La UCR reclutó más de 700 fiscales para que cuiden el voto de Milei

A pocos días de las elecciones que definirán si Javier Milei (La Libertad Avanza) o Sergio Massa (Unión por la Patria) será el sucesor de Alberto Fernández en el sillón de Rivadavia, la fiscalización en el caso del libertario es un punto que desvela a varios.

Un sector de Juntos por el Cambio apoya la candidatura del economista y ha puesto énfasis en la fiscalización. Estas intenciones se han ramificado a las provincias en donde Mendoza no es ajena. La Unión Cívica Radical en Mendoza se expresó por la neutralidad, pero articula con la ONG Red Ser Fiscal para reforzar fiscales en las 4.357 mesas distribuidas en 646 escuelas habilitadas para que voten 1.524.882 personas en la provincia.

Congreso Ordinario UCR Mendoza, camino a los 40 años de democracia, en diciembre del año pasado. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Vamos a coordinar con la Red Ser Fiscal, que preside Claudio Bardach. El procedimiento es simple. Los voluntarios se inscriben y deciden para qué partido fiscalizar. Luego la ONG realiza la capacitación y traslada los listados al responsable del partido que corresponda”, había expresado Tadeo García Zalazar, presidente de la UCR, a este medio días atrás.

La explicación se dio luego de quedar trunca la posibilidad de una fiscalización por parte de la coalición que conforman el Pro, la UCR, Coalición Cívica, entre otros espacios y partidos. El Código Electoral sólo permite fiscales de partidos que participen de la elección.

Según entienden en Juntos por el Cambio, el sistema de boleta sábana que se utilizará por tercera vez esta año, y por última, abre puertas para las conocidas trampas electorales como robo de boletas, entre otras situaciones que podrían torcer la voluntad del electorado.

A una semana del anuncio de las intenciones radicales, desde la sede de calle Alem confirmaron que por derivación de la web, se inscribieron 740 personas. Hay militantes radicales inscriptos, según le consta a Claudio Barch, responsable de Red Ser Fiscal a nivel nacional.

El presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar.

Aunque, el dato que manejan en cuanto a la cantidad de derivaciones es otro: los datos de 269 personas son los que se enviaron a La Libertad Avanza con destino a Mendoza. La extracción radical de varios casos se desprende de las motivaciones del partido centenario para evitar el fraude, tal como lo han manifestado dirigentes de la talla de Alfredo Cornejo.

“Luli” Gabrielli, concejala electa por la Ciudad de Mendoza y del sector bullrichista en Cambia Mendoza, es la representante de Red Ser Fiscal en Mendoza. En diálogo con este medio, explicó que la inscripción se recepciona a nivel nacional y desde allí se hacen las derivaciones a la coordinación nacional de cada partido.

Luli Gabrielli, concejal electa de Capital del sector de Patricia Bullrich..

“La derivación es automática. Se toma el ingreso y se lo manda a los partidos, en este caso La Libertad Avanza porque Unión por la Patria ya tiene su estructura. Ellos deberán pasarlo a las provincias. Los voluntarios de Red Ser Fiscal vienen preparados porque se les da una capacitación. La red se dedica a esto en forma exclusiva”, indicó.

Lista de espera y trabajo conjunto

En la organización de La Libertad Avanza en Mendoza manifiestan que tienen cubierto el cupo de fiscales y que incluso, en algunos departamentos, tienen lista de espera. A medida que se acercan los comicios, aseguran que aumentan los contactos telefónicos de voluntarios y miembros de la alianza para sumarse a cuidar los votos de Javier Milei.

A la propia Red Ser Fiscal le sucedió algo similar. “Después de las elecciones generales no íbamos a coordinar voluntarios y partidos. Sin embargo, cuando se conoció el resultado de las elecciones generales, muchas personas nos contactaron y de haber concluido la tarea, decidimos reactivarla. La gente quiere fiscalizar. Estamos haciendo una capacitación diaria en la que se suman, diariamente, unas 100 personas. Sucede algo similar al 2015″, explicó Gabrielli sobre los comicios que avalaron la presidencia de Mauricio Macri.

José Caviglia, presidente del Partido Libertario en Mendoza, explicó que el número de base al que aspiran llegar debe cubrir un fiscal por mesa y dos apoderados y/o apoderadas por escuela. El número final es de 5.649 personas.

“Venimos muy bien. En algunos departamentos hay lista de espera, por lo que estaría todo cubierto. Siempre puede bajarse alguien, pero no tendríamos inconvenientes”, explicó a este medio.

El titular del partido libertario en la provincia había manifestado días atrás que había contactos directos con aliados del radicalismo en Cambia Mendoza. El Pro, el radicalismo que acompañó a Luis Petri con Mendocinos por el Futuro, Republicanos Unidos, los empresarios de Activá Mendoza, entre otros, se han puesto a disposición.

José Caviglia, titular de La Libertad Avanza en Mendoza.

“El tema de la fiscalización se ha descentralizado. Hay lugares donde colabora la gente de Petri, Republicanos Unidos. En San Rafael está Hebe Casado (ndR: vicegobernadora electa). La gente de Activá Mendoza con Rodolfo Vargas Arizu ha comprometido su apoyo, Andrés Vavrik en General Alvear. Eso se resuelve a través de coordinadores departamentales. La colaboración estuvo”, confirmó.

Caviglia también manifestó no estar al tanto de lo que sucede con la Red Ser Fiscal. “No tengo conocimiento y no me han comentado nada. Escuché al juez Pablo Quiroz decir que las ONG se tenían que inscribir, pero que no se había inscripto ninguna”.

Pablo Oscar Quirós juez del Juzgado Federal electoral de Primera Instancia N° 2 Foto: Orlando Pelichotti

En declaraciones a Radio Mitre brindadas este martes, el juez federal con competencia electoral Pablo Oscar Quirós se había referido a la figura de acompañante cívico. “Lo que hicimos fue convocar a ONG no gubernamentales y de la sociedad civil para que se inscribieran hasta ayer lunes a las 12, por si querían hacer este rol de acompañante cívico y no se inscribió ninguna”.

“A nosotros nos dan el listado y nosotros los autorizamos o pueden desempeñarse como fiscales, si es que el apoderado del partido les da el poder. Si es acompañante cívico no puede ser afiliado. Son ONG que actúan en la transparencia electoral, no pueden tener afiliación ni ser autoridades partidarias”, explicó. Las afiliaciones radicales hubiesen quedado sin posibilidades de participar.

