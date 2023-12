Los nuevos ministros se preparan para gestionar en “momentos muy difíciles”

Los siete ministros que componen el nuevo equipo de Alfredo Cornejo en su segunda etapa al frente de la Provincia, coinciden en tándem: serán “momentos muy difíciles” los que se avecinan desde 2024 y deberán atajar situaciones complejas en las áreas que fueron designados.

Luego de tomar juramento, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, indicó que es “un gran orgullo y una gran responsabilidad” tomar una cartera clave y resaltó “la ventaja de ser un equipo que se formó en la gestión”. Inmediatamente advirtió: “Sabemos que vienen momentos muy difíciles”.

Y aclaró que, a pesar de eso y “el país que nos vayamos a encontrar el lunes”, la obra pública será “una prioridad” de gestión. El principal objetivo será terminar los proyectos que ya están en marcha y el “desafío enorme” será generar con los 1.023 millones de dólares de Portezuelo del Viento “un fondo que dure en el tiempo, 40 o 50 años y que se pueda ir regenerando” de la mano de una “infraestructura distinta” que ayude a crecer a Mendoza.

El ministro de Haciendas y Finanzas, Víctor Fayad, es el único que se repite de la gestión de Suárez con cartera idéntica. Sobre esto, dijo: “Indefectiblemente hay algunos cambios que van a ocurrir en las áreas, pero tanto las ideas como los pilares del manejo del Ministerio de Hacienda y Finanzas van a continuar. No se puede desaprovechar la experiencia y los aprendizajes que hemos tenido como equipo. Muchos de los que comparten la tarea, venimos desde hace 8 años en lugares similares”.

Sobre el contexto económico y el rebote que tendrá a nivel provincial, explicó: “Esperamos tener la templanza, el conocimiento y la pericia suficiente para enfrentar los momentos que vienen, que no serán para nada sencillos. La austeridad ya es una marca de este Gobierno, no es que va a haber cambios en ese sentido. Si hay lugares dónde vamos a tener que mejorar. Son todos diseños que no son de un día para el otro, porque la estructura estatal es muy grande y pesada. Pero con pericia se pueden atacar esos lugares que ya no son necesarios o por el rediseño del Estado ya no tienen más sentido, o no prestan el servicio como antes. Vamos a tener que desarmarlos, corregirlos o diluirlos en otro plan de Gobierno”.

Por su parte el reciente ministro de Educación, Cultura, Infancia y DGE, Tadeo García Zalazar, consideró que se organizó un “gabinete con mucha austeridad” y que buscarán llegar con presencia del Estado a “más cantidad de mendocinos y mendocinas que necesitan asistencia”.

“Estamos en un contexto macroeconómico adverso, de estancamiento, con inflación que deteriora el salario y aumenta la pobreza. Y en ese marco, 6 de cada 10 chicos son pobres. Entonces vamos a reforzar mucho la inversión en la primera infancia de 0 a 3 años, como también los programas nutricionales infantiles. Y vamos a mejorar el sistema educativo de manera integral, no solo las cuestiones académicas y pedagógicas, sino también la infraestructura”, anunció el exintendente de Godoy Cruz.

Un área clave para Cornejo será Seguridad y Justicia, dónde fue designada la exlegisladora provincial María Mercedes Rus. La primera mujer que estará a cargo de las fuerzas de seguridad en la historia de Mendoza, analizó: “Es un área muy sensible porque la inseguridad es un tema de agenda en la ciudadanía y por eso creo que requiere la máxima responsabilidad. Lo positivo es que hay un Norte, una experiencia. Mendoza viene compartiendo políticas publicas de fondo en materia de seguridad y justicia. En materia de seguridad ninguna medida cortoplacista da resultados. Sabemos que hay desafíos en los que nos vamos a tener que abocar en medio de la conflictividad social a la que asistimos”.

Por otro lado, compartió que existe “una violencia que se demuestra inclusive en las redes, porque asistimos a sociedades complejas”, por lo que espera que este cambio de rumbo nacional traiga “orden poco a poco” y se colabore a una “paz social”.

Además, consideró como una “tranquilidad” que Patricia Bullrich sea la ministra de Seguridad de la Nación, porque “pondrá una impronta que se verá en la lucha contra el narcotráfico, que estuvo abandonado durante este último gobierno”. Y también ponderó que hayan “gobiernos del mismo color político” en la región porque podrán gestionar políticas en conjunto ante el Consejo de la Seguridad, que beneficien a Mendoza.