismos para dar contención a los caídos en una lógica de una política social revolucionaria”.

La consulta insistió en cómo se imaginaba la transición y Milei respondió: “lo que más se cuestionaba en mi caso era si iba a tener base política para sostener lo que yo proponía. Sacamos un número muy importante, somos cerca de 40 diputados y ocho senadores, con lo cual hicimos una elección fenomenal. Además, una de las cosas que yo dije es que si nosotros entramos al balotaje, iba a haber un que un reordenamiento de las fuerzas políticas y el primer reordenamiento se tenía que dar el que quedaba fuera del balotaje y fue Juntos por el Cambio y acaso usted no ve el reordenamiento”.

Luego el candidato de La Libertad Avanza dijo que “el 54% de los argentinos por primera vez vota una opción de cambio hacia las ideas de Alberdi esto es inédito en la historia argentina, desde la ley Sáez Peña en adelante. En ese contexto lo que tiene es un nuevo orden político y tanto Macri como Bullrich lo leyeron a la perfección el propio día de la elección y por eso hace la declaración que hace y obviamente que yo recojo el guante. Hay un reordenamiento político. Obviamente que tenemos discrepancias por eso no somos de la misma fuerza. Lo interesante es que nosotros tenemos un 90% de coincidencias y un 10% de divergencias y las vamos a resolver por los canales institucionales. Lo bueno es que hay vocación de hacer cosas juntos y eso eso le da mucha estabilidad política. Si terminamos ganando la elección con la implosión que va a implicar eso del otro lado también podríamos empezar a sumar gente que abogue por las ideas de la libertad, por lo tanto vamos a tener todo lo que se cuestionó desde el punto de vista de fragilidad política”.

Luego negó que vaya a hacer una denuncia por fraude electoral el domingo, pero si se preparan para enfrentar el robo de boletas. “Estamos todos trabajando para resolver este problema porque los votos están, pero hay que cuidarlos... si no lo hicimos antes (la denuncia de fraude) tampoco lo vamos a hacer ahora, si vamos a estar atentos”.

Del lado de Massa, cuando le preguntaron por el día despúes de las elecciones y si iba a poner en marcha un ajuste a partir de ese mismo momento, el ministro-candidato dijo: “no, eso en realidad sería castigar a los sectores más vulnerables, eso sería castigar a la PYME eso es un poco lo que ustedes escucharon hace un ratito. O sea, dolarización es una mega devaluación apertura de la economía es cierre de pymes romper el Mercosur es que 150.000 trabajadores cordobeses, por ejemplo se queden sin mercados o que todos los trabajadores de El Gran Buenos Aires que trabajan en el sector automotriz y autopartistas se queden sin mercado que rompamos con China representa perder casi 19.000 millones de dólares”.

Después de un largo párrafo, indicó que “el Massa presidente tiene tres objetivos uno vinculado a la mejora del ingreso; vamos a seguir con la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores que el otro candidato lo quiere cortar, vamos a seguir mejorando jubilaciones. Van a seguir los bonos para los jubilados, van a seguir los programas de medicamentos gratuitos, que representan 21.000 pesos en la canasta del jubilado y además yo no creo en la vuelta de las AFJP esa idea de que vuelvan las AFJP a la Argentina le hizo mucho daño”, dijo Massa.

Luego señaló que “recuperación de ingreso, es seguir con la devolución del IVA en la canasta de alimentos, es mejorar las paritarias, pero la mayor recuperación de ingreso la vamos a vivir al año que viene porque vamos a derrumbar la inflación a menos de la mitad porque con el programa de incremento exportador, vamos a tener muy fuertes nuestra reservas, vamos en principio a cero de déficit fiscal”.

En este apartado, Massa lanzó una idea para Mendoza. “Para el año que viene es una fortaleza las retenciones cero para las economías regionales nos permite la proyección, por ejemplo en el vino para el año que viene de un crecimiento del 30% de las exportaciones”.

Luego, Massa volvió a insistir en la idea de la unidad nacional, cuando se le preguntó por Macri o Milei, como posibles enemigos. “Yo no tengo cuestiones personales con nadie porque la Argentina necesita aún de aquellos que agreden; tenemos ocasión de construir unidad nacional, pongamos la otra mejilla más bien son enemigos, no tengo enemigos. Yo tengo adversarios en política”.

También reiteró la idea de la influencia de Cristina Kirchner en un hipótetico futuro gobierno: “nadie seriamente piensa que a mí me puede manejar alguien, ni Cristina ni nadie, o sea, a mí me va a manejar el contrato que yo firme con los ciudadanos sobre la base de a qué me comprometí en la campaña”.

Además, lanzó que, en caso de ganar la elección, entre lunes y martes anunciará a su futuro ministro de economía. “La política económica la va a dirigir alguien que hoy no está en mi fuerza política y a quien no voy a exponer hasta después de la elección y que va a ser una de las primeras muestras de que tengo vocación de construir un gobierno de unidad nacional”.

Cuando Massa se abrazaba a la unidad nacional, todavía resonaba la palabra de Milei, cuando acusaba, que “en el debate me tiró tres carpetazos, eso tiene una gravedad institucional enorme eso” recordando la mención del candidato de Unión por la Patria sobre la fallida pasantía de Milei en el Banco Central y lo de las supuestas propiedades de la familia de Milei en el exterior.

Entonces Bonelli le recordó que Massa dice que no es kirchnerista y que promete un gobierno de unidad nacional. “Es una mentira nueva de él pero no nueva en el kirchnerismo y se lo voy a mostrar: la Cristina moderada después de la muerte de Néstor; la sintonía fina y después del 54% terminó siendo una cosa verdaderamente aberrante, de un nivel de totalitarismo enorme ,que puso en riesgo todas las instituciones democráticas. Después nos volvieron a mentir de la misma manera con el Alberto moderado, que venían para ser mejores”.