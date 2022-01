Marcelo Calipo: “Tenemos necesidades y vamos a seguir pidiendo reformas”

Marcelo Calipo estrenó su nuevo cargo como jefe de la Policía esta semana, luego de que se lo solicitara el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, en condiciones urgentes por el despido de Roberto Munives, que estuvo en el puesto desde que comenzó la gestión de Alfredo Cornejo, a fines del 2015. El caso de las irregularidades en el Parque Provincial Aconcagua, en el cual la pareja del Comisario investigado, Mónica Delsouc, ingresó sin el pase sanitario completo, requisito que es obligatorio, impactó en el seno policial, pero aseguran que seguirá la misma impronta del “plan de seguridad” que se viene llevando a cabo desde que gobierna el radicalismo.

El flamante funcionario, que decidió cortar su licencia ante el llamado de Levrino, recibió a Los Andes en el edificio del Ministerio de calle Salta, y si bien defendió la gestión de la que Munives fue el líder, sostuvo que deberá rendir cuentas de su accionar en el cerro Aconcagua, así como también los efectivos sumariados. También realizó un balance sobre las condiciones en las que se encuentra la Policía actualmente, y adelantó que su objetivo será seguir pregonando un “equipo de trabajo” y fortaleciendo el nombrado “plan de seguridad” de Mendoza.

-¿Cómo se presenta este desafío y más en estas circunstancias del pedido de renuncia a Munives?

-Afronto con mucho compromiso esta nueva misión, más allá que conformo el equipo de trabajo del Ministerio de Seguridad. Y me reintegro a este gran equipo de trabajo (NdR: estuvo retirado unos meses), consolidado desde el 2016 con un plan de seguridad que vamos a fortalecer y dar continuidad. Estoy para eso, para fortalecer la prevención.

-¿Cuál será su impronta?

-He pregonado siempre que esto es un equipo de trabajo, en el cual trabajamos en conjunto con los jefes de policías, los comisarios departamentales y con los 18 intendentes, en función de la seguridad.

Caso Munives

-Habla de un equipo de trabajo, pero ¿en qué se diferenciará del estilo que impuso Munives?

-Yo formo parque de un equipo, insisto, como también formó parte él. Los logros que hemos tenido no han sido por un estilo o impronta, sino por una política y equipo. Yo a él lo respeto porque ha sido un gran profesional, integró un equipo de trabajo, y como consecuencia, lo dijo el Ministro, tenemos que dar el ejemplo. Y si tenemos que hacer un paso al costado, lo hacemos; él se sometió a la Justicia, a la IGS y a Ética Pública. De lo que haya hecho en uso de licencia, no vertiré opinión porque es una cuestión privada y personal; como tampoco lo haré con cualquier policía. En esos términos yo me he manejado siempre. Y si hizo algo, que responda por lo que hizo.

Nuevo Director General de Policías, Comisario General Marcelo Calipo Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-¿No va a opinar entonces del caso? Y de la utilización del helicóptero?

-No tengo nada que opinar, le puedo asegurar que los helicópteros no salieron de la base Cóndor mientras estuvo de licencia. No se movieron. Sólo para hacer otras actividades propias de la operatividad, pero no fueron puestos a disposición. Eso se lo puedo garantizar yo porque estuve a cargo.

-Pero sí se utilizó el que está en el Aconcagua...

-Pero no es de mi área.

-Pero está a disposición de la Patrulla de Rescate...

-Sí, está a disposición de la Patrulla de Rescate, para emergencias, para urgencias, para lesiones, evacuaciones. También sé que se pueden contratar. Cualquier andinista puede contratar pagando el canon. Si él hizo eso, y lo hizo en su licencia, no lo sé. Pero le aseguro que los de la Policía no se movieron al Parque Provincial Aconcagua.

-¿Qué opina de los dichos de la oposición que dicen que debería haber estado al tanto de lo que ocurrió en el Aconcagua?

