Lucha antigranizo: San Rafael asegura que "evitó daños mayores" gracias a los aviones

En la tarde del jueves, una " supercelda tormentosa de alta reflectividad y una altura de 14 mil metros" precipitó sobre San Rafael . Cayó granizo, pero según el municipio, el trabajo de la Lucha Antigranizo "logró reducir significativamente su tamaño y la cantidad".

La comuna consignó que uno de los ataques más importantes se dio sobre una “ supercelda ” que fue abordada con tres aviones en simultáneo y con siembra “de base y de tope”.

Horacio Pessano , coordinador de la Lucha Antigranizo , indicó al respecto que los aviones descargaron 200 bengalas y 400 cartuchos para mitigar el fenómeno. Los trabajos de la lucha arrancaron en la zona de El Nihuil y se desarrollaron entre las 15 del jueves y la madrugada del viernes.

“Fue una supercelda de alta intensidad con granizo, lluvia y fuertes vientos ”, indicó Pessano y remarcó que “llegó a tener una intensidad de 68 DBZ, la más alta, con granizo de gran tamaño. Con el combate se logró bajar a valores un poco menores y al entrar a la zona cultivada disminuyó más aún”.

“De 68 DBZ terminó en unos 60 DBZ, lo que indica precipitación de granizo de alrededor de un centímetro ”, explicó; y planteó que “si bien no se pudo desarmar totalmente, el granizo disminuyó su tamaño significativamente”.

“Si no hubiesen estado trabajando los tres aviones, posiblemente la tormenta hubiese causado daños mayores”, remató el coordinador.

Según el relevamiento municipal, cayó granizo en zonas urbanas y, en menor medida, en zonas productivas como Las Paredes.

Aporte del Gobierno a la Lucha Antigranizo en el sur

El sistema de lucha antigranizo utilizando aviones se dejó de utilizar en la temporada 2024-2025, para reforzar el seguro agrícola. Pero cuando el Gobierno provincial anunció la decisión, los municipios del Sur provincial iniciaron conversaciones para sostenerlo, con lo que se llegó a un acuerdo. Este año, ese compromiso se renovó.

El ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu, explicó en noviembre que el Gobierno aporta tres aviones -dos para que realicen los vuelos y uno más de soporte- y entrega las bengalas y los cartuchos, que ya están en San Rafael.

Añadió que la provincia también les presta el servicio de radar de la Dirección de Contingencias Climáticas, para que cuenten con la información necesaria sobre la evolución de las tormentas.

Vargas Arizu resaltó que estos dos elementos representan el 70% del costo de utilizar aviones para sembrar las nubes de granizo con partículas de yoduro de plata, para intentar disolver los núcleos. Y sumó que está todo listo hace 20 días, pero que se han producido algunas demoras entre los municipios del Sur.

Al igual que tras las tormentas registradas a principios de enero en San Rafael, la Dirección de Contingencias Climáticas recibirá denuncias por daños de los productores afectados entre el 22 de enero y el 5 de febrero.

Para acceder a la compensación económica, el trámite puede realizarse de forma virtual o de manera presencial en delegaciones y centros receptores de la DCC.