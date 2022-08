Massa llamó a la oposición a construir consensos: “No tengamos miedo ni vergüenza”

Sergio Massa aprovechó su presentación en el evento del Consejo de las Américas para convocar a los referentes de la oposición a construir consensos para promover el desarrollo de la Argentina. “No tengamos miedo ni vergüenza”, dijo el ministro de Economía luego de hacer propia la recurrente convocatoria que suele morir en el intento.

“En los próximos meses no hay elecciones, uno podría decir que hasta abril o marzo no empieza la temporada electoral y que entonces sería bueno aprovechar para encontrar acuerdos o consensos básicos para el desarrollo de la Argentina”, propuso el funcionario nacional.

El llamado de Massa no fue casual: minutos antes, en el mismo auditorio, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que “el próximo gobierno en Argentina tiene que ser un verdadero gobierno de coalición” y el embajador estadounidense en Buenos Aires, Marc Stanley, advirtió que esa construcción debe encararse incluso antes del 2023.

El ministro de Economía se refirió a las palabras de Stanley y coincidió en la necesidad de acelerar las gestiones. “Es fundamental de alguna manera encontrar acuerdos de políticas de Estado en aquellos temas que hacen al desarrollo”, insistió.

Reforzó su invitación con una anécdota personal que incomodó a uno de los referentes de Juntos por el Cambio cuyo nombre evitó precisar. “Hace 11 días, cuando me tocaba asumir, uno de los tantos líderes que tiene la oposición, a la noche, me llamó para felicitarme, para ponerse a disposición. Y a la mañana siguiente, 8.20 de la mañana, me vuelve a llamar. Me resultó raro, me había felicitado la noche anterior, no entendía el llamado. Y me llama y me dice ´te llamo para preguntarte si vas a contar quiénes de la oposición te llamaron porque de cara a la interna me conviene seguir parado en el lugar de los duros y que no se sepa’”, comentó Massa.

El integrante del oficialista Frente de Todos aseguró que el episodio “describe conductas” que atentan contra la construcción de los consensos. “No tenemos que tener ni miedo ni vergüenza de sentarnos a una mesa a buscar acuerdos por más que seamos parte de fuerzas políticas distintas, por más que aparezcan aquellos que viven de la Argentina dividida señalando con el dedo, porque en definitiva lo que está en juego es el futuro de la Argentina”, manifestó.

A los empresarios presentes, Massa les pidió que, así como reclaman que el gobierno promueva las acciones tendientes a establecer políticas de Estado, también “tienen la obligación de exigirle a la oposición una actitud madura y responsable, y no actuar en la chiquilinada de quién sale en el diario dialogando con el otro por miedo a la reprimenda o a la represalia”.

“Dialogar con el otro no significa conceder, significa sentarse a pensar juntos y los argentinos merecen que nos sentemos a pensar juntos. La Argentina es mucho más importante que nuestras diferencias o que nuestras ambiciones y los argentinos merecen que en un tiempo que no es electoral, sobre aquellas cuestiones y vectores que hacen al desarrollo económico de la Argentina tengamos la grandeza y la generosidad de sentarnos en una mesa y pensar por una vez en los argentinos”, concluyó.

Poco antes, en el mismo escenario, Rodríguez Larreta ratificó su compromiso con el armado de un “consenso más amplio que nos permita avanzar en las transformaciones profundas que la Argentina necesita”.

“Las medidas de un gobierno, en la historia de un país, terminan siendo una anécdota. Lo que cambia la Argentina es si logramos sostenerlas y si hay algo que requiere coherencia y constancia es la inserción internacional. Por eso yo creo que el próximo gobierno en Argentina tiene que ser un verdadero gobierno de coalición, que marque el punto de inflexión”, apuntó el mandatario porteño y referente de Juntos por el Cambio.

Claro que Larreta expuso sus aspiraciones de poder al reconocer que sueña con “ser parte del equipo que logre el punto de inflexión de un crecimiento que se sostenga 30 años seguidos, que sostenga el rumbo porque la coherencia es la variable más importante para recuperar la confianza del mundo”

“Apostar por gobiernos salvadores no sirve, acá el que cambia la Argentina es el que genere el punto de inflexión. Y para eso necesitamos que el mundo nos vea trabajando juntos”, subrayó.

Minutos después, el embajador Stanley utilizó unos minutos de su exposición para pronunciarse sobre los dichos de Rodríguez Larreta y marcar una diferencia. “Sólo una cosa difiero con el jefe de Gobierno Larreta; él habló de una coalición, él quiere construir una coalición. Yo le diría que lo hagan hoy mismo. No creo que Argentina tenga que esperar a las elecciones de 2023 para hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Espero que este país no espere hasta 2023 para hacerlo”, advirtió.

“No les estoy diciendo qué hacer, lo que me encantaría ver es a alguien que ame a la Argentina, que vea el potencial que hay aquí. Es hora de que trabajen juntos ahora mismo. No esperen 16 meses. Hoy es el día de hacer esto”, aclaró el representante de la administración de Joe Biden.

Stanley incluso indicó que la suya es la recomendación de “una persona que viene de un país con la política fracturada y que atraviesa tiempos difíciles con el 50 por ciento de senadores de cada lado”. “Pero nosotros sí nos unimos de vez en cuando. Y ustedes también: he visto unirse a este país y cómo aprobaron el acuerdo con el FMI juntos en marzo. Tanto diputados como senadores lo hicieron. La respuesta está ahí y está al alcance”, completó.