-Insisto con lo mismo, no me voy a meter en la vida privada. Sí sabía que él iba al cerro, sí sabía que lo haría en uso de su licencia, y hasta ahí se la cuento.

-¿No hubo una expedición oficial?

-No, el Ministerio no acostumbra a hacer expediciones oficiales, no las autoriza. Lo descarto completamente.

-Quedará investigar en qué condiciones se utilizó el helicóptero del Aconcagua entonces

-Lógicamente. Será una misión de las autoridades judiciales y administrativas.

-¿De los policías sumariados se tomará alguna decisión?

-No quiero ser imprudente ni faltar el respeto al director del IGS. El determinará cuáles son las responsabilidades, si las hubo, sobre este caso en particular.

-Sobre este dicho de Levrino que usted tomó, que la Policía debe dar el ejemplo en el cumplimiento de las normas, ¿cree que Munives no lo hizo?

-No sé. Habría que preguntarle a Roberto Munives.

Gestión policial

-¿Qué balance hace de la policía? ¿En qué condiciones está?

-A lo largo de estos 6 años el Gobierno enfrentó una política de seguridad muy fuerte, con la adquisición de equipamiento policial, tanto en vehículos como en términos electrónicos, así como también la remodelación de las dependencias policiales. Tenemos necesidades y vamos a seguir pidiendo mayores reformas, pero nos estamos equipando. En los próximos días llegará la primera tanda de 30 camionetas de 49 que adquirimos para este 2022; y es una pena que se haya caído la licitación de 75 móviles por la falta de insumos, porque los necesitamos. Pero considero que ese fortalecimiento de equipamiento ha empoderado a la policía en un lugar que es envidiable, y lo digo con orgullo, porque hemos sido ejemplos para otras provincias, quienes nos han visitado para conocer cómo trabajamos. Ahora no arranca ningún nueva gestión, le damos continuidad a este equipo. Cuando hay un plan de seguridad establecido, lo importante es darle continuidad.

Nuevo Director General de Policías, Comisario General Marcelo Calipo Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-¿Cuáles son los puntos débiles que tienen?

-Siempre tenemos para mejorar. Debemos fortalecer más la profesionalización de la fuerza, todos debemos estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que agregar más tecnología, debemos trabajar de forma más coordinada con el Ministerio Público Fiscal también.

-¿Hay indicadores que los alerten en prevención del delito?

-Hemos tenido algunos picos en materia de robos y hurtos. Las modalidades delictivas han cambiado. Por ejemplo, las compras pactadas por redes sociales que terminan en robos. Doy un ejemplo: pasó que en una playa de estacionamiento días atrás una persona iba a comprar una camioneta de más de $7 millones y le robaron no sólo toda esa plata, sino sus pertenencias y su auto. De estos hay varios casos. Nosotros no le echamos la culpa a la víctima ni los responsabilizamos, solo pedimos a los vecinos que usan las redes sociales que tomen algunas medidas de seguridad, para no caer con estos asociales. Lo mismo ha pasado con muchos turistas, que han sido estafados en varias oportunidades con los alquileres de cabañas que no existen.

-Ha crecido el ciberdelito entonces...

-Es uno de los factores que hemos notado como picos en estos hechos de robos y hurtos, así como también defraudaciones. Hemos tenido víctimas de estafas a nuestros mayores, como por ejemplo el robo de dólares en los que supuestamente llaman desde el banco, y que han sido planeados desde el interior de la cárcel.

En la zona Este ocurre también con la “banda de los 5″ y con otra más que ya tenemos algunos detenidos e individualizados. Utilizan bien la tecnología, no dejan ver sus tatuajes, usan guantes. No estamos en presencia de improvisados. Es verdad que hemos tenido investigaciones que llevan más tiempo de desbaratar porque usan autos robados, porque se van perfeccionando. Por eso necesitamos más tecnología para combatirlos.

-¿Y los delitos violentos?

-En cuanto a homicidios hemos hecho comparaciones con años anteriores, y las estadísticas son buenas. Por ejemplo, del 2010 al 2015 tuvimos 926 homicidios; mientras que del 2016 al 2021 tuvimos 629 homicidios, es una tasa descendiente de más del 23%. También tenemos una efectividad del esclarecimiento del homicidio doloso de más del 80%, y lo que nos ha ayudado es la tecnología con el laboratorio de huellas genéticas. Y en robos agravados, ha caído un 30% en el mismo período. Desde el 2010 al 2015 tuvimos 49.728 robos con armas de fuego o blancas; y del 2016 al 2021 fueron 33.135. Todo esto se produjo porque hemos trabajado con puestos operativos, controles, utilización de biométricos, cámaras de seguridad, del observatorio de seguridad y el SEO, entre otros.

-¿Y en los últimos meses? ¿Ha aumentado el delito en la “pospandemia”?

-En homicidios dolosos tuvimos en 2020, con fuerte cuarentena y restricciones, 91 homicidios; y en el 2021, 85, con la liberación de las restricciones. Sí puedo decir que el personal estuvo presente trabajando.

-De igual manera Suárez y Levrino dijeron que aumentaron los robos menores y hurtos, y disminuyeron los agravados.

-Sí, es por las nuevas modalidades delictivas que han ocurrido y que tenemos.

-¿Ha afectado la crisis económica en la delincuencia?

-Las crisis siempre afectan. No estoy diciendo que a consecuencia de la crisis hay más asociales, pero sí afecta negativamente. Y si aumenta, es tanto de los barrios carenciados o humildes como también con los asociales que utilizan guantes y tecnología.

-¿Qué evaluación hace del 911? sobre todo tras los hechos de Florencia Romano y la familia venezolana que no tuvo asistencia.

-El sistema del 911 es el corazón de nuestro ministerio y funciona bien. Los que nos equivocamos a veces somos los humanos. Porque un error humano fue el que hizo lo que acaba de mencionar, que perdiera la vida Florencia Romano y también esta familia de venezolanos. El 911 funcionó muy bien. El error humano hizo que no llegáramos en tiempo y forma, en el caso de Florencia con un móvil policial; y en el otro con una ambulancia. El personal recepcionó la llamada y la transfirió al SEC. ¿Por qué no fueron? Tendrá que dar respuesta el operador o el médico que atendió la llamada.

Pero funciona bien el 911 y le doy un ejemplo que ocurrió ayer (NdR: por el jueves). Tuvimos un hecho destacable en la jurisdicción de la comisaría 8va, donde llamó un hombre con intenciones de quitarse la vida con una escopeta. La operadora fue impecable. Lo contuvo hasta que llegó el personal policial, golpearon la puerta y se encontraron con que el hombre tenía esa escopeta apuntándose. Luego de esa mediación que hizo el policía sin ser un “mediador”, logró que entregara el arma.

Muchas veces hay falta de empatía y compromiso, pero que no es de toda la policía. Tenemos un 98, 99% de policías honestos, y me saco el sombrero con ellos. Pero tenemos un 1, 2% en una fuerza de 9.700, a la que le falta compromiso o empatía, o se hacen los “pícaros”. Y si alguno traspasa la línea, o se cruza de vereda, que los hemos tenido, han sido echados y puestos a disposición de la Justicia por nosotros mismos.

-¿Hace falta más capacitación?

-Siempre en toda fuerza de seguridad es necesario dar más capacitación. Y estamos constantemente con cursos y fortaleciendo este ámbito. Muchas veces no pasa en cuestión de cantidad de policías, sino en calidad del policía que pueda desenvolverse con las herramientas tecnológicas que el Estado le brinda.

Perfil

Edad: 52 años

Estado Civil: casado con dos hijos. Vive en General Alvear

Trayectoria: ingresó al cuerpo local como cadete en el año 1989 y luego fue ascendiendo en distintas funciones. Llegó a ser Comisario a fines del 2009, y en 2018 fue Comisario General. Actualmente es Comisario General retirado.