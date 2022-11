Luis Juez le respondió a Alberto Fernández: “Recomiéndele conductas a Dylan, si todavía le da pelota”

El senador de Juntos por el cambio, Luis Juez, realizó un duro descargo contra Alberto Fernández, luego que el presidente saliera a cuestionarlo por sus controvertidos dichos sobre la democracia en el programa “La noche de Mirtha”.

“¿En serio Sr. Presidente que Ud. Cree tener autoridad moral para recomendarme alguna conducta, confundiendo adrede, malinterpretando y descontextualizando mis dichos?”, se preguntó a través de su cuenta de Twitter.

Y afirmó: “Yo soy hijo de ésta DEMOCRACIA, no conozco otra forma de gobierno, pero éso no me impide decirle a Usted y a toda ésa casta política que han vivido y viven de los privilegios, que ésta democracia está en deuda con su pueblo”.

“No hay un solo indicador que nos diga que estamos mejor que hace 40 años, y Usted y su banda con distintas caras y colores de camiseta han gobernado los últimos 28 años de éstos 40 años”, reafirmó y disparó: “Recomiéndele conductas a Dylan, si todavía le da pelota”.

Desde su gira por Bali, donde participó de la Cumbre del G-20, Fernández cruzó al senador de Juntos por el Cambio, quien había afirmado en el programa “La Noche de Mirtha” que “ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida”.

“Los dichos de Luis Juez son una falta de respeto a la historia de nuestro país y a quienes dejaron la vida para que la Argentina sea de todas y todos”, criticó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

En el mensaje publicado el lunes, el jefe de Estado añadió que “poner en cuestionamiento la democracia es retroceder 40 años a los peores días de nuestra historia”.

“Vamos a cumplir 40 años de democracia y puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida”, fue la frase del senador opositor.

Sus dichos despertaron fuertes críticas desde sectores del oficialismo y fue el propio presidente de la Nación, quien desde su gira internacional salió a cuestionarlo.

Ester miércoles, Juez respondió al jefe de Estado y también le dedicó un párrafo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en medio de la sesión en el Senado en la que se busca validar en el recinto los nuevos representantes del cuerpo ante el Consejo de la Magistratura sin incluir a y ratificando a Martín Doñate.

“Cristina y su empleado Alberto intentaban darme una clase magistral sobre la DEMOCRACIA y hoy convocan a una sesión en el Senado de la Nación para DESOBEDECER una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por DIOS en las manos que estamos”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Días atrás, el Máximo Tribunal falló contra la maniobra de la vicepresidenta de partir en dos el bloque del Frente de Todos para quedarse con la banca de la segunda minoría que en los papeles era de la oposición de Juntos.

Con esa jugada se quedó con un lugar más y nombró a Doñate (FdT) en lugar de Juez, de Juntos. La Corte consideró que la maniobra fue “un ardid” y que se obró de “mala fe” para sacar al legislador macrista y poner un senador K.