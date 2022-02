Luana Volnovich defendió su viaje al Caribe: “Usé pasajes que se me iban a vencer”

La titular del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), Luana Volnovich, rompió el silencio sobre su viaje VIP a la isla de Holbox junto a su pareja y exnúmero dos y defendió sus vacaciones, al asegurar que usó pasajes que estaban por vencerse después de dos años.

“Me tomé vacaciones después de dos años de trabajo extensivo, fueron realmente muy necesarias, y el destino tuvo que ver con que usé pasajes que se me iban a vencer, cosas que les pasan a las personas que viven de su sueldo”, justificó en diálogo con Futurock Volnovich sobre su cuestionado viaje a México.

Luana Volnovich, directora ejecutiva del PAMI (Presidencia)

La funcionaria apuntó a los medios: “También entiendo que el ataque de 12 tapas de diarios, mentiras absolutas y ataques brutales a cuestiones de mi vida personal, muchas por mi condición de mujer, fueron producto de mi trabajo”. También mencionó que la polémica sufrida a raíz sus vacaciones fue un tema difícil a nivel personal.

“Que me peguen por mi vida personal me da cierta tranquilidad de que no me pueden pegar por mi trabajo”, planteó Luana Volnovich.

Curiosamente, la dirigente de La Cámpora señaló que las críticas recibidas por el lugar que ocupa se deben al accionar de su gestión: “En el trabajo tengo muchos enemigos, tocamos muchos intereses, la historia de PAMI es muy oscura y nosotros damos la discusión”.

EL ESCÁNDALO DE LUANA VOLNOVICH POR SUS VACACIONES EN EL CARIBE

En enero, la titular del PAMI viajó de vacaciones a Holbox, una isla con playa de arena blanca ubicada al norte de Cancún, en la península de Yucatán (México). Se trata de una zona muy visitada por argentinos, muy lejos de los destinos nacionales que Alberto Fernández promovía en medio de la crisis.

El caso generó fuerte repudio en las redes sociales, ya que a Volnovich se la vio en un bar junto a su pareja y número dos en el PAMI, Martín Rodríguez. Este último luego fue echado del cargo. No obstante, Volnovich retornó a Argentina y siguió en sus funciones.

En Twitter, Volnovich había celebrado que las jubiladas viajaran a las Termas de Colón (Entre Ríos) y a Mar del Plata, lo que causó todavía más indignación